3 vrste perfekcionizma i kako se lakše nositi sa svakim od njih

Iako se riječ 'perfekcionist' često koristi, to je etiketa zbog koje se mnogi od nas osjećaju tjeskobno. A studija objavljena u Psychological Bulletin pokazala je da se stopa ljudi koji se identificiraju kao perfekcionisti povećala između 1989. i 2016. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Ako imate neke od ovih osobina spadate u rijetke ljude

No, jeste li znali da zapravo postoje tri vrste perfekcionista? Kako biste bolje razumjeli sebe i svoj perfekcionizam, bilo bi dobro da razumijete i koji ste od tri tipa perfekcionista kao i kako to utječe na vas.

Ovo su objašnjenja terapeuta i svake vrste perfekcionista.

1. Perfekcionizam orijentiran na sebe

Perfekcionizam orijentiran na sebe znači očekivati ​​najbolje od sebe.

- Neki znakovi perfekcionizma usmjerenog na sebe su pretjerana strogost prema sebi, osjećaj 'izgaranja' ili osjećaj da vi ili vaša postignuća ne ispunjavaju vaša očekivanja - rekla je Emily Simonian, bračna i obiteljska terapeutkinja u Washington DC-u, koja je specijalizirana za probleme sa samopoštovanjem, depresijom i anksioznosti.

To može biti posebno frustrirajuće jer se čak ni ono najbolje ne čini dovoljno.

- Ova vrsta perfekcionizma može dovesti do visoke razine produktivnosti, ali često ovakvi perfekcionisti pričaju sami sebi priče o tome kako njihova postignuća nisu dovoljno dobra te su uglavnom nezadovoljni umjesto da slave svoje uspjehe - nastavila je.

Natasha Rose Mills, glumica, učiteljica joge i terapeutkinja za smanjenje stresa svjesnosti, koja tvrdi da ima ovakvu vrstu perfekcionizma, kaže da ono ima svoje prednosti i nedostatke.

- Posvećena sam detaljima i jako sam usredotočena na to da ispravim stvari; s druge strane, to je imalo utjecaja na to da se previše fokusiram na neuspjeh... Kroz svoje djetinjstvo koje je vodilo u odraslu dob bila sam vrlo samokritična - ispričala je.

Kako se nositi s njim?

Prvo, kada vam se čini da vam je sve previše, napravite korak unatrag prije nego što se vaš naporan rad izjalovi.

- Ako primijetite da ste preopterećeni, pronađite jedno područje u svom životu gdje se možete povući ili zatražiti pomoć i podršku od drugih - predložila je Simonian. Pomoći će i dobra briga o sebi i vođenje uravnoteženog života koji uključuje društvene i slobodne aktivnosti.

Zatim prakticirajte samosuosjećanje.

- Pokušajte si davati izjave koje odvajaju vaše ponašanje od onoga što jeste, poput: 'Ne sviđa mi se to što sam danas propustila trening, ali općenito vodim zdrav život, pa je u redu propustiti trening tu i tamo - savjetovala je Simonian .

2. Perfekcionizam orijentiran na druge

Perfekcionizam usmjeren na druge je onaj za koji možda niste čuli, ali ste ga iskusili na poslu ili u školi. To je kad vjerujete da bi oni oko vas trebali funkcionirati na određeni način i uzrujate se kada ne ispunjavaju vaša očekivanja, objasnila je Simonian.

Dodala je da se ovaj perfekcionizam temelji na nerealnim pretpostavkama i da može dovesti do sukoba.

- Ako pretpostavite ili očekujete da će netko uvijek misliti, ponašati se ili raditi stvari upravo onako kako vi preferirate, vjerojatno ćete stvoriti okruženje u kojem će održavanje odnosa postati teško za obje strane zbog frustracije, nezadovoljstva i emocionalne boli - kaže Simonian.

Isabel Ludick, direktorica marketinga Excited Cats, rekla je da se prepoznaje u ovoj vrsti perfekcionizma.

