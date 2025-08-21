Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OPUSTITE SE I UŽIVAJTE!

'Aftertaste' - Novi street festival koji donosi okus ljeta na Kvatrić

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
'Aftertaste' - Novi street festival koji donosi okus ljeta na Kvatrić

Zagreb u rujnu dobiva urbani street festival 'Aftertaste'! Vrhunska vina, craft piva, signature kokteli i street food na Kvatriću od 11. do 21. rujna. Ne propustite ljetnu čaroliju

Kasno ljeto u Zagrebu donosi posebnu čar – dani su još uvijek topli, a grad se polako vraća u svoju rutinu. Upravo taj trenutak između bezbrižnih ljetnih dana i jesenske užurbanosti savršeno će uhvatiti 'Aftertaste', novi urbani street festival koji će od 11. do 21. rujna 2025. pretvoriti Kvatrić u najživopisnije mjesto u gradu.

POGLEDAJ VIDEO: Sisak: Konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji Star Film Festival

Pokretanje videa...

Sisak: Konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji Star Film Festival 02:34
Sisak: Konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji Star Film Festival | Video: 24sata/pixsell

Festival će biti savršeno mjesto za prepričavanje ljetnih uspomena uz čašu vina, pivo, koktel ili fini zalogaj, a sve to u ležernoj i veseloj atmosferi pod otvorenim nebom.

Za ljubitelje vina pripremljena su tri tematska vinska bara:

  • SAFE BET by Vinart nudi selekciju najpopularnijih hrvatskih vina poput Štamparovog Sauvignona, Fakinove Malvazije i Cattunarovog Muškata ruža.
  • VINSKI TREZOR by Saša Špiranec donosi teško dostupna i prestižna vina po pristupačnim cijenama – među njima su i rariteti poput Santa Elisabetta terana, Ego Pošipa (zlatni s Decantera), Fakin La prima i Grgić plavac.
  • BUBBLE BAR zadovoljit će ljubitelje pjenušavog – točit će se Štampar Urban white, Moët & Chandon, Canard Duchene, Prosecco Villa Sandi i drugi.
OD 16. DO 19. LISTOPADA Na 34. Danima hrvatskog filma natjecat će se čak 37 filmova
Na 34. Danima hrvatskog filma natjecat će se čak 37 filmova

Craft piva i signature kokteli

Za sve koji više vole pjenušave gutljaje i osvježavajuće koktele, Aftertaste donosi i sjajnu ponudu:

Lepi Dečki i 5th Element predstavit će domaću craft scenu, dok će ljubitelji tradicije moći uživati u pivu njemačke pivovare Erdinger.

Isto tako, vrhunski barmeni Filip Lipnik (Art of Bar) i Domagoj Cimerman pripremaju autorske koktele, dok Rossi destilerija i Martini Fiero & Tonic garantiraju dodatnu dozu elegancije i svježine.

Street food za sve ukuse

Aftertaste se neće zaustaviti samo na piću – očekuje vas i raznovrsna gastronomska ponuda:

  • Jellyfish in Space priprema svoje poznate specijalitete iz kvarta.
  • Mrav Burger donosi možda i najslasnije burgere u gradu.
  • Cheese Bar by President oduševit će ljubitelje sireva i vinskih plata.
  • Petrus by Tin Miletić donosi tradicionalne klasike poput poljičkog soparnika i srdele na ofyru.
  • Spud Bud, poznat po krumpiru kao glavnoj zvijezdi, stiže s još jednim festivalom na kojem će se za njihove delicije stajati u redu.
NA OTOKU KRKU Beat na moru: U Punat stižu Buč Kesidi, Miach, Hiljson i drugi...
Beat na moru: U Punat stižu Buč Kesidi, Miach, Hiljson i drugi...

Opustite se nakon ljeta i posla

Aftertaste festival zamišljen je kao savršeno mjesto za bijeg od rutine, za druženja nakon posla ili samo za uživanje u kasnoljetnim večerima. Festival je djelo iskusne ekipe iz Vinarta, poznate po organizaciji Vinskog grada i vinskog sajma u Laubi.

Organizatori najavljuju i bogat dnevni program, a sve informacije bit će dostupne na društvenim mrežama festivala. Radno vrijeme je svaki dan od 16 do ponoći, dok će se vikendom zabava odvijati i ranije.

Zagreb tako u rujnu dobiva još jedan razlog za slavlje – uz vrhunska pića, hranu i atmosferu, Aftertaste postaje novo omiljeno okupljalište za sve koji ljeto ne žele tako brzo pustiti.

VRAĆA SE! Baš Naš at The Lake: Zagrebov produžetak ljeta na Bundeku
Baš Naš at The Lake: Zagrebov produžetak ljeta na Bundeku

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
20 najljepših uvala u Hrvatskoj
BISERI JADRANA

20 najljepših uvala u Hrvatskoj

Slike govore više od tisuću riječi - ove uvale Lijepe naše su svaka za sebe mali raj na Zemlji, a možemo se pohvaliti da ih naša obala ima na pretek
Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...
19 LUDIH PRIČA

Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...

Vjenčanja bi trebala biti radosne proslave, ali ponekad se pretvore u nevjerojatne spektakle ispunjene dramatičnim trenucima koje nitko ne očekuje
Što vaša najdraža seksualna poza govori o vašoj osobnosti?
KAUBOJKA, MISIONARSKI, PSEĆA...

Što vaša najdraža seksualna poza govori o vašoj osobnosti?

Način na koji se intimno volite povezati sa svojim romantičnim partnerom više je od puke želje, on podsvjesno otkriva vaše unutarnje misli, priželjkivanja te detalje osobnosti i karaktera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025