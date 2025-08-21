Zagreb u rujnu dobiva urbