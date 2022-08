9 znakova da ste u toksičnoj obitelji i kako se nositi s tim

Iako svaka obitelj ponekad ima poteškoće, postoje neki slučajevi u kojima se poteškoće pretvaraju u toksičnost. Ako mislite da imate posla s toksičnim članom obitelji (ili kućanstvom), pitali smo stručnjake kako to sa sigurnošću znati i kako se nositi s tim. Evo što su imali za reći.

Što zapravo znači biti toksičan?

Doktorica kliničke psihologije Perpetua Neo prethodno je napisala: 'Toksična osoba je netko tko redovito pokazuje radnje i ponašanja koja povrjeđuju druge ili na neki drugi način negativno utječu na živote ljudi oko njih.'

Kao takvi, možemo doći i do definicije toksične obitelji: toksična obitelj je ona u kojoj se članovi obitelji redovito ponašaju na način koji povrjeđuje druge članove obitelji ili na drugi način negativno utječu jedni na druge.

Doktorica Perpetua dodaje da je važno razlikovati kad je netko toksičan i kad se netko toksično ponaša, napominjući da je 'prvo kad je toksičnost ukorijenjena u osobnosti čovjeka koji aktivno uživa u povrjeđivanju drugih, a drugo odgovara aspektima ljudskog ponašanja.'

U svakom slučaju, boravak u blizini toksičnih ljudi, osobito u domu i/ili u obitelji, može biti štetan za nečije mentalno zdravlje.

Kako toksično kućanstvo utječe na mentalno zdravlje?

Od djetinjstva nadalje, boravak u toksičnom okruženju ili u blizini toksičnih članova obitelji brzo će uzeti danak. Prema psihoterapeutkinji Annette Nuñez to može dovesti do depresije, tjeskobe i općenitog osjećaja 'hodanja po jajima' u vlastitom domu.

- To također može utjecati na nečiji osjećaj vlastite vrijednosti, na samopoštovanje, samopouzdanje i ljubav prema sebi - objašnjava i dodaje da 'često, kad je pojedinac u toksičnoj obitelji ili postoji toksičan čovjek u obitelji, to je vrlo tjeskobno okruženje, što utječe na način na koji čovjek gleda na dom, svoju obitelj, ali i na druge ljude i svijet općenito.'

9 znakova toksičnog člana obitelji ili kućanstva:

1. Zlostavljaju ljude oko sebe

Odmah, bilo kakva vrsta zlostavljanja - fizičkog, mentalnog ili emocionalnog - znak je toksičnosti pojedinca i/ili okoline. Nuñez i Zar jasno ističu ovu točku, pri čemu je zlostavljanje najudaljenija točka na kraju spektra toksičnosti i nedvojbeno najgora u smislu načina na koji utječe na ljude.

Nuñez kaže da svatko tko koristi verbalno zlostavljanje kako bi natjerao drugog člana obitelji da se osjeća manje vrijednim se toksično ponaša. Dodaje da je čak i nasilno ponašanje koje nije usmjereno prema vama i dalje neprihvatljivo.

2. Osjećate se depresivno ili tjeskobno u njihovoj blizini

Još jedan znak toksičnog člana obitelji ili kućanstva je to kako se ljudi osjećaju u njihovoj blizini. Kao što je prije spomenuto, to može uključivati ​​niz osjećaja, od depresije i tjeskobe do manjka samopoštovanja i osjećaja kao da hodate po jajima.

- Najveći znak da ste dio toksične obiteljske dinamike je način na koji se čovjek osjeća, bilo kada je u društvu svoje obitelji ili kako se osjeća dok iščekuje susret s njima - objašnjava Zar.

Neke druge emocije na koje treba pripaziti su manjak samopouzdanja, osjećaj bespomoćnosti u blizini obitelji i razdražljivost, dodaje ona.

3. Uvijek vas kritiziraju ili okrivljuju

Ako vas određeni član obitelji uvijek kritizira ili okrivljuje za nešto, a nikada ne preuzima odgovornost za svoje postupke, to je znak toksične osobe.

- Možda uvijek glume žrtvu, uvjeravaju vas da ste vi krivi za to kako se oni osjećaju, ili pod svaku cijenu izbjegavaju odgovornost za svoje postupke - objašnjava Nuñez.

4. Rođeni su manipulatori

Ako je netko toksičan, možete se kladiti da će biti manipulativan, što se može vidjeti u puno stvari koje radi i govori. Mogli bi izazvati osjećaj krivnje i/ili općenito kontrolirati sve što radite.

- Ako član obitelji manipulira ili vas tjera da se osjećate krivima jer nešto niste učinili, to je još jedna karakteristika toksične osobe u obitelji - objašnjava Nuñez.

5. Kazna je neopravdano stroga

Naravno, disciplina je neophodan dio odgoja djece - ali kada disciplina postane prestroga, to može biti znak toksičnosti. Kao što Zar objašnjava, mogu postojati stvarno oštre kazne kada se ne pridržavate pravila, bila ona eksplicitna ili implicitna.

Na primjer, napominje ona, možete propustiti poziv od svog oca, što dovodi do pasivno-agresivnog ponašanja tjednima.

6. Ukućani ili član obitelji mogu biti nepredvidivi

Zar kaže da je nepredvidivost još jedan znak toksičnog kućanstva, što dovodi do gore spomenutog osjećaja 'hodanja po jajima' u vlastitom domu.

- Sve može biti dobro i svi se smiju i uživaju, a onda naletite na jednu nagaznu minu kod toksičnog člana obitelji i situacija eksplodira - objašnjava ona.

7. Umanjuju vaše potrebe

Naši domovi trebali bi biti mjesta u kojima možemo biti ranjivi i izraziti svoje potrebe.

- Ako takva vrsta energije nije prisutna i ne čini se kao sigurno mjesto na kojem možete pričati o sebi, svojim željama i potrebama to ukazuje na toksično okruženje i/ili člana obitelji - kaže Zar.

8. Postoji atmosfera natjecanja

Toksične obitelji također mogu stvoriti nezdravu količinu natjecanja, osobito među braćom i sestrama. Nuñez kaže da perfekcionizam može graničiti s emocionalnim zlostavljanjem, a međusobno uspoređivanje braće i sestara može imati izuzetno negativne učinke na djecu i njihovo samopoštovanje.

9. Kontroliraju obitelj

I na kraju, ali jednako važno, općenita potreba za kontroliranjem drugih ljudi, obično od strane roditelja (iako se zna pojaviti i među braćom i sestrama), također je znak toksične obitelji. To može izgledati kao omalovažavanje nečijih izbora, nedostižno visokih standarda i uvjetovane ljubavi.

Kako reagirati na toksične članove obitelji?

Kad je u pitanju trenutna komunikacija s otrovnim članovima obitelji, Nuñez kaže da je prvo važno utvrditi koje su vaše osobne granice kako biste takvo ponašanje brzo prepoznali i kako biste na vrijeme reagirali. Kad netko prijeđe vaše postavljene granice, u suštini imate jednu od dvije mogućnosti: prekinuti komunikaciju s toksičnim članom obitelji ili se direktno s njima suočiti (naravno, znajući da je drugo opasnija situacija koja može eskalirati).

I zapamtite, bez obzira na to kako razgovor ide, možete kontrolirati samo svoje postupke. Iako to znači da dotični član obitelji može i dalje reagirati na toksičan način, vi možete kontrolirati kako ćete reagirati.

- Doista je važno osnažiti samog sebe, imati dovoljno samopouzdanja i vjere u sebe da imate kontrolu. Vi kontrolirate svoje ponašanje, postupke, misli, ali ne kontrolirate toksičnu osobu. Dakle, ako se osjećate kao da netko prebacuje krivnju na vas ili se zbog njega osjećate nesigurno i ranjivo, to su sve pokazatelji toksičnog ponašanja - kaže Nuñez.

Kako se nositi s toksičnom obitelji?

1. Postavite granice.

Prema Nuñezu i Zar, prevladavanje toksične dinamike unutar obitelji u konačnici će se svesti na vaše vlastite granice i na to koliko ih se dobro pridržavate.

- Možeš to učiniti kao odrasla osoba na način na koji nisi mogao kao dijete, a puno puta unutar obitelji koje su bile toksične cijeli život, zaglavimo u onom osjećaju koji smo imali kao malo dijete. Te osjećaje treba prepoznati i raditi na njima jer sad ste svoj čovjek sa svojim granicama kojih se prvenstveno vi trebate držati - objašnjava Zar.

2. Preuzmite kontrolu

Sad kad ste postavili svoje granice trebate ih se pridržavati.

Zar kaže, recite na primjer: 'Hej, mama, nemoj me zvati dok sam na poslu', što u biti znači i treba poslati poruku 'Ako me nazoveš tijekom radnog vremena, neću ti se javiti.'

3. Potražite pomoć van obitelji.

Ako je ikada postojalo nešto zbog čega bi trebalo posjetiti terapeuta, to je raspakiranje toksične obiteljske dinamike. Neke su stvari jednostavno preduboko ukorijenjene u nas i predugo traju da bi ih uspješno sami riješili i to je u redu.

4. Postavite stupanj prihvaćanja.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, teška istina je da ponekad promjena neće biti moguća unutar obitelji, ili se barem neće dogoditi preko noći. Kao što Zar objašnjava, ako ste svojoj obitelji dali priliku da čuje vaše potrebe i granice, a oni ih nisu spremni prihvatiti, to je njihova stvar, piše mbg.

Bilo da se odlučite za prekid kontakta, ograničite učestalost viđanja svoje obitelji ili se samo pokušate pomiriti sa stvarima kakve jesu, sposobnost da stvari prihvatite onakvima kakve jesu skinut će dio mentalnog tereta s vas.

