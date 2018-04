7-dnevni detoks tijela: Mungo grah i riža za povratak energije

Detoks ne znači samo djelovanje na probavni sustav kao sustav eliminacije. U njemu sudjeluju svi otvori i kanali - od “čišćenja” disanjem, znojenjem, mokrenjem... Nakon što ga provedemo, bolje ćemo čuti, mirisati, vidjeti, disati, koža će biti glatka, meka, sjajna i elastična, kaže ayurvedska savjetnica Senka Kušer-Mijić, autorica priručnika “Detox: Očistite svoje tijelo od toksina”.

Mršavljenje, s kojim se često povezuje, samo je popratna pojava “čišćenja” tijela.

Foto: Iz knjige Detox Senke Kušer-Mijić

- Mnogo puta u želji za instant učinkom zaboravljamo da je detoks proces te da zahtijeva cijelo naše biće. U njemu sudjeluje svaka stanica, on je poziv i poticaj na promjenu ustajalog načina života te prilika za provođenje, ali i usvajanje novih navika - kaže Senka Kušer-Mijić. Tijelo u vrijeme detoksa uđe u sasvim drugačiji ritam i prilagodi se procesima koje smo pokrenuli. Ayurveda je usmjerena na regeneraciju i revitalizaciju i govori kako je za detoks najbolje odabrati prijelazno godišnje doba, a proljeće je i tako najprirodnije vrijeme za ciklus čišćenja i otvaranja - novom toplijem razdoblju, duljem danu...

Detoks nije iscrpljivanje ni gladovanje, pravilan detoks je daleko od tog pojma. Ako je pravilan i vođen, kroz njega jačamo mnogo toga, a najviše sebe i spoznaju o tome da napokon možemo činiti i činimo mnogo dobra za naše zdravlje. Gladovanje iscrpljuje tijelo, stoga ayurveda nikako ne sugerira iscrpljujuće periode bez hrane. Takvi postupci isušuju tkiva, pa redovito uzmanje manjih količina vrlo probavljivih namirnica, omogućava prirodno posezanje za vlastititm izvorima - objašnjava nam Senka Kušer-Mijić.

Važno je pronaći vremena kako bismo zaboravili na užurbani život koji nam govori “Požuri, nemamo vremena” i posvetili se sebi. Iako je jedna od osnovnih poruka čišćenja - “Stani, budi u miru, otvori se tišini”, s druge strane detoks nije samo mirovanje.

Foto: Iz knjige Detox Senke Kušer-Mijić

- On uključuje lagane pokrete, šetnje i radnje usmjerene na poticanje cirkulacije, znojenja i samim time čišćenja. U dane kad osjećate umor i pad energije, imajte na umu ove savjete i provedite neke od tih aktivnosti. Lagana šetnja na svježem zraku ili tek nekoliko minuta dobrog istezanja mogu biti od velike koristi. Okrenite se suncu i zraku jer su i to važni elementi detoksa prema ayurvedi koji uravnotežuju tijelo, posebno u kombinaciji s pravilnim tehnikama disanja tj. pranayame - govori Kušer-Mijić.

Tijekom detoksa se redovito jede, uzimaju se redoviti obroci koji su zdravi i ukusni.

- Pravilan detoks podrazumijeva osjećanje ugodne, prirodne gladi. To je znak da radimo postupno, razumno i dobro prema sebi te da slušamo kako se ponaša cijeli naš organizam. Trebamo jesti jer je prirodno da čovjek jede. No odabir namirnica, količina i način pripreme su važni koraci koji pomažu u izbacivanju toksina. Nema izgladnjivanja uz pijenje samo vode. Obavezni su čajevi od đumbira i bosiljka koji blagotvorno djeluju ne samo na probavu već na umirivanje cijelog organizma. Ako se provodi detoks samo čajevima to ne traje dulje do jednog dana - objašnjava Senka Kušer-Mijić.

Detoks, dodaje, nije preporučljiv ljudima koji su psihički, emotivno i mentalno labilni, teško oboljeli, pod liječničkim nadzorom ili za one koji su prošli dugotrajno i iscrpljujuće liječenje, ali ni trudnicama i dojiljama, ljudima koji ne mogu odvojiti potrebno vrijeme i prostor za povlačenje, mir i odmor u vrijeme provođenja detoksa.

Foto: Dreamstime

ZNAKOVI DA VAM JE POTREBAN DETOKS:

Osjećaj težine u tijelu

Naslage na jeziku

Čest umor te psihička i fizička iscrpljenost

Manjak koncentracije i jasnoće misli

Pad imuniteta

Poremećaji u probavi - najučestaliji je zatvor

Često nakupljanje sluzi i potreba za njegovim izbacivanjem

Izostanak osjećaja gladi

Jak zadah

Česta potreba za spavanjem i teže jutarnje buđenje

Glavobolja

Akne

Crvenilo očiju

Zamagljenost vida

Zašto se ne jede sirova hrana nego samo toplo i kuhano?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja koja mi postavljaju. Ne konzumira se iz nekoliko razloga, no najvažniji je probava. Sirovo ne potiče rad probavne vatre već je gasi. Iako u početku sirovo dovodi do povećanja energije, u duljem periodu dolazi do promjene - djeluje na povećanje Vata doshe, a kod tih tipova može izazvati i nesanicu, nervozu. Kako u vrijeme čišćenja dolazi i do termoregulacijskih promjena i ljudi često znaju doživjeti nagli pad temperature. No ako osjećate da vam je hladno, a pazite da tijelo ne iscpljujete, treba li onda u sebe unositi namirnice koje su suhe, sirove i hladne? Iz tog razloga tijelu treba dati toplo i kuhano, kaže ayurvedska savjetnica Kušer-Mijić.

Ne čekajte žeđ, pijte redovito i čim osjetite poriv

Ayurveda sugerira povremeno pijuckanje i unos manje količine tekućine redovito tijekom dana, što je puno korisnije od ispijanja naiskap jer može potaknuti bolove u želucu ili grčeve. Pijte i čajeve te jedite juhe, savjetuje Kušer-Mijić.

Foto: Dreamstime

I kupke, pare te oblozi hidriraju vaš organizam

Bez vode naše nepce nema osjet okusa koji u vrijeme čišćenja postaje istančan i bolje prenosi okusne note hrane. Nije bitan samo unos tekućine nego i kupke, pare, oblozi te mirisne vodice, koji ulaze u tijelo otvarajući nam pore.

Sedmodnevni detoks započinje se izbacivanjem soli i manjim obrocima

U prva dva dana ne jedite kiselo i fermentirano. Pokušajte jesti bez soli te izbacite slatko ili koristite prirodne zamjene (med, stevija, melasa). Pripremajte se za manju količinu obroka - izbacite večeru, ili pojedite malo riže, ili pijte samo biljni čaj. Od 3. do 5. dana uvedite monoprehranu (isti obrok tijekom cijeloga dana), a 6. i 7. dan ubacite i kuhano povrće.

Monoprehrana: Mungo grah, ghee, riža i začini

Kad uvodimo monoprehranu, cijeli se naš sustav usmjerava i dovodi u isti ritam. Uravotežuje se i cijeli organizam - od crijeva do uma. Uz rižu (basmati), tu je i mungo grah, koji je lako probavljiv i ukusan. Hrani sva tkiva, pun je proteina i daje energiju. Ghee i odabrani začini samo dodatno pridonose izbacivanju toksina, objašnjava nam Senka Kušer-Mijić.

Pet lako probavljivih obroka

Već prilikom pripreme za detoks organizma kreće se s unosom laganijih namirnica te ciljanih obroka koji su lako probavljivi.

Kombiniranim se začinima potiče rad probave i izmjena tvari u organizmu, dok se čajevima hidrira. Znojenje i cirkulacija potiču se aktivnošću, najbolje laganom šetnjom na svježem zraku. U to se vrijeme, osim fokusa na prehranu, primjenjuju vježbe disanja, istezanja, a nikako se ne preporučuje odlazak na putovanja, i bilo kakve intenzivnije aktivnosti - poslovne aktivnosti, učenje, umno niti fizičko naprezanje...

Foto: 24sata/24sata

U vrijeme detoksa iz prehrane se izbacuju kofein, tein, alkohol, nikotin, šećeri, sol, teško probavljiva hrana, grickalice, pečeno, prženo, kiselo, svi mliječni proizvodi, meso i mesni proizvodi, morske i riječne namirnice, zamrznuta i konzervirana hrana, kečap, majoneza, tjestenina, kruh i ostali pekarski proizvodi, kolači, fermentirani proizvodi, kupovni sokovi, jako hladna ili jako vruća jela i napici.

Foto: Iz knjige Detox Senke Kušer-Mijić

- U ayurvedski detoks nije uvršteno ni voće jer kod nekih ljudi može izazvati težinu u želucu, kiselinu i nadutost, plinove, podrigivanje te zatvor. Ipak, ako bez voća ne možete, savjetujem da ga jedete kuhanog (u kompotima) i to u danima pripreme i tijekom postdetoks razdoblja - kaže Senka Kušer-Mijić.

Voće koje nije poželjno su banane, citrusi (osim limuna), te svo kiselo voće. Povrće se također kuha, a ono koje nije poželjno su gljive, patlidžan, luk, rajčica, češnjak, sirove salate, dodaje.

Kitchari

Foto: Iz knjige Detox Senke Kušer-Mijić

SASTOJCI: šalica mješavine basmati riže i mungo graha u omjeru 1:3, 6 šalica vode, 2 mrkve, kolut svježeg đumbira, 1/2 žličice sjemenki korijandera, 1/2 žličice sjemenki kumina, 1/2 žličice kurkume, ghee, himalajska sol, svježi listovi peršina ili korijander

PRIPREMA: Mungo namočite nekoliko sati prije kuhanja. Zagrijte posudu, dodajte ghee te začine u sjemenkama. Promiješajte ih dok ne zapucketaju a potom im pridodajte mrkvu, opranu rižu i mungo grah. Promiješajte pa dodajte đumbir i vodu, poklopite posudu i ostavite da se sastojci kuhaju na umjerenoj vatri. Jelo je gotovo kad su sastojci posve mekšali (20-25 minuta). Prije posluživanja jelo malo posolite i dodajte sjeckani peršin.

Kuhano povrće

Foto: Iz knjige Detox Senke Kušer-Mijić

PRIPREMA: Mrkvu, brokulu i cvjetaču narežite na veće komade, pa u vruću vodu prvo stavite kuhati mrkvu, pa ostalo povrće. Kuhajte pet minuta pa ocijedite. Začinite lanenim uljem i nekoliko kapi limuna, pospite sjemenkama lana, malo mljevenog kumina i korijandera, soli i papra.

Detox riža

SASTOJCI: šalica basmati riže, 6 šalica vode, čajna žličica sjemenki kumina, ghee, himalajska sol

PRIPREMA: Rižu isperite u nekoliko voda. U posudu stavite vodu, rižu i sjemenke kumina, pa kuhajte dok riža ne omekša. Jelo posolite prije posluživanja i dodajte ghee po želji.

Mungo grah

Foto: Iz knjige Detox Senke Kušer-Mijić

SASTOJCI: 1/2 šalice mungo graha, 2 šalice vode, 1/3 žličice kumina u prahu, 1-2 žlice ghee-ja, prstohvat himalajske soli, svježi listovi peršina

PRIPREMA: Mungo grah operite. U posudu ulijte vodu, dodajte kumin i grah pa kuhajte oko 15 minuta dok grah ne omekša. Nakon kuhanja sastojcima dodajte ghee, pospite peršinom i poslužite.

