8 kirurga operacijom uspješno razdvojilo sijamske blizanke

Na današnji dan 1953. godine tim od osam kirurga izveo je operaciju razdvajanja Carolyn i Catherine Mouton, djevojčica koje su 22. srpnja 1953. rođene kao sijamske blizanke. Rođene su u Lafayetteu u Louisiani, spojene u dnu kralježnice, kod križne kosti, tako da su dijelile i donji dio crijeva.

Bio je to veliki dan za medicinu jer su Carolyn i Catherine prvi sijamski blizanci koji su uspješno razdvojeni. Dva dana kasnije mediji su objavili veliku vijest, uz izjavu liječnika da su djevojčice dobro podnijele operaciju i da se dobro oporavljaju. Mnogi su mjesecima iščekivali vijesti o njima i radovali se tome što su zdrave.

Iako su obje ostvarile visoku kvalitetu života i izrasle u vedre i živahne mlade djevojke, Catherine si je jednog dana oduzela život prislonivši pištolj na sljepoočnicu. Dosta šture informacije o Carolyn upućuju na to da je radni vijek provela kao učiteljica, a prije par godina objavljeno je kako još dolazi u lokalni centar na tjelovježbu za umirovljenike.

Pločice ‘Oštar pas’ nekad bile obavezne na svakoj kući

Metalne pločice s natpisom "oštar pas" i ilustracijom pseće glave danas nisu više toliko česte, ali su se nekad mogle vidjeti na ulaznim vratima u dvorište gotovo svake kuće. Psi čuvari bili su uobičajeni za dvorišta, a Večernji list o popularnim pločicama pisao je 17. rujna 1980.: "Nešto više od 3000 pasa, raznih pasmina, evidentirano je u Varaždinu, od toga oko 300 čistokrvnih, a najviše ima ovčara. Vlasnici četveronožnih čuvara kuća u gradu istakli su upozorenja na ulazna dvorišna vrata. Osim natpisa tu su i zastrašujuće glave pasa, koje više liče na vukove. Ponekad se, ipak, iza svega krije umiljati, bezazleni psić, koji se i nepoznatu gostu raduje, mašući repom."

Oznaka "Pazi oštar pas" | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Izbila epidemija kuge

Na današnji je dan 1665. izbila velika epidemija kuge u Londonu u kojoj je život izgubilo 70.000 ljudi. Kuga je u Europi dovela do smrti 75 milijuna ljudi, što je bilo između jedne i dvije trećine broja tadašnjih stanovnika.

Kraju epidemije pomogao je i veliki požar u Londonu 1666. godine, pa ova bolest više nije bila ozbiljna prijetnja gradu, iako je nisu još iskorijenili.

