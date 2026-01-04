Obavijesti

U ČEMU JE PROBLEM?

4 razloga zašto je ženama teže mršavjeti nakon 50. godine

Trening snage i odgovarajuća prehrana najbolji su način za očuvanje mišića i ubrzavanje metabolizma. Rad s utezima, sklekovi ili vježbe s elastičnim trakama, nekoliko puta tjedno, čine veliku razliku

Brojne žene suočavaju se sa frustracijom oko težine i izazova s njihovim gubitkom nakon 50. godine. Često se čini kako se ti suvišni kilogrami gotovo 'magnetično' pojavljuju. Čak i žene koje su u mladosti mogle 'pojesti što god žele' često primijete da im ormar zahtijeva prilagodbu. Pa što se zapravo događa? Je li sredovječna debljina stvarna i možemo li s njom nešto učiniti?

Smanjenje kalorija

Smanjena brzina metabolizma najpoznatiji je razlog zbog kojeg je mršavljenje nakon 50. teže. Metabolizam određuje koliko kalorija tijelo sagorijeva, a s godinama, pogotovo nakon 30., taj proces prirodno usporava.

Mišići, koji sagorijevaju više kalorija od masnog tkiva, s godinama se smanjuju. Osim toga, hormonske promjene u menopauzi dodatno utječu na metabolizam. Pad razine estrogena i testosterona usporava tijelo.

Ipak, mnoge žene ne povezuju smanjeni broj sagorjelih kalorija s potrebom da prilagode prehranu. Ako sagorijevate manje kalorija nego ranije, višak se automatski nakuplja u obliku kilograma.

Nakon 50. godine, dnevne potrebe za kalorijama padaju s prosječnih 1.800-2.000 na 1.600-1.800 kalorija. Čak i smanjenje od 100-200 kalorija dnevno može spriječiti dodavanje oko 4-5 kilograma godišnje. Kontrola porcija često je bolja opcija od potpune eliminacije omiljenih namirnica.

Novi bolovi i tegobe vas plaše

Nakon pedesete, tijelo često 'iznenadi' novim bolovima: ukočen vrat, bolovi u donjem dijelu leđa ili ukočenost zglobova. Ironično, upravo kada bi usporeni metabolizam i manjak mišićne mase trebali potaknuti vježbanje, tijelo vas nagoni da izbjegavate aktivnost.

Rješenje? Počnite s vježbama istezanja i fleksibilnosti kako biste smanjili bolove i ukočenost. Povratak jednostavnim vježbama iz školskih dana, poput savijanja prema prstima, kruženja ramena i istezanja ruku, može spriječiti jutarnje tegobe. Nakon toga, hodanje i plivanje odlične su aktivnosti za sagorijevanje kalorija i pokretanje metabolizma.

Mišići počinju slabiti

Gubitak mišićne mase, poznat kao sarkopenija, prirodna je posljedica starenja, osobito kod manje aktivnih osoba. S godinama, ljudi mogu gubiti i do 1 posto mišićne mase godišnje. Manje mišića znači i sporiji metabolizam.

Ipak, gubitak mišića nije neizbježan. Trening snage i odgovarajuća prehrana najbolji su način za očuvanje mišića i ubrzavanje metabolizma. Rad s utezima, sklekovi ili vježbe s elastičnim trakama, nekoliko puta tjedno, čine veliku razliku. Povećajte unos proteina, primjerice piletina, riba, nemasno meso, orašasti plodovi i mahunarke - kako bi tijelo moglo pretvarati masnoće u mišićnu masu.

Nedostatak sna

Perimenopauza i menopauza često donose izazove sa snom: noćna buđenja, znojenje i stres mogu otežati odmor. Nedostatak sna utječe na težinu jer umor smanjuje motivaciju za vježbanje i povećava želju za slatkim. Stres i hormon kortizol dodatno potiču nakupljanje masnoće.

Rješenja su individualna: ograničite unos tekućine pred spavanje, pijte čaj od kamilice ili toplog mlijeka, opustite se uz kupku s lavandom ili uklonite elektroničke uređaje iz spavaće sobe. Čitanje, istezanje ili meditacija mogu pomoći boljem snu.

Mršavljenje nakon 50. može biti izazovno, ali nije nemoguće. Svaka žena ima jedinstvenu kemiju tijela i životni stil, stoga je potrebno isprobati različite metode dok ne pronađete ono što vama odgovara. Uz upornost, višak kilograma ne mora biti neizbježan dio života nakon menopauze.

