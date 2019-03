A kako vi? Žena i ja svaku noć se mijenjamo za stranu kreveta

Steve O'Rourke je otkrio da se on i njegova partnerica svake noći mijenjaju za stranu kreveta na kojoj spavaju.

- Razgovarali smo na poslu i izgleda da je čudno da Amy i ja ne spavamo na istoj strani kreveta svake večeri. Neke noći volim spavati bliže prozoru, neke noći bliže vratima - napisao je na Twitteru.

- To nije baš tako neuobičajeno - zaključio je.

Sudeći po komentarima koje je dobio, izgleda da to uistinu je neuobičajeno.

- Tako sam uplašena. Prvo Brexit, sada ovo - napisala je jedna žena u komentaru.

- Spavaš na jednoj strani kreveta i to je tvoja strana kreveta, a tvoj partner ima drugu stranu. I to je to. To je kao da kažem: 'Mislim da ću večeras spavati kod susjeda' - pisao je u drugom komentaru.

Bilo je i onih koji su pokušali to što rade Steve i Amy.

- Moj suprug me pokušao povesti ovom stazom, sve dok mu nisam jasno dala do znanja da to nije životni stil u koji se želim upustiti - napisala je profesorica Fiona Denney.

Steve je nakon brojnih komentara pokušao pobliže objasniti kako on i Amy funkcioniraju:

- Osjećam kao da moram istaknuti sljedeće: prvi koji ide u krevet bira stranu, nikad se nismo oko toga svađali, kad se selimo s jedne na drugu stranu prenosimo jastuke i knjige, nekad se i ne zamijenimo i nijedan od nas nije vanzemaljac - pojasnio je.

Malo je onih koji su napisali da su i oni probali nešto slično sa svojim partnerima, a velika većina je bila u potpunosti šokirana njihovim navikama, piše britanski Mirror.

- Sretna sam što ste pronašli jedno drugo, kako ne bi i druge zarazili vašim čudnim navikama - napisala je jedna žena.

- Probati živjeti životom nestabilnosti i stalnim, nepredvidljivim promjenama? U svijetu ima dovoljno nereda bez da ga ljudi pozovu u svoj dom, hvala vam puno - dodao je još jedan korisnik Twittera.

