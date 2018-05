Šarena tjestenina: Povrće daje boju, ali jako malo vitamina

Brašno, voda i ponekad jaja glavni su sastojci svake tjestenine. Brašna ima najviše pa su tjestenine vrlo dobar izbor ugljikohidrata i energije.

U analiziranim tjesteninama, a i općenito, je brašno ili krupica durum pšenice. Ona sadrži više bjelančevina i tvrda je pa daje tijesto bolje kvalitete. Integralno brašno sadrži puno više vitamina, minerala i prehrambenih vlakana pa je bolje za zdravlje.

Analizirali smo tjestenine s mrkvom, špinatom i koprivom. Dodaju se sušeni (dehidrirani) ili svježi. Sušenjem se gube vitamini, prvenstveno A te C, pa je bolji odabir tjestenina sa svježim povrćem.

Svježi špinat bogat je vitaminima C, A te B skupine koji jačaju imunitet, dobro djeluju na kožu i sluznicu te sudjeluju u formiranju crvenih krvnih stanica. Sadrži i željezo.

Sušenjem se gube vitamini

Mrkva je bogata vitaminom A koji štiti zdravlje očiju. Koprivu su Grci koristili kao laksativ i diuretik, a danas se preporučuje kao dio zdrave i uravnotežene prehrane. Bogata je željezom te vitaminima A i C.

Dva posto sušenog špinata, koliko ga je otprilike u tjesteninama, ima vitamine i minerale u tragovima.

Trebalo bi pojesti kilogram

Ista količina svježeg špinata sadrži nešto više vitamina A na 100 grama tjestenine, no i dalje je to 10 puta manje od preporučene dnevne količine. Na 100 grama tjestenine s mrkvom mogli bismo očekivati trećinu dnevne preporučene količine vitamina A, no ako je mrkva sušena, možemo pretpostaviti da se dio vitamina gubi.

Naposljetku, količina koprive u tjesteninama sadrži pola dnevne doze vitamina C. Ako je riječ o sušenoj koprivi, možemo pretpostaviti da je količina vitamina nešto manja.