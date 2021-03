Loš san kriv je za povećani stres, debljanje, smanjenje naše kreativnosti i sposobnost rješavanja problema. Ljudi koji dobivaju preporučenu količinu sna, a opet se osjećaju umorno, moguće je da tijelo i um ne odmaraju kako trebaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Doktorica Saundra Dalton-Smith, certificirana liječnica i autorica knjige 'Sveti mir: Obnovite svoj život, energiju i povratite zdrav razum' otkrila je sedam vrsta odmora koje trebaju svakome za CNN.

- Tjelesni odmor je prva vrsta odmora koji nam treba. Takav odmor može biti pasivan ili aktivan. Svi imamo početnu količinu sna zbog koje se osjećamo osvježeno, to je pasivni fizički odmor. Statistički se preporučuje negdje između šest i osam sati. Koliko vam treba stvarno ovisi o tome što se događa u vašem životu. Ako trenirate za maraton, možda će vam trebati više sna. Mnogi ljudi su pod pretjeranim stresom sada što može dovesti do potrebe za pasivnijim fizičkim odmorom - rekla je Saundra.

Što se tiče aktivnog fizičkog odmora kod takve vrste odmora pomaže vam joga, istezanje, vježbanje, meditacija, lagana šetnja i slično.

Što se tiče mentalnog zdravlja, nikada ne smijete zaboraviti na mentalni odmor koji je svima potreban s vremena na vrijeme.

- Naša nas kultura osposobljava za multitasking. Posao nas tjera na razmišljanje, rad, obradu informacija i još mnoge druge radnje. Zbog svega toga, koristimo puno mentalne energije. Pogledajte svoje računalo - imate li u jednom trenutku otvorenih 10 kartica? Naš um neprestano skače s jedne misli na drugu. Pokušajte se usredotočiti na jednu stvar i vratite joj se. To je kao kad tražite od djeteta da mirno sjedi na stolici. To je za njega teško jer će u minuti promijeniti zasigurno više pozicija. Kada vaš mozak odluta, vratite ga na jednu određenu stvar, na primjer zamislite mirnu stolicu. Tako ćete se mentalno manje umarati - kaže Saundra.

Što je s odmorom od zaslona? Mnogi od nas nisu ni svjesni koliko zasloni ekrana utječu na zdravlje. Stvari poput pozadinske buke - čak i samo ljudi koji razgovaraju, mogu vam također stvarati opterećenje. Od toga nam je potreban odmor. Smanjivanje vremena upotrebe zaslona je dobar početak. Budite svjesni kako to utječe na vas.

- Još jedna stvar koju možete kontrolirati je nepotrebna buka. Smanjite broj obavijesti na svojim uređajima ili isključite ton za obavijesti. Isključite televizor kad nitko ne gleda. Osjećat ćete se bolje - savjetuje Saundra.

Četvrta vrsta odmora koja je potrebna ljudima prema Saundri je kreativni odmor.

- Svima je potreban kreativan odmor. To je za svakoga tko mora riješiti probleme i pronaći rješenja. To ne znači pohađati tečaj slikanja ili keramike - to je kreativan posao. Kreativni odmor dopušta si da cijenite ljepotu, bilo da je to prirodna ljepota, poput planina ili oceana, ili kreativna ljepota, poput umjetničkih djela, glazbe ili kazališta. Kad iskusite kreativnost drugih, to može probuditi nešto u vama i nadahnuti vas. Iskusite ljepotu u svim oblicima koji vas nadahnjuju za kreativan odmor - kaže Saundra.

Osim svih ovih navedenih odmora, uvelike je bitan i emocionalni odmor, a tu je od velikog značaja razgovor s voljenom osobom ili sa članovima obitelji.

- Važno je imati nekoga s kime zaista možete biti ono što jeste, tada se emocionalno odmorite. To može biti pouzdani član obitelji ili prijatelj, ali to može biti i netko koga plaćate, poput terapeuta ili trenera.

Uz emocionalni odmor, možete imati i društveni odmor. Prvi dio procjene vaše potrebe za tim je promatranje različitih ljudi u vašem životu i kako oni utječu na vašu socijalnu energiju. Izbacite na neko vrijeme ljude koji vas ispunjavaju negativnom energijom.

Zadnji odmor koji doktorica naglašava je duhovni odmor.

- Prihvatite stvari onakve kakve jesu i zahvalite se na svakom trenutku. Potražite mjesta na kojima se osjećate kao da blagoslivljate i pomažete drugim ljudima, gdje se ne radi samo o vama. Kad se u svijet vraćate s osjećajem da pridonosite nečemu većem, to je oblik duhovnog odmora - kaže Saundra.