Lagana juha

SASTOJCI: 1/4 šalice basmati riže, 8 šalica vode, šalica mrkve narezane na kolutove, začinska detox mješavina, kolut svježeg đumbira, list kadulje, prstohvat papra, himalajska sol, svježi peršin, ghee

PRIPREMA: Rižu operite. U posudu stavite vodu i dodajte začinsku mješavinu, kadulju, đumbir i povrće. Kada je povrće napola kuhano pridodajte mu opranu rižu. Kuhajte na laganoj vatri dok riža ne omekša. Zatim dodajte papar, sol, peršin, a na kraju i ghee ako želite.

Detoks mješavina

Za začinsku mješavinu pomiješajte 1/4 kurkume, 2/4 kumina, 3/4 korijandera i čajnu žličicu komorača

Foto: Shuterstock

Protokoli čišćenja prema axurvedi:

SNEHANA

Poticanje razgradnje toksina toplim sezamovim uljem i to samomasažom tijela od vlasišta do stopala.

GHEE

Žlicu gheeja rastopite u šalici tople vode. Piti ujutro na prazan želudac. Ako teško podnosite vodu s gheejem, umiješajte ga u pola šalice kuhane i tople basmati riže. Pola sata nakon toga ne jedite. Osjetite li mučninu, nakon svega popijte šalicu vode s nekoliko kapi limuna.

PRIPREMA: Kvaliteta maslaca od kojeg dobivate ghee mora biti vrhunska. Maslac mora biti neslan i od nepasteriziranog mlijeka jer u protivnom gubi ljekovita svojstva. Stavite ga u posudu. Kad krene s vrenjem, počet će se bistriti i pretvarati u tekućinu čiste zlatne boje. Kuhajte maslac na laganoj vatri te pazite da ne pregori. Količina maslaca će se smanjiti za 50 posto. Bistar sadržaj (ulje) potom procijedite kroz nekoliko slojeva gaze, najbolje kad se ohladi, te izlijte u čiste staklenke i zatvorite.

SWEDANA

Koristi se nakon uljenja tijela. Toplina pomaže izbacivanje toksina preko kože, pa pripravite vruću kupku. Tuširajte se ispirući ulje nježnim pokretima.

VIRECHAN

Ispiranje probavnog sustava ricinusovim uljem. Dvije jušne žlice ulja pomiješate u čaši tople vode i popijte.

Foto: kellyreekolibry

NASYA

Tehnika čišćenja nosa. Ghee lagano otopite u zagrijanoj posudi i pustite da se ohladi. Ukapajte u svaku nosnicu po pet kapi. Prilikom kapanja nagnite glavu kako bi se ulje spustilo u grlo. Masirajte prstima unutarnji i vanjski dio nosnica.

GANDUSHA I KAVALA

Terapija mućkanja i grgljanja. Gandusha je postupak zadržavanja veće količine ulja u ustima, a Kavala manja količina koja omogućuje grgljanje. Odaberite suncokretovo ili sezamovo ulje (žlicu) i mućkajte 15-20 minuta, sve dok ne dobijete potrebu izbacivanja iz usta. Najbolje raditi ujutro.

NETRA TARPANA

Postupak čišćenja očiju. Lagano zagrijte ghee pa kapajte kap po kap u udubljenje korijena oka prema nosu. Laganim treptanjem “okupajte” oči.

KARNAPOORAN

Postupak čišćenja ušiju sezamovim uljem. U svako uho ukapati 5 kapi toplog ulja pa ostati na boku par minuta.

JIVA SODHANA

Čišćenje jezika. Najbolje ujutro. Strugalicom lagano povlačite po površini jezika. Operite strugalicu.

JALA NETI

Čišćenje nosa i sinusa prokuhanom vodom i soli (1 žličica na pola litre vode). Uliti u posudu Neti Poti, nagnuti se na jednu stranu tako da, dok ulijevate slanu vodu, ona istječe na drugu nosnicu. Pustite da mlaz teče nekoliko sekundi. Ponovite nekoliko puta pa ispuhnite nos.