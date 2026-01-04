4 razloga zašto je ženama teže mršavjeti nakon 50. godine

Brojne žene suočavaju se sa frustracijom oko težine i izazova s njihovim gubitkom nakon 50. godine. Često se čini kako se ti suvišni kilogrami gotovo 'magnetično' pojavljuju. Čak i žene koje su u mladosti mogle 'pojesti što god žele' često primijete da im ormar zahtijeva prilagodbu. Pa što se zapravo događa? Je li sredovječna debljina stvarna i možemo li s njom nešto učiniti?

Smanjenje kalorija

Smanjena brzina metabolizma najpoznatiji je razlog zbog kojeg je mršavljenje nakon 50. teže. Metabolizam određuje koliko kalorija tijelo sagorijeva, a s godinama, pogotovo nakon 30., taj proces prirodno usporava.

Mišići, koji sagorijevaju više kalorija od masnog tkiva, s godinama se smanjuju. Osim toga, hormonske promjene u menopauzi dodatno utječu na metabolizam. Pad razine estrogena i testosterona usporava tijelo.

Ipak, mnoge žene ne povezuju smanjeni broj sagorjelih kalorija s potrebom da prilagode prehranu. Ako sagorijevate manje kalorija nego ranije, višak se automatski nakuplja u obliku kilograma.

Foto: 123RF

Nakon 50. godine, dnevne potrebe za kalorijama padaju s prosječnih 1.800-2.000 na 1.600-1.800 kalorija. Čak i smanjenje od 100-200 kalorija dnevno može spriječiti dodavanje oko 4-5 kilograma godišnje. Kontrola porcija često je bolja opcija od potpune eliminacije omiljenih namirnica.

Novi bolovi i tegobe vas plaše

Nakon pedesete, tijelo često 'iznenadi' novim bolovima: ukočen vrat, bolovi u donjem dijelu leđa ili ukočenost zglobova. Ironično, upravo kada bi usporeni metabolizam i manjak mišićne mase trebali potaknuti vježbanje, tijelo vas nagoni da izbjegavate aktivnost.

Rješenje? Počnite s vježbama istezanja i fleksibilnosti kako biste smanjili bolove i ukočenost. Povratak jednostavnim vježbama iz školskih dana, poput savijanja prema prstima, kruženja ramena i istezanja ruku, može spriječiti jutarnje tegobe. Nakon toga, hodanje i plivanje odlične su aktivnosti za sagorijevanje kalorija i pokretanje metabolizma.

Foto: Oleksandr Kondriianenko

Mišići počinju slabiti

Gubitak mišićne mase, poznat kao sarkopenija, prirodna je posljedica starenja, osobito kod manje aktivnih osoba. S godinama, ljudi mogu gubiti i do 1 posto mišićne mase godišnje. Manje mišića znači i sporiji metabolizam.

Ipak, gubitak mišića nije neizbježan. Trening snage i odgovarajuća prehrana najbolji su način za očuvanje mišića i ubrzavanje metabolizma. Rad s utezima, sklekovi ili vježbe s elastičnim trakama, nekoliko puta tjedno, čine veliku razliku. Povećajte unos proteina, primjerice piletina, riba, nemasno meso, orašasti plodovi i mahunarke - kako bi tijelo moglo pretvarati masnoće u mišićnu masu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nedostatak sna

Perimenopauza i menopauza često donose izazove sa snom: noćna buđenja, znojenje i stres mogu otežati odmor. Nedostatak sna utječe na težinu jer umor smanjuje motivaciju za vježbanje i povećava želju za slatkim. Stres i hormon kortizol dodatno potiču nakupljanje masnoće.

Rješenja su individualna: ograničite unos tekućine pred spavanje, pijte čaj od kamilice ili toplog mlijeka, opustite se uz kupku s lavandom ili uklonite elektroničke uređaje iz spavaće sobe. Čitanje, istezanje ili meditacija mogu pomoći boljem snu.

Foto: Ievgen Chabanov

Mršavljenje nakon 50. može biti izazovno, ali nije nemoguće. Svaka žena ima jedinstvenu kemiju tijela i životni stil, stoga je potrebno isprobati različite metode dok ne pronađete ono što vama odgovara. Uz upornost, višak kilograma ne mora biti neizbježan dio života nakon menopauze.