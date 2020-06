7 najboljih namirnica za trkače - od banana i brokule do jogurta

Kikiriki maslac, losos, bobičasto voće, govedina i jogurt neke su od namirnica koje bi trkači trebali unositi što više - jer djeluju protuupalno, ne opterećuju probavu, a služe kao odlično gorivo za mišiće

<p>Za ljude koji se bave trčanjem - bilo profesionalno ili amaterski, hrana služi većoj svrsi nego da samo utaži glad. Od potrebnog goriva za mišiće do održavanja optimalnih razina energije, tijela trkača imaju posebne prehrambene potrebe, a ove namirnice će im u tome pomoći, piše <a href="https://www.shape.com/healthy-eating/diet-tips/best-foods-for-runners?utm_campaign=shape_shapemagazine&utm_content=evergreen&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&slide=393c2eca-2423-4f60-aa3d-ff7aa8b9fff6#393c2eca-2423-4f60-aa3d-ff7aa8b9fff6">Shape.</a></p><p>Pogledajte video o Ljiljani Tripović koja je otrčala 20 polumaratona:</p><p>- Trkači trebaju kvalitetnu hranu koja će probuditi njihovu izdržljivost, a to upravo ovih 7 hrana čini - kaže autorica knjige Food Guide for Marathoners, Nancy Clark.</p><h2>1. Pecivo s maslacem od kikirikija</h2><p>Ako volite trčati ujutro, znate koliko je to teško činiti na prazan želudac. Prošla je cijela noć od vašeg posljednjeg obroka i potrebno vam je nešto da vam da energiju. Ovakav obrok od otprilike 300 kalorija dat će vam upravo tu energiju i osjećaj sitosti, a odličan je jer kombinira ugljikohidrate i proteine te je lagan za probavu i neće ostaviti osjećaj težine u želucu.</p><h2>2. Banane</h2><p>Ovo voće najbolji je paketić energije u prirodnom omotu, osobito prije poslijepodnevnog treninga. S bananom prije trčanja nikad nećete pogriješiti jer su lagane za probavu, a sadrže puno kalija koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka te smanjuje rizik srčanog udara.</p><h2>3. Bobičasto voće</h2><p>Vaše su noge izložene teškim naporima prilikom aktivnosti poput trčanja, stoga ne čudi pojava boli i grčeva nakon treninga uslijed mikroruptura u mišićima. Zato bi u prehranu trebali ubaciti što više bobičastog voća, koje djeluje regenerirajuće na mišiće zbog visokog udjela vitamina C i kalija, s čime pomaže tijelu da 'samo sebe popravi'.</p><h2>4. Brokula</h2><p>Ova super hrana zahvaljujući visokom sadržaju kalija i magnezija pomaže održavati krvni tlak unutar normalnih granica. Osim toga, sadrži sulforafan, koji štiti hrskavicu, i flavonoid kaempferol, koji ima anti-upalna svojstva te vlakna koja pomažu probavi, sprječavaju zatvor i reguliraju razinu šećera u krvi.</p><h2>5. Jogurt</h2><p>Trčanje i slične aktivnosti mogu djelovati blagotvorno na povećanje gustoće kostiju, no u toj jednadžbi je vrlo važan kalcij, kojeg puno trkača ne unosi u dovoljnoj mjeri. Jedan od najboljih načina za to je povećanje jogurta u prehrani, a najbolji je odabir grčki jogurt zbog bogatstva proteina koji grade mišiće.</p><h2>6. Govedina</h2><p>Ovo meso ima iznimno visok udio željeza, osobito važnog elementa za trkače jer anemija može značajno povećati osjećaj umora i slabosti. Alternative za vegetarijance su grah, mahunarke i zeleno lisnato povrće, a ne zaboravite u obrok dodati i vitamin C kako bi se željezo moglo vezati.</p><h2>7. Losos</h2><p>Osim što je bogat izvor proteina, losos je i odlično nalazište omega 3 masnih kiselina, koje djeluju protuupalno i podižu imunitet. Osim toga, riba je i inače odlična namirnica za trkače jer je lagana za probavu.</p>