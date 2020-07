5 najčešćih pogrešaka prilikom mariniranja mesa - pripazite...

<p>Mariniranje mesa nije tako jednostavno kako izgleda. Samo 'bacanje' raznih začina možda neće utjecati na bolji okus, a više marinade ne garantira bolji okus mesa. Pet je najčešćih pogrešaka koje ljudi rade kod mariniranja. Obratite pažnju na njih.</p><h2>1. Ne osjećaju se okusi</h2><p>Potrudili ste se za marinadu, stajalo je dovoljno dugo i koristili ste začine, no kada ste pripremili meso nedostaje okusa. Budite maštoviti i dodajte nešto što možda sami nikad ne biste stavili u marinadu, poput češnjaka ili ružmarina. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tajne dobrog steaka</p><h2>2. Previše okusa</h2><p>U svemu treba imati mjere pa tako i kod mariniranja mesa. Pripazite na okuse i ne kombinirajte sastojke koji bi zajedno mogli biti recept za katastrofalnu marinadu. </p><h2>3. Meso ne držite dovoljno dugo u marinadi</h2><p>Mesu svakako treba više od pet minuta da pravilno apsorbira sve okuse iz marinade. Ne trebate ga držati 24 sata, ali poželjeno je barem više od 30 minuta. Stavljanje mesa u marinadu noć prije pripreme najbolja je opcija. </p><h2>4. Previše soli</h2><p>Sol u marinadi je važna, ali previše soli moglo bi dovesti do suhog i tvrdog mesa. Imajte to na umu prilikom pripreme marinade jer sol izvlači vodu iz namirnica. Čak i ako dodate premalo soli, uvijek je možete nadoknaditi prilikom pečenja. </p><h2>5. Nedovoljno marinade</h2><p>Osigurajte da je svaki komad mesa dobro prekriven marinadom. Ako ste nekim slučajem krivo procijenili i napravili premalo, uvijek možete dodati sastojak po sastojak u jednakim omjerima, piše <a href="https://www.rd.com/article/mistakes-everyone-makes-when-marinating-meat/" target="_blank">Reader's Digest. </a></p>