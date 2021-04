Formula za dug život istraživača sa Sveučilišta Harvard T. H. Chan School of Public Health, pojednostavljuje stvari tako da vam preporučuje da jedete prema formuli '5 na dan' - dvije porcije voća i tri porcije povrća na dan.

Do ovog zaključka došli su nakon opsežnih istraživanja raznih studija. Koristili su se rezultatima studije koja je pratila nutricionističke podatke 100.000 muškaraca i žena tijekom 30 godina, kao i s još 26 drugih studija koje su istraživale prehranu i zdravlje na sveukupno preko 2 milijuna odraslih.

- Ove količine voća i povrća vjerojatno nude najveću korist u smislu prevencije glavnih kroničnih bolesti i relativno je ostvariv unos za širu populaciju - rekao je vodeći autor studije, dr. sc. Dong D. Wang, epidemiolog, nutricionist i profesor na Harvardu.

Studija je pokazala i kako nema dodatnih boljitaka za zdravlje ako se konzumira veća količina voća i povrća od navedene. Što se tiče količine, porcija voća je jabuka, a porcija povrća je pola paprike.

Istraživači s Harvarda također su otkrili da neko voće i povrće nudi veće zdravstvene prednosti od drugih. Na vrhu popisa su: kelj, brokula, mrkva, bobičasto voće i agrumi, a na dnu kukuruz i krumpiri, iako to ne znači da oni nisu zdravi, piše Well and Good.