- Rekla bih da od drugih očekujem visoke standarde jer ja uvijek nastojim pružiti visoku razinu profesionalizma, pouzdanosti, empatije i brige prema drugima. Uvijek očekujem da ću dobiti natrag ono što dam, a to nije uvijek slučaj. Nije destruktivno samo po sebi, ali me ljudi često prozivaju zbog toga i tu i tamo mi to izaziva probleme, uglavnom u privatnom životu - rekla je.

Kako se nositi s njim?

Ako ste perfekcionist orijentiran na druge i to ometa vaše odnose, pokušajte imati više razumijevanja.

- Sjajna vježba za empatiju i razumijevanje je ozbiljno razmotriti odgovor na pitanje - rekla je Simonian. Navela je ovaj primjer: Ako se osjećate ljutito zbog toga što vaš partner nikad ne pokupi cipele kraj vrata, neki od mogućih razloga za to su da je umoran nakon dugog radnog dana, da je jednostavno zaboravio ili nije tako uredan kao i vi - što je isto u redu.

Zatim vježbajte zahvalnost i svjesnost.

- Napravite popis zahvalnosti sa svim stvarima koje su dobre u vezi s nekom vama bliskom osobom prema kojoj ste skloni biti previše strogi. Ovo će povećati zadovoljstvo odnosom tako da ćete se usredotočiti na suptilne radosti umjesto da očekujete previše od drugih - preporučila je.

3. Društveno orijentirani perfekcionizam

Opsjednuti ste s tim što ljudi misle i bojite se odbijanja? Možda ste društveno orijentirani perfekcionist ili netko tko vjeruje da drugi očekuju da se ponašate ili izgledate na određeni način.

- Normalno je da vam je stalo do određene mjere što drugi misle o vama, ali pravi perfekcionizam dovodi mišljenje i odobravanje drugih do krajnosti. Znakovi društveno orijentiranog perfekcionizma temelje se na izgledu, kao što je želja da se drugima pokažete u najboljem svjetlu, da ste jako pametni, privlačni i slično i to jako utječe na vaše samopoštovanje i osjećaj vlastite vrijednosti - kazala je Simonian. Drugim riječima, vaša slika o sebi proizlazi iz onoga što drugi misle o vama.

- Takvi ljudi općenito razmišljaju ovako: 'Dovoljno sam dobra samo ako me drugi ljudi doživljavaju dovoljno dobrom' - dodala je.

Nancy Landrum, terapeutkinja veza i autorica, predobro poznaje ove znakove.

- Kako sam odrastala, činilo se kao da je jedino važno izgledati dobro drugima. Lekcija koju sam uzela k srcu bila je da trebam biti fina, poslušna, dobro se ponašati i lijepo izgledati - rekla je.

Kada se osjećala manje privlačnom, vjerovala je da gubi samu sebe.

Kako se nositi s njim?

Da se ne biste zapleli u te misli, ojačajte svoj pozitivni unutarnji glas. Simonian je savjetovala da napravite popis svojih prednosti, pozitivnih osobina i postignuća kako biste se osjećali ponosno na sebe. Ako vam je to preteško, možete navesti i neutralne aspekte. Shvatite da vaše brige možda nemaju nikakvu osnovu.

- Imate li neki dokaz da vas drugi osuđuju ili misle da niste dovoljno dobri? Vrlo vjerojatno ćete otkriti da vaša percepcija nije utemeljena na činjenicama - rekla je.

Možete si zabilježiti priče koje sami sebi pričate u odnosu na ono što je objektivno istinito. Simonian je navela ovaj primjer: 'Moj šef mi nije rekao da ne radim dobro svoj posao. Zapravo, moj šef je pohvalio moj rad prošli tjedan'.

Ovakvi savjeti mogu vam pomoći da se s vremenom manje mučite.

- Perfekcionist bilo koje vrste će vjerojatno brzo htjeti vidjeti rezultate ako pokušaju stabilizirati svoj perfekcionizam, ali mali koraci su ključni. Oporavak je dostižan vježbom - rekao je Simonian, piše HuffPost.