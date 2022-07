'Izvukla sam se iz toksične veze, ali tek onda je počela bitka za ljubav prema samoj sebi i sreću'

Donosimo ispovijest žene koja je uspjela završiti toksičnu vezu. Kortney Rivard je životna and wellness trenerica i voditeljica podcasta Real, Brave, & Unstoppable. Ona pomaže pametnim, strastvenim ženama da ponovno izgrade svoje živote nakon razvoda, prekida ili druge životne promjene tako što im pomaže da se orijentiraju, otkriju što stvarno žele, vjeruju u sebe i poduzmu korake kako bi stvorile autentičan život koji ih usrećuje i uzbuđuje. Što joj se sve dogodilo poslije razvoda i što je na tom putu naučila napisala je za portal Tiny Buddha:

POGLEDAJTE VIDEO: Udala se pa razvela - sama od sebe

'Treba imati hrabrosti napustiti toksičnu vezu i znati da zaslužuješ bolje' ~ nepoznati autor.

Kad je moj brak završio, ostavio je veliku prazninu koju sam očajnički željela ispuniti, i to brzo.

Zajedno s mojim razvodom došli su i nepodnošljivi osjećaji odbačenosti i nedostatka ljubavi. Kako bi izbjegla te osjećaje, ispunila prazninu i sebi odvratila pažnju od svega što se događalo, okrenula sam se spojevima. I pokazalo se da je to bilo prerano.

Ono što se činilo kao bezazlena okupacija ubrzo je postalo ono što mi je trebalo da se osjećam željenom i voljenom. To je bio način da izbjegnem teži posao učenja ljubavi prema sebi umjesto da tražim potvrdu drugih da sam vrijedna ljubavi kako bih se dobro osjećala sama sa sobom.

Svijet online spojeva bio je potpuni cirkus u kojem se nisam mogla snaći. Na kraju sam se zaljubila u tipa - nazovimo ga Steve.

Kad sam ga upoznala Steve se činio jako drag. Bio je tih i činilo se kao da je možda malo previše pasivan za mene, ali bio je zaljubljen u mene, pa sam se vraćala po još. Bilo je lijepo ponovno se osjećati željenom.

Imali smo neke zajedničke stvari, a on je bio zgodan i drag. Zabavljali smo se, a on mi je uvijek slao poruke kako bi me pozdravio i dopisivao se sa mnom - opet, zbog toga sam se osjećala poželjnom.

S vremenom se Steve počeo udaljavati. Kad sam to spomenula, činilo se da postaje samo gore. Ali u ovom sam trenutku bila ovisna o osjećaju da sam željena. Bila sam ovisna o tome da se osjećam voljeno, tako da prekid nije bila opcija koju sam bila spremna prihvatiti.

Upalilo se nesvjesno programiranje u mom mozgu koje bi učinilo sve da izbjegne odbijanje druge strane. Počela sam opravdavati sve što je trebalo biti znak upozorenja. Uhvatila sam se kako stalno radim sve što sam mislila da trebam učiniti kako bih spriječila Stevea da me ostavi, ali činilo se da to nikad nije bilo dovoljno. Postala sam nesvjesno opsjednuta time da budem ono što sam mislila da trebam biti kako bih pridobila njegovu ljubav i odobravanje.

Steve i ja smo oboje prošli razvod i oboje smo imali problema s mentalnim zdravljem. Veza je postala vrlo suovisna, a ja sam počela ostavljati svoje potrebe po strani kako bih bila njegova njegovateljica. Nikada mi ne bi uzvratio uslugu osim ako mu to ne bi bilo 'zgodno', pa bih se samo još više trudila da ga natjeram da poželi uzvratiti uslugu.

Nikad nije uspjelo.

Kako su dani prolazili, postajala sam sve manje svoja kako bih postala netko tko može biti voljen i prihvaćen od strane nekoga tko mi nikada neće moći dati ono što sam željela ili trebala. On jednostavno nije bio sposoban za to. Jednostavno mu nisam bila dovoljna.

Na kraju je prekinuo sa mnom, ali nedugo nakon toga nastavili smo povremenu vezu. Dopustila sam da se to dogodi jer sam opet pokušavala biti ono što on želi da budem - prijateljica s povlasticama.

Naša veza je s vremenom ponovno postala ozbiljnija i činilo se da se vraćamo u status ekskluzivne veze kad sam saznala da izlazi s drugim ženama iza mojih leđa. Tako sam zahvalna što sam saznala za ovo jer je to bio događaj koji me natjerao da se prestanem s njim viđati i počnem poštovati samu sebe.

Shvatila sam kako sam se potpuno izgubila u ovom disfunkcionalnom, suovisnom i toksičnom odnosu, gdje mi je jedina briga bila izbjeći osjećaje odbačenosti i nedostojnosti ljubavi. Bila je to kap koja je prelila čašu i odlučila sam da to više neću tolerirati. Prestala sam pokušavati biti netko drugi kako bih dobila nešto što mi on nikada neće dati.

Tog sam dana prekinula svaki kontakt sa Steveom.

Ako mislite da je bilo lako napustiti vezu koja je toksična u krivu ste.

Zašto se uopće dovodimo u takve situacije?

Nakon razvoda sam bila jako povrijeđena, osjećala sam se nevoljeno i odbačeno te sam bila spremna učiniti sve kako bih izbjegla te osjećaje. Umjesto da budem razborita i obratim pažnju na crvene zastavice koje su, gledajući unatrag, bile očite, uskočila sam u novu vezu i nastavila obrazac dokazivanja da sam vrijedna ljubavi.

Kad se uvijek pokušavate osjećati voljeno i prihvaćeno, postavljat ćete si pitanja poput: 'Tko trebam biti da me voliš?' Promijenit ćete sve u vezi sebe kako bi odgovarali tuđim potrebama i prestali se brinuti za svoje potrebe. Možda ćete pretjerati u davanju ili obasipati partnera darovima i privrženošću, sve u pokušaju da osvojite njegovu ljubav kako biste se i vi osjećali voljeno.

Konačni rezultat je sličan odbijanju jer se na kraju osjećate usamljeno - osim što je ovaj put zato jer ste izgubili sami sebe i svoju istinu.

Gubite sebe, što na kraju može potaknuti isti osjećaj usamljenosti kao i kad vas netko odbaci. Tako je to bilo za mene. Provela sam toliko vremena pokušavajući dokazati svoju vrijednost da sam izgubila iz vida tko sam i što zaslužujem.

U to vrijeme nisam shvaćala da se prvo trebam okrenuti sebi i naučiti voljeti sebe i prihvaćati se prije nego što mi to itko drugi ikad bude mogao pružiti.

Ispostavilo se da je izlazak iz te veze bio čin samoljublja i početak pronalaženja mira.

Je li bilo lako? Ne. Kad sam prekinula vezu u meni se pojao niz osjećaja. Bilo je neugodno što sam toliko puta izabrala partnera umjesto sebe. Tu su bili i osjećaji usamljenosti i boli koji idu uz kraj svake veze. I, naravno, postojao je strah da nikad neću pronaći ljubav i prihvaćanje za kojima sam tako očajnički žudjela.

Pa kako sam pronašla unutarnji mir nakon što sam napustila tu toksičnu vezu?

Ono na što se zapravo sve svelo bilo je pronaći mir u sebi.

Kada postoji neka vrsta praznine, prirodno je da ju ljudi pokušavaju ispuniti nečim drugim. Ali kad pokušate ispuniti prazninu nečim vanjskim, to nikada ne uspije.

Da sam nastavila pokušavati ispuniti tu prazninu stvarima izvan sebe, vjerojatno bih skakala iz jedne toksične veze u drugu dok se ne bih naučila okrenuti sama sebi i sama ispuniti tu prazninu.

Dakle, kako se okrenuti sebi? Dio razloga zašto ste se uopće upustili u toksičnu vezu je taj što ne znate kako to učiniti.

Čin napuštanja veze bio je prvi korak za mene. To je bio čin ljubavi prema samoj sebi.

U to vrijeme nisam o tome razmišljala kao o činu ljubavi, ali kad je prošlo neko vrijeme i razmišljajući o tome što sam napravila postalo je jasno daje to bio prvi korak u ljubavi prema samoj sebi. Bio je to prvi korak u ponovnoj izgradnji mog odnosa sa sobom.

Sljedeći dio procesa za mene je bio ponovno povezivanje sa sobom.

Skloni smo zapetljati svoj identitet s partnerovim i lako je zaboraviti tko smo bez tog odnosa. To mi se dogodilo nakon sedamnaest godina braka, a ulazak u nezdravu vezu nije pomogao.

Ponovno povezivanje sa samim sobom značilo je provođenje puno vremena sami. Postala sam izvrsna u tome da si zadam posla kako bih izbjegla usamljenost, ali sam znala da moram naučiti kako sjediti s nelagodom što sam sama kako bih se s vremenom bolje osjećala.

Provela sam puno vremena povezujući se s prirodom. Počela sam izlaziti na solo večere i išla sam sama u kino. A kad bih se osjećala loše, sjedila sam i plakala, učeći kako pokazati suosjećanje prema onome što osjećam umjesto da to potiskujem.

Također sam se ponovno povezala sa svojim sustavom podrške. Kad sam bila u vezi sa Steveom, obitelj i prijatelji su nekako pali na ljestvici prioriteta. U svojoj potrazi za osjećajem voljenosti, postala sam toliko usredotočena na vezu da nisam napustila samo sebe nego i neke od najvažnijih ljudi u svom životu. Napravila sam neke upitne odluke dok sam bila ono što sam mislila da trebam biti za njega, a nakon što sam napustila vezu, došlo je vrijeme da se ponovno povežem sa svojim pravim sustavom podrške.

Ali najvažnija stvar koju sam učinila kako bih pronašla mir nakon ove toksične veze bila je naučiti voljeti sebe.

Počela sam s popisom svih razloga zbog kojih nisam zaslužila da me tretiraju na način na koji je Steve postupao sa mnom, ispisujući razloge brisivim flomasterom na ogledalu u kupaonici. Svaki put kad sam se pogledala u ogledalo, podsjetila sam se zašto zaslužujem više. Također sam napisala popis svih stvari u koje sam željela vjerovati o sebi. Svaki dan sam pisala novi popis i na kraju sam, jednu po jednu stvar počela vjerovati u to što sam napisala.

Odlučila sam neko vrijeme ne izlaziti kako bih se mogla usredotočiti na jačanje samopouzdanja u to tko sam bez nekog drugog. Kroz terapiju i rad sa životnim trenerom, naučila sam da su moji problemi sa samoljubljem ukorijenjeni u perfekcionizmu, pa sam radila na tome da očekivanja koja sam imala od sebe spustim na realniju razinu.

Naučila sam da sam puno sretnija kad sam se fokusirala samo na uživanje u trenutku. Zapravo, usvojila sam ideju da smo svi samo prosječna ljudska bića. Svi imamo jedinstvene darove i talente i nema potrebe da se natječemo jedni s drugima da bismo bili iznimni. Prosjek je lijepo mjesto za biti, i otkrila sam da mi je prihvaćanje ovog stava pomoglo da upravljam životom s više suosjećanja prema sebi i drugima.

Najvažniji korak koji sam napravila bio je učenje kako se predati i prihvatiti sadašnji trenutak onakvim kakav jest. Ako sam osjećala nedostatak ljubavi prema sebi, naučila sam se suočiti s tim i poslati ljubav dijelu mene koji se tako osjećao. Naučila sam ne opterećivati ​​se onim što-ako i cijeniti ono što jesam u ovom trenutku, što je sve što sigurno imam.

Put do ljubavi prema sebi najvažniji je koji ćete ikada prijeći. Znati koji je tvoj put u životu pomaže vam da saznate tko ste, znate svoju vrijednost i podsjeća vas da uvijek birate sebe - bez pardona.

Iako je veza sa Steveom bila traumatična na mnoge načine, zahvalna sam na njoj jer sam iz nje puno naučila. Potreba za izlječenjem od suovisnosti i toksičnosti veze stvorila je prekrasan prostor u kojem sam se mogla uzemljiti i pronaći mir u spoznaji da bez obzira na sve da sam sama sebi prva i da se mogu i hoću boriti za sebe. I da ću uvijek izabrati sebe.

To je spokojan osjećaj i to želim i tebi.

Najčitaniji članci