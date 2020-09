4 su tipa čovjeka kad se naljute: Riješite test i otkrijte koji ste vi

<p>Kao i u svemu i ljutnji imamo svoj osebujan stil koji o nama mnogo otkriva. Oni koji skaču na prvu loptu, urlaju i lupaju vratima imaju reaktivan stil. Ako ste u ljutnji više kao tiha voda koja brijeg dere te sabotirate, potkopavate ili ogovarate, vaš je stil pasivno agresivan. Oni koji uvijek odgovaraju „ma sve je u najboljem redu", zapravo su nojevi čiji je stil ljutnje izbjegavanje.</p><p>To je također nezdrav način obračunavanja s bijesom jer potisnuta ljutnja, baš kao i snažni izljevi gnjeva, može za posljedicu imati srčane i probavne probleme te depresiju. Četvrti i jedini zdrav jest direktan stil. Sretnici koji u ljutnji reagiraju direktno izravni su i jasni no jezik im nije brži od pameti. Oni neće reći hop prije no što skoče već će pomno osmisliti konstruktivan pristup problemu.</p><p>- Ljutnja je dio ljudskog bića, no problem nastaje ako ju zatvorite u bocu kao i ako reagirate odmah, a razmišljate kasnije. Problem imate i ako mislite da je vaš destruktivan odgovor opravdan, samo zato što ste trenutno na nekoga ili na nešto bijesni - kaže <strong>Norman Rosenthal</strong>, profesor psihijatrije na Sveučilištu Georgetown Medical School.</p><p>Ako umjesto vi njome, ljutnja zagospodari vama, cijenu će platiti vaše zdravlje. Da biste spriječili negativne nuspojave potisnute ljutnje ili izljeva bijesa pronađite zdravije načine izražavanja osjećaja.</p><p>Stručnjaci tvrde da svi mi možemo naučiti upravljati bijesom na učinkovitiji način koji će uvelike ublažiti stres, smanjiti rizik od srčanih problema i depresije, ali i poboljšati međuljudske odnose. Da biste uspjeli u toj mirotvornoj misiji otkrijte istinski tempo svog temperamenta, te potom pronađite bolji ritam!</p><h2>Zamislite sebe u sljedećoj situaciju i zapitajte se što biste učinili:</h2><p>Prepirka s partnerom oko obavljanja kućanskih poslova eskalirala je u ružnu svađu. U suzama ste nazvali svoju sestru i otvoriti joj srce. Dala vam je nekoliko savjeta i obećala da o vašem problemu neće razgovarati niskim drugim.</p><p>Tjedan dana kasnije, tijekom ručka u širem obiteljskom krugu, brat vas je potiho upitao jeste li vi i partner izgladili stvari Ili su zakomplicirale. Budući da nikome, osim sestri, niste rekli ni riječ o svađi, shvaćate da je ona izdala vaše povjerenje. Kako ćete reagirati?</p><p>A - demonstrativno ću ustati od stola zahtijevajući da sestra pođe sa mnom u kuhinju. Potom ću joj, možda i preglasno, reći da sam zgrožena time što je iznevjerila moje povjerenje te ću nastaviti s „bombardiranjem“ iako je na rubu suza.</p><p>B - škripat ću zubima od bijesa i cijelo ću večer okretati glavu na drugu stranu izbjegavajući sestrin pogled. Kada me zapita što se događa, reći ću joj da je sve u redu, no s večere ću otići rano i rigorozno ću izbjegavati njene telefonske pozive sljedećih nekoliko tjedana.</p><p>C - sjedit ću za stolom s grčem u želucu, a potom ću još i čitav vikend razmišljati o svemu što se desilo. Sestri neću reći niti riječ no svoje privatne probleme joj više neću povjeravati niti ću s njom razgovarati o nečemu što mi je važno.</p><p>D - tijekom večere incident ću izbaciti iz glave, no prije odlaska kući zamolit ću sestru da se sutra nađemo na kavi. Reći ću joj da sam svjesna da me je iznevjerila i da je povrijedila moje osjećaje te da trebam vremena da bih joj ponovno vjerovala.</p><h2>Odgovor A – reaktivni stil </h2><p>Na uvrede i nepravdu odgovarate odmah, nerijetko uz galamu i lupanje vratima. Kratkoročno, ovakvim ćete pristupom brzo dobiti zadovoljenje, ali ćete dugoročno izgubiti poštovanje okoline, kaže psiholog Simon Rego. Ljudi će u vama vidjeti nestabilnu osobu ili nasilnika koji je spreman zlostavljati druge kako bi sve bilo po njegovom. Eksplozivne uz to nerijetko proganja i osjećaj krivnje i posramljenosti zbog toga što se nisu uspjeli kontrolirati ili zato što su nekoga povrijedili. Zbog jakog stresa pati i srce te se povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.</p><p>Što učiniti umjesto toga?</p><p>Umjesto da skačete na prvu loptu – stanite na loptu jer to nije znak slabosti nego snage i jake samokontrole. Kada osjetite simptome bijesa,srce vam ubrzano radi, krv udara u lice, mišići su napeti i osjećate poriv da vičete – deset puta udahnite duboko iz trbuha. Dodatan kisik pokrenut će plimu smirujućih hormona kao što je serotonin, kaže dr. Rosenthal.</p><p>Kada vaše srce prestane kucati brzinom Formule 1, što se obično događa u roku od 10 minuta, to je signal da ste prebrodili fazu „bori se ili bježi“. To je trenutak kada na zdrav način možete pokazati da ste nezadovoljni situacijom te ju želite riješiti. Prije no što otvorite usta formulirajte racionalan odgovor koji će očuvati i vaš odnos i samopoštovanje.</p><p>Iskažite osjećaje no ne osuđujte i ne etiketirajte druge jer to je uvertira u svađu. Stručnjaci vjeruju da je gnjev sličan lošim navikama, stoga u dnevni ritam uključite jogu i meditaciju koji efikasno smanjuju kroničnu ljutnju.</p><h2>Odgovor B – pasivno-agresivni stil</h2><p>Kada ste ljuti, razmišljate o indirektnom napadu na osobu koja vam je digla tlak, sabotirate ju ili ogovarate, potkopavate ili kažnjavate šutnjom. Imajte na umu da će vaša okolina vrlo brzo dešifrirati takvo ponašanje koje u konačnici vodi do onoga što želite izbjeći – direktnog konflikta.</p><p>Pasivno-agresivni ljudi provode i mnogo vremena razmišljajući o tome kako im je nanesena nepravda, što uzrokuje emocionalne i fizičke probleme, kao što su pojačana bol i tjeskoba.</p><p>Što učiniti umjesto toga?</p><p>Umjesto da ih potiskujete, prihvatite jake emocije. Prvi korak ka zdravoj ljutnji je priznati sebi da vas je netko uzrujao, kaže dr. Rosenthal. Ako niste sigurni jeste li reagirali pasivno-agresivno, zapitajte se kako biste se vi osjećali da se netko na taj način ponio prema meni? Ako je odgovor „ne bih se osjećao dobro“, vrijeme je da prestanete raditi drugima ono što ne biste voljeli da oni čine vama. Ukoliko imate problema kada treba poduzeti konkretnu akciju, ono što nekome želite reći uvježbajte pred ogledalom „u četiri oka“, savjetuje dr. Anthony Tasso.</p><h2>Odgovor C – izbjegavanje</h2><p>Ponašate se kao da je sve u najboljem redu, a doslovno se raspadate. Internaliziranje uništava samopouzdanje. Zbog toga što niste u stanju iskazati vlastite potrebe, mislite da ste slabi što vodi ka depresiji, kaže dr. Jair Soares.</p><p>Izbjegavanje, odnosno potisnuta ljutnja baš kao i izljevi bijesa za posljedicu može imati i srčane ili probavne probleme, pokazalo je istraživanje. „Flaširanje“ ljutnje u tijelu izaziva plimu negativnih hormona stresa, a cijenu plaća kardiovaskularni sustav. objašnjava dr. Soares.</p><p>Što učiniti umjesto toga?</p><p>Naučite prepoznati svoj bijes. Ukoliko primijetite da nekoga izbjegavate ili da ste na pragu ozbiljnog stresa, skenirajte svoje nedavne interakcije kako biste pronašli okidač za to što sada proživljavate. Suočite se sa strahovima jer izbjegavanje obično proizlazi iz prešućenih briga, poput straha od ljubavnog ili poslovnog kraha.</p><p>No strahovi su često neutemeljeni, a tek kada to uvidite lakše ćete krenuti u akciju. Bar jednom na dan pokažite da mate čvrst stav. Kada steknete tu vještinu bit će vam lakše primijeniti ju i u konfliktnim situacijama</p><h2>Odgovor D – direktan stil</h2><p>Nije vam ni najmanji problem priznati da ste ljuti, no za razliku od eksplozivnih reaktivaca vi nećete izgovoriti sve što vam je u tom trenutku na umu, već ćete, prije no što otvorite usta, formulirati racionalan, konstruktivan i uljudan pristup.</p><p>To je idealan odgovor i nastavite ga primjenjivati, kaže dr. Rego. Jasan i izravan pristup je najefikasniji način da „proputujete“ kroz ljutnju i dođete do pozitivnog i brzog rješenja. Direktnim stilom pokazujete da poštujete potrebe i osjećaje drugih ne zaboravljajući pri tom ni na vlastite emocije.</p><p>Savjet +</p><p>Nastavite brusiti svoje komunikacijske vještine no imajte na umu i to da ne zahtjeva baš svaka situacija akciju. Primjerice, ako je sestra s početka priče eksplozivan tip te svaki teži razgovor pretvori u žestoku svađu, najbolji odgovor je prihvatiti da je ovaj puta iznevjerila vaše povjerenje i skinuti to s dnevnog reda.</p>