4 položaja spavanja s obzirom na strane svijeta i što vam nose

Naša su tijela pod utjecajem Zemljinih polova, a usmjerenost glave u snu može izazvati nervozu, pa i glavobolju. Otkrijte koji je položaj spavanja najbolji za vas, kao i koji vam potencijalno može zadati probleme

<p>Prema feng shuiju, položaj tijela za vrijeme spavanja ima znatno veći utjecaj na zdravlje i čovjekovo psihičko stanje nego što smo svjesni. Općenito, važno je da se krevet ne nalazi na sjecištu strujanja zraka, primjerice na imaginarnoj liniji koja bi se povukla između zraka i prozora. Ako je moguće, kao spavaće sobe treba izbjegavati one koje su nepravilnog oblika.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Ako se često okrećete usred noći i san vam je isprekidan, moguće je da vam ne odgovara položaj tijela s obzirom na Zemljine polove, a svaki od četiri položaja ima svoje prednosti i nedostatke. On se određuje prema tome u kojem vam je smjeru okrenuta glava - bio to sjever, jug, istok ili zapad. Feng shui učenja potvrđuju i brojne moderne studije prema kojim polovi Zemlje i njihova magnetska sila mogu poticati bolje ukupno zdravlje, ali i ako su u neslaganju s položajem tijela, uzrokovati glavobolje i biti okidač kroničnih zdravstvenih stanja.</p><h2>Glava usmjerene prema sjeveru</h2><p>Ovaj položaj idealan je za ljude koji pate od nesanice, a osobito za one starije životne dobi. Iako pojačava smirenost, duhovnost te snižava razine krvnog tlaka. Loše strane koje donosi ova pozicija su manjak kreativne energije i elana.</p><h2>Glava usmjerena prema istoku</h2><p>Ovaj se položaj smatra idealnim za djecu i mlade ljude. Potiče na ranije ustajanje, više energije, rast te razvoj. Za ljude starije od 50 godina ovaj bi položaj mogao biti previše intenzivan. Kako potiče rast i aktivnost, nije dobar za hiperaktivne i tjeskobne ljude.</p><h2>Glava usmjerena prema jugu</h2><p>Općenito se ova pozicija povezuje s visokom energijom, vatrenim snovima, jakim libidom i svađama. Iako potiče strast životu, nije dobro na ovaj način spavati dulje vrijeme. Može rezultirati razdražljivošću i nesanicom, a u njemu se mogu javljati i dramatični snovi.</p><h2>Glava usmjerena prema zapadu</h2><p>Ova se pozicija prema feng shuiju povezuje s osjećajem zadovoljstva, ugode te hedonizma. Iako stvara pozitivno ozračjem može potaknuti i manjak energije te lijenost. Zbog toga se ne savjetuje ljudima usmjerenim na građenje karijere ili postizanja poslovnih uspjeha.</p><p> </p>