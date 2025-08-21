'Aftertaste' - Novi street festival koji donosi okus ljeta na Kvatrić

Kasno ljeto u Zagrebu donosi posebnu čar – dani su još uvijek topli, a grad se polako vraća u svoju rutinu. Upravo taj trenutak između bezbrižnih ljetnih dana i jesenske užurbanosti savršeno će uhvatiti 'Aftertaste', novi urbani street festival koji će od 11. do 21. rujna 2025. pretvoriti Kvatrić u najživopisnije mjesto u gradu.

POGLEDAJ VIDEO: Sisak: Konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji Star Film Festival

Pokretanje videa... 02:34 Sisak: Konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji Star Film Festival | Video: 24sata/pixsell

Festival će biti savršeno mjesto za prepričavanje ljetnih uspomena uz čašu vina, pivo, koktel ili fini zalogaj, a sve to u ležernoj i veseloj atmosferi pod otvorenim nebom.

Za ljubitelje vina pripremljena su tri tematska vinska bara:

SAFE BET by Vinart nudi selekciju najpopularnijih hrvatskih vina poput Štamparovog Sauvignona, Fakinove Malvazije i Cattunarovog Muškata ruža.

VINSKI TREZOR by Saša Špiranec donosi teško dostupna i prestižna vina po pristupačnim cijenama – među njima su i rariteti poput Santa Elisabetta terana, Ego Pošipa (zlatni s Decantera), Fakin La prima i Grgić plavac.

BUBBLE BAR zadovoljit će ljubitelje pjenušavog – točit će se Štampar Urban white, Moët & Chandon, Canard Duchene, Prosecco Villa Sandi i drugi.



Craft piva i signature kokteli

Za sve koji više vole pjenušave gutljaje i osvježavajuće koktele, Aftertaste donosi i sjajnu ponudu:

Lepi Dečki i 5th Element predstavit će domaću craft scenu, dok će ljubitelji tradicije moći uživati u pivu njemačke pivovare Erdinger.

Isto tako, vrhunski barmeni Filip Lipnik (Art of Bar) i Domagoj Cimerman pripremaju autorske koktele, dok Rossi destilerija i Martini Fiero & Tonic garantiraju dodatnu dozu elegancije i svježine.

Street food za sve ukuse

Aftertaste se neće zaustaviti samo na piću – očekuje vas i raznovrsna gastronomska ponuda:

Jellyfish in Space priprema svoje poznate specijalitete iz kvarta.

Mrav Burger donosi možda i najslasnije burgere u gradu.

Cheese Bar by President oduševit će ljubitelje sireva i vinskih plata.

Petrus by Tin Miletić donosi tradicionalne klasike poput poljičkog soparnika i srdele na ofyru.

Spud Bud, poznat po krumpiru kao glavnoj zvijezdi, stiže s još jednim festivalom na kojem će se za njihove delicije stajati u redu.



Opustite se nakon ljeta i posla

Aftertaste festival zamišljen je kao savršeno mjesto za bijeg od rutine, za druženja nakon posla ili samo za uživanje u kasnoljetnim večerima. Festival je djelo iskusne ekipe iz Vinarta, poznate po organizaciji Vinskog grada i vinskog sajma u Laubi.

Organizatori najavljuju i bogat dnevni program, a sve informacije bit će dostupne na društvenim mrežama festivala. Radno vrijeme je svaki dan od 16 do ponoći, dok će se vikendom zabava odvijati i ranije.

Zagreb tako u rujnu dobiva još jedan razlog za slavlje – uz vrhunska pića, hranu i atmosferu, Aftertaste postaje novo omiljeno okupljalište za sve koji ljeto ne žele tako brzo pustiti.