7 boja za kreativnost zime - kako u svakodnevicu uvesti tonove koji čine razliku

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Svaka od tih boja nosi drugačiji karakter, ritam i stilsku poruku, a ono što im je zajedničko jest da nevjerojatno dobro funkcioniraju u zimskim teksturama: vuni, kašmiru, svili, koži i pletivu

Admiral

Ove zime boja postaje ključni način izražavanja – čak i kada se držimo slojevitih, praktičnih kombinacija. Umjesto klasične palete crne i sive, u prvi plan dolazi sedam nijansi koje unose dinamiku u zimske lookove. Inspirirane su prirodom, umjetnošću i onim malim vizualnim užicima koji podsjećaju na luksuz i toplinu. Svaka od tih boja nosi drugačiji karakter, ritam i stilsku poruku, a ono što im je zajedničko jest da nevjerojatno dobro funkcioniraju u zimskim teksturama: vuni, kašmiru, svili, koži i pletivu.

Lavanda kao zimska doza nježnosti 

Lavanda je među najsuptilnijim sezon­skim pomacima. Dok je ljetna ružičasta dominirala toplijim mjesecima, zimi se prirodno pretvara u hladniju, magličastu lavandu. Ova nježna nijansa dobro se slaže s tamnosivom i bež, ali i s podcijenjenim kontrastom – senf žutom.

U finim pletivima, satenskim suknjama ili večernjim komadima, lavanda djeluje moderno, bez da upada u kič.

Jarko crvena za super akcent 

Svjetliji, ali intenzivniji naglasak dolazi u obliku čiste, žive crvene. Riječ je o najklasičnijoj zimskoj boji, ali ove sezone nosi se u odvažnijem tonu: ne burgundi, nego vatreno, gotovo signalno crvena.

U jednobojnim kombinacijama izgleda posebno efektno, bilo da je riječ o kaputu, pletenom puloveru ili elegantnoj večernjoj haljini. To je boja koja daje energiju i unosi dozu glamura čak i u najbasic zimsku siluetu.

Topla kao čokolada 

Tamnosmeđa u nijansi gorke čokolade jedan je od onih trendova koji djeluju nenametljivo, ali dugoročno. Riječ je o gotovo crnoj smeđoj, nijansi koja izgleda iznimno luksuzno kada se nosi u monokromatskim kombinacijama.

Pritom je mekša od crne i lakša za kombinirati, a odlično se slaže s bijelom, bež i metalik tonovima. U vuni i koži izgleda najmoćnije.

Mliječni krem tonovi

Kremaste, mliječne tonove može se promatrati kao zimski ekvivalent proljetnoj bijeloj. Od vrlo svijetle vanilije, preko nježne nijanse nugata pa sve do tonova mutne puteraste boje, ova paleta donosi svježinu u tamnija, hladna razdoblja.

Kremaste nijanse najljepše izgledaju na pletivu, kaputima i voluminoznim šalovima, gdje naglašavaju mekoću i teksturu.

Snažna umjetnička plava 

Na suprotnoj strani spektra nalazi se intenzivna, umjetnička plava – nijansa čiste, duboke pigmentiranosti koja podsjeća na radove suvremenih slikara.

Ova izrazito zasićena plava donosi efekt boje koji podiže sve, od tamnih hlača do večernjih komada. Nosiva je i danju i navečer, a u kombinaciji s crnom ili tamnim traperom izgleda izrazito moderno.

Nijanse bundeve 

Tu je i nijansa bundeve, topli ton između narančaste, karamele i latte boje.

Taj meki, začinski ton uvodi dozu topline u zimske outfite i izvrsno funkcionira uz smeđe, bež i tamnoplave komade. U pletivu izgleda posebno privlačno, jer ističe volumen i teksturu.

Boja patlidžana 

Na drugom polu nalazi se tamno ljubičasta s notom tamne šljive ili patlidžana – jedna od najskuplje izgledajućih zimskih nijansi.

Ova duboka, bogata boja odlično se kombinira s crnom, ali i s neočekivanim tonovima poput maslinasto zelene ili tamno sive. Nosiva je u večernjim komadima, ali i u dnevnim kombinacijama, posebice u pletivu i baršunu.

Sve ove nijanse unose dinamiku i modernost u sezonu koja tradicionalno preferira tamu i minimalizam. Zima time postaje zanimljivija, a slojevito odijevanje dobiva potpuno novu dimenziju u kojoj paleta boja igra jednako važnu ulogu kao i sama silueta.

