Rajčice čuvajte u hladnjaku, no prije pripreme se trebaju ugrijati na sobnu temperaturu

Po povratku iz trgovine razmišljate trebate li rajčice ostaviti na kuhinjskom pultu ili ih spremiti u hladnjak? Svakako u hladnjak, a donosimo i trikove kako da ondje dulje traju

<p>Ako su zrele, rajčice bi trebalo čuvati u hladnjaku. No prije konzumacije treba ih držati na sobnoj temperaturi nekoliko sati, jer će na taj način vratiti arome koje su nestale zbog hladnoće, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/tomatoes-refrigerated-truth-juicy-160000586.html?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark">Yahoo</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koje namirnice ne treba držati u hladnjaku</p><p>Pretjerano zrele rajčice koje su već pomalo gnjecave na pultu će se odmah pokvariti do kraja, a stavljanjem u hladnjak usporavate procese kvarenja. Ako su postale previše gnjecave za jelo, budite bez brige jer ih i dalje možete iskoristiti za umak od rajčice. No hladnjak nije uvijek najbolje rješenje za sve rajčice koje ste kupili, jer on usporava dozrijevanje. Ako su vaše rajčice još tvrde i pomalo nezrele, ostavite ih nekoliko dana na pultu kako bi omekšale. Ako nedozrele rajčice stavljate u hladnjak, riskirate da ostanu takve. Kao i kad je riječ o narančama, nedozrele rajčice valja držati podalje od izravne sunčeve svjetlosti i odvojene, a nikako nagomilane jedna na drugu, kako biste spriječili razvoj plijesni.</p><p>Spremajte ih s peteljkom prema dolje kako biste spriječili ulazak zraka u rajčicu, a na taj način ujedno čuvate i vlagu. Kako biste ubrzali dozrijevanje, možete ih spremiti u papirnate vrećice. Ako ste već iskoristili dio rajčice, odrezali pola ili krišku, ostatak svakako treba pohraniti u hladnjaku. Na papirnati kuhinjski ručnik stavite odrezani dio, a zatim čvrsto zatvorite u posudu koja ne propušta zrak.</p><h2>Kako da rajčice dulje traju</h2><p>Životni vijek rajčice na pultu je oko tjedan dana, a u hladnjaku oko dva tjedna. Ipak, roj trajanja možete produljiti ako:<br/> - čekate da su rajčice posve zrele pije nego što ih stavite u hladnjak<br/> - držite ih na gornjoj polici uz vrata hladnjaka jer je ondje za njih toplije<br/> - prije pohrane odrežete sve velike stabljike, a zatim ih okrenete stabljikom prema dolje prilikom spremanja. Tako će duže biti sočnije</p><p><br/> - najprije iskoristiti oštećene ili gnjecave rajčice jer će one istrunuti prije ostalih<br/> - zrele rajčice koje nećete odmah pojesti spremite u podrum ili vinski hladnjak<br/> - ako imate previše zrelih rajčica, zamrznite ih. Imajte na umu da će prilikom odmrzavanja izgled i tekstura biti gnjecavi, pa ih možete koristiti za juhe ili umake. U zamrzivaču mogu trajati od dva do tri mjeseca</p><h2>Greška koju svi radimo</h2><p>Jeste li ikad radili salatu s rajčicama nakon koje vam je u zdjeli ostala gomila sjemenki? To vam se dogodilo zato što niste bili svjesni da ne treba uvijek čuvati sjemenke. One su odlične ako ih izmiksate za umak ili juhu jer pojačavaju okus jela i na taj način ih se ni ne primjećuje, no za salse, umake, složence i salate, sjemenke su višak. Dodaju previše vlage i mogu uništiti konzistenciju jela, pa ih je mudrije izvaditi i baciti.</p><h2>Kako koristiti različite vrste rajčica</h2><p>Roma, campari, san marzano, postoje na stotine vrsta rajčica, a u nastavku donosimo koje su najbolje za određenu vrstu recepata:</p><p><strong>Za umake</strong>: Šljivar<br/> Riječ je o rajčici s malo vode i sjemenki koje stoga neće razrijediti finalni proizvodi ni upropastiti recept.<br/> <strong>Za pečenje</strong>: Heirloom<br/> Ukusne i sočne s puno mesa, ove rajčice će obogatiti svako jelo.</p><p><br/> <strong>Sirove</strong>: Volovsko srce<br/> Nitko neće odbiti ukusnu salatu u kojoj je rajčica volovsko srce. Velika je i sočna uz velik postotak vode, što znači da nije dobra za kuhanje. No kao samostalno jelo ili dodatak salati nema ukusnijeg zalogaja.</p><p><br/> <strong>Za grickanje</strong>: Cherry<br/> Male, slatke i hrskave rajčice ispunit će usta okusom već nakon prvog zalogaja, a za još slađi okus iskušajte ih pečene.<br/> <strong>Za salsu:</strong> Zelene rajčice<br/> Zelene rajčice odlične su za dip za krekere ili kao salsa<br/> <strong>Za salatu:</strong> Grape rajčica<br/> Dugoljasta i upola manja od cherry rajčice, grape rajčica će se odlično uklopiti u svaku salatu jer zadržava teksturu i nije previše vodenasta.</p>