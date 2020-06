Sve opasnosti velikog trbuha, a ni jedna nije vezana uz izgled

Od seksualnih problema, većeg rizika raka te nastanka demencije - brojni su razlozi zašto trbuh ne bi smjeli prihvaćati kao nužni dodatak starenja, već poraditi na njemu da se količina masnoća smanji

<p>Neki ljudi trbuščić imaju oduvijek, nekima se on pojavi usporavanjem metabolizma u 30-ima, no kod većine je on svakako rezultat pretjerivanja u iću i piću te takvoj građi koja se ističe po nakupljanju masnoća u srednjem dijelu tijela. Nije svaki trbuh isti, kao što nisu ni njegovi uzroci, no liječnici su složni kako on doista ugrožava zdravlje - osobito ako je on u promjeru veći od 80 centimetara kod žena i 94 centimetra kod muškaraca.</p><p>Pogledajte uspješnu priču o mršavljenju hrvatskog kuhara:</p><p>Pregledom raznih studija, liječnici upozoravaju na 5 najčešćih opasnosti povezanih s gomilanjem masnoća na trbuhu, ističući kako je to ponajprije zdravstveni, a ne estetski problem:</p><h2>1. Veći rizik od dijabetesa</h2><p>Kada vam je jetra prekrivena masnim tkivom kao rezultat viška trbušnih masnoća, ona ne uspijeva dovoljno dobro obraditi šećer u krvi. To zauzvrat 'zarobljuje' šećer u vašem krvotoku, umjesto da ga jetra prerađuje. To može dovesti do veće razine šećera u krvi te prouzročiti dijabetes.</p><h2>2. Veće šanse za nastanak metaboličkog sindroma</h2><p>Razvijanje metaboličkog sindroma rizik je s kojim se suočavate kada imate širok struk i tvrdokorne masne naslage na njemu, a podrazumijeva razvoj srčanih bolesti i moždanog udara. Pivski trbuh je simptom metaboličkog sindroma – kombinacije zdravstvenih problema koji mogu povećati šanse za ozbiljne probleme koji mogu dovesti do preuranjene smrti.</p><h2>3. Veći rizik od raka</h2><p>Novo istraživanje pokazuje da vrsta proteina oslobođenog iz trbušne masti može pretvoriti ne-kancerogene stanice u kancerogene, što rezultira rastom tumora.</p><h2>4. Veći rizik od demencije</h2><p> Danas postoje dokazi koji ukazuju da osobe u srednjoj dobi s ovim problemom pripadaju grupi ljudi te imaju dvostruko veće šanse za razvoj demencije kasnije u životu, piše <a href="https://www.webmd.com/diet/obesity/features/the-risks-of-belly-fat#1">WHO.</a></p><h2>5. Erektilna disfunkcija</h2><p>Nakupljanje masnoća na trbuhu može imati i posljedice na vaš seksualan život, jer dolazi do povišenja krvnog tlaka i nedostatnog punjenja kavernoznih (spužvastih) tijela penisa zbog smetnji u dotoku krvi (posljedica suženih krvnih žila gomilanjem masnoća u njima).</p>