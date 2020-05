7 vrsta čišćenja koje djeluju umirujuće - poslije nema stresa

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovaj članak: Ne bacajte ljuske od jajeta, napravite šarene krede

Čišćenje može ublažiti stres i osjećaj uzrujanosti, pokazala je to studija objavljena u časopisu Mindfulness tijekom koje su sudionici prali suđe primjenjujući tehniku svjesnosti. To znači da su obraćali pozornost na sve dok su spužvicom trljali posuđe - od topline vode do gustoće i mirisa sapunice. Na kraju se njih 27 posto izjasnilo da su bili manje nervozni nakon pranja posuđa

- Svakodnevna aktivnost kojoj se pristupa svjesno može poboljšati ukupno stanje svijesti pa i osjećaj motivacije - napisali su u izvješću autori studije.

Naime, psiholozi se slažu da osjećaj tjeskobe i nervoze može potaknuti ljude na ‘studiozno’ čišćenje. To objašnjavaju time da ljudi, dok su uzrujani naginju ponavljajućim radnjama. Zašto je to tako? Sve je u osjećaju kontrole za kojim žude, a koji im takve radnje poput čišćenja to omogućuju.

- Kad smo tjeskobni ili nervozni, želimo riješiti stvari koje nam izazivaju taj osjećaj, želimo imati kontrolu nad njima i preuzeti akciju - kaže klinička psihologinja Alicia H. Clark i dodaje: U životu neke stvari moramo prihvatiti onakvima kakve jesu i na njih ne možemo puno utjecati, no neuredan dom sigurno nije na tom popisu.

I dok se neki ljudi radije opuštaju vježbajući jogu, radeći u vrtu ili spravljajući kolače, nekima je čišćenje - meditacija.

Lagani, ritmički kućanski poslovi koji će zaposliti vaše ruke, a vaš um osloboditi crnih misli mogu biti sjajan lijek za ublažavanje stresa. Uzmete li pritom u obzir činjenicu da ćete na kraju krajeva učiniti nešto korisno - osjećaj će biti višestruko zadovoljavajuć. Ako niste raspoloženi za generalku, postoji niz kućanskih poslova koji će vam umiriti um.

Uključite omiljenu radio stanicu, uzmite meku krpu od mikrovlakana i namočite je u toplu vodu u koju ste dodali nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja. Poskidajte sve s polica u dnevnom boravku te krenite odozgo prema dolje, svjesno brišući policu po policu, knjigu po knjigu, figuricu po figuricu…

2. Pranje posuđa

Topla voda, mirisni deterdžent i meka spužvica ponekad su dovoljni da biste se osjećali bolje. Iako ručno pranje posuđa troši više vode od onoga u perilici, za opuštanje onda izaberite oprati komade koji se ne smiju strojno prati poput starog bakinog porculanskog seta za kavu.

To će vas baciti u zen. Ako ste primijetili da nakon pranja kupovnim sredstvima na staklenom stolu ostaju tragovi masnih naslaga, uzmite alkoholni ocat i destiliranu vodu te ulijte u bočicu s raspršivačem u omjeru 1:2. Dobro sve prebrišite jednoličnim pokretima pa osušite novinskim papirom.

4. Metenje

Manje je bučno od usisavanja pa ćete u miru moći uživati u instrumentalnoj glazbi koja se širi iz zvučnika u dnevnoj sobi. Kako biste izbjegli podizanje prašine, ne odižite metlu previsoko od poda i nježno je povlačite po površini. A ako želite provesti vrijeme na svježem zraku, možete pomesti lišće balkonu ili terasi.

5. Slaganje odjeće

Odjeću iz sušilice najbolje je složiti čim završi ciklus sušenja. A kad je odjeća još topla i mirisna, zadatak je tim lakši. Sjednite i komad po komad slažite, ravnajući ga dlanovima. Ne samo što pritom možete ‘trenirati’ zahvalnost podsjećajući se da ste pravi sretnik jer imate sušilicu, sparivanje svih čarapa vinut će vas nebu pod oblake, zar ne?

Mnogi uspješni poslovnjaci kunu se da je pospremanje kreveta čim ustanete ključ za početak još jednog sjajnog i učinkovitog dana. Osim jutarnjeg poticaja, čist i uredan krevet najbolje je čime se možete nagraditi na kraju dana. Da bi wellness ugođaj bio potpun, još ujutro na pamučnu maramicu kapnite nekoliko kapi eteričnog ulja lavande uz koju ćete lakše utonuti u san.

7. Poliranje drvenih površina

Ulja za održavanje drvenim površinama vraćaju sjaj i produljuju njihov tijek trajanja, a poliranje je put do apsolutnog zena. Koristite ih prema uputama ispisanima na proizvodu i nježnim pokretima vratite sjaj drvenom podlošku, staroj komodi ili radnoj površini u kuhinji.

