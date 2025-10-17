Adaktar proizvodi stigli u Hrvatsku – Ekskluzivno u Bipi

Hrvatska beauty scena upravo je postala bogatija za jedan od najtraženijih brendova specijaliziranih za obrve – Adaktar. Ovaj inovativni kozmetički brend, poznat po preciznosti, kvaliteti i estetici, službeno je lansirao svoju liniju proizvoda na hrvatsko tržište u partnerstvu s drogerijskim lancem BIPA, gdje će ekskluzivno biti dostupan.

Ljubitelji uređivanja obrva – od profesionalnih vizažista do svakodnevnih korisnika koji žele savršen, ali prirodan izgled, od sada mogu pronaći široku paletu Adaktar proizvoda u svim BIPA prodavaonicama diljem zemlje.

Tko stoji iza brenda Adaktar?

Iza brenda stoji Adam Adaktar, poznati influencer, koji je vlastitim iskustvom u svijetu ljepote odlučio stvoriti kolekciju proizvoda koja zadovoljava visoke standarde estetike, trajnosti i učinkovitosti. Njegova vizija bila je jasna: omogućiti svakome da samostalno postigne profesionalne rezultate kod kuće.

- Svi zaslužuju izgledati i osjećati se kao najbolja verzija sebe – bez potrebe za skupim tretmanima ili kompliciranim proizvodima - izjavio je Adaktar prilikom lansiranja kolekcije u Hrvatskoj.

Što sve nudi Adaktar linija za obrve?

Nova kolekcija proizvoda za obrve pažljivo je osmišljena kako bi pokrila sve korake oblikovanja i naglašavanja obrva. Proizvodi su dizajnirani tako da se međusobno nadopunjuju i omogućuju potpunu kontrolu nad oblikom, bojom i postojanošću.

U ponudi su:

Amino Gel za obrve – lagana, ali snažna formula koja pruža dugotrajnu fiksaciju dlačica bez osjećaja ljepljivosti.

Concealer – korektor visoke pokrivne moći, idealan za definiranje obrva i stvaranje oštrog, čistog luka.

Laminator – inovativan proizvod za „laminirani“ efekt obrva koji je postao trend među makeup entuzijastima.

Legend olovke – precizne olovke za iscrtavanje obrva, dostupne u više nijansi koje odgovaraju različitim tonovima kože i boji kose.

Dvostrani kist – profesionalni alat za nanošenje i raščešljavanje proizvoda, dizajniran za preciznost.

Šiljilo – neizostavan dodatak za održavanje olovki oštrima.

Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu sastojaka – proizvodi su dermatološki testirani, cruelty-free i dizajnirani s naglaskom na dugotrajnost i prirodan izgled.

Lansiranje u BIPA Backstage Studiju

Povodom lansiranja proizvoda, BIPA je organizirala ekskluzivni događaj u svom zagrebačkom Backstage Studiju. Brojni influenceri, novinari i ljubitelji kozmetike okupili su se kako bi prvi isprobali proizvode, uz stručno vodstvo i prezentaciju samog Adama Adaktara.

Atmosfera je bila iznimno uzbudljiva, a reakcije sudionika vrlo pozitivne. Mnogi su komentirali kako su proizvodi iznad očekivanja te da su napokon dobili sve što im treba za savršeno oblikovane obrve – na jednom mjestu.

Dostupnost i cijene

Svi Adaktar proizvodi ekskluzivno su dostupni samo u BIPA poslovnicama i putem njihovog webshopa. Cijene su pristupačne, a dizajn pakiranja moderan i luksuzan, što dodatno naglašava premium dojam cijele linije.

Iz BIPA-e poručuju kako ovim partnerstvom žele odgovoriti na želje svojih kupaca koji sve češće traže inovativne proizvode za samostalno korištenje, a istovremeno prate svjetske beauty trendove.

Zašto je Adaktar vrijedan pažnje?

U vremenu kada su obrve postale centralni dio svakog makeup looka, Adaktar nudi rješenja koja kombiniraju stručnost, jednostavnost i estetiku. S obzirom na iskustva korisnika iz regije i sve veći interes hrvatske publike, ne čudi da je interes za ovom linijom iznimno velik već od prvog dana.

Adaktar proizvodi pružaju osjećaj samopouzdanja – bilo da želite urediti obrve za svakodnevni izlazak, poslovni sastanak ili večernji look.

Dolazak Adaktar proizvoda za obrve na hrvatsko tržište predstavlja pravo osvježenje u ponudi dekorativne kozmetike. Ekskluzivna dostupnost u BIPI omogućuje svim ljubiteljima ljepote da dobiju pristup inovativnim i učinkovitim proizvodima bez komplikacija, čekanja i narudžbi iz inozemstva.

Za savršene obrve više ne treba beauty salon – od sada sve što vam treba nalazi se na dohvat ruke.