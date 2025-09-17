Obavijesti

8 kirurga operacijom uspješno razdvojilo sijamske blizanke

Bio je to veliki dan za medicinu jer su Carolyn i Catherine prvi sijamski blizanci koji su uspješno razdvojeni. Dva dana kasnije mediji su objavili veliku vijest, uz izjavu liječnika da se djevojčice dobro oporavljaju

Na današnji dan 1953. godine tim od osam kirurga izveo je operaciju razdvajanja Carolyn i Catherine Mouton, djevojčica koje su 22. srpnja 1953. rođene kao sijamske blizanke. Rođene su u Lafayetteu u Louisiani, spojene u dnu kralježnice, kod križne kosti, tako da su dijelile i donji dio crijeva.

Bio je to veliki dan za medicinu jer su Carolyn i Catherine prvi sijamski blizanci koji su uspješno razdvojeni. Dva dana kasnije mediji su objavili veliku vijest, uz izjavu liječnika da su djevojčice dobro podnijele operaciju i da se dobro oporavljaju. Mnogi su mjesecima iščekivali vijesti o njima i radovali se tome što su zdrave.

Iako su obje ostvarile visoku kvalitetu života i izrasle u vedre i živahne mlade djevojke, Catherine si je jednog dana oduzela život prislonivši pištolj na sljepoočnicu. Dosta šture informacije o Carolyn upućuju na to da je radni vijek provela kao učiteljica, a prije par godina objavljeno je kako još dolazi u lokalni centar na tjelovježbu za umirovljenike.

Pločice ‘Oštar pas’ nekad bile obavezne na svakoj kući

Metalne pločice s natpisom "oštar pas" i ilustracijom pseće glave danas nisu više toliko česte, ali su se nekad mogle vidjeti na ulaznim vratima u dvorište gotovo svake kuće. Psi čuvari bili su uobičajeni za dvorišta, a Večernji list o popularnim pločicama pisao je 17. rujna 1980.: "Nešto više od 3000 pasa, raznih pasmina, evidentirano je u Varaždinu, od toga oko 300 čistokrvnih, a najviše ima ovčara. Vlasnici četveronožnih čuvara kuća u gradu istakli su upozorenja na ulazna dvorišna vrata. Osim natpisa tu su i zastrašujuće glave pasa, koje više liče na vukove. Ponekad se, ipak, iza svega krije umiljati, bezazleni psić, koji se i nepoznatu gostu raduje, mašući repom."

Izbila epidemija kuge

Na današnji je dan 1665. izbila velika epidemija kuge u Londonu u kojoj je život izgubilo 70.000 ljudi. Kuga je u Europi dovela do smrti 75 milijuna ljudi, što je bilo između jedne i dvije trećine broja tadašnjih stanovnika.

Kraju epidemije pomogao je i veliki požar u Londonu 1666. godine, pa ova bolest više nije bila ozbiljna prijetnja gradu, iako je nisu još iskorijenili. 

Više vremeplova pročitajte OVDJE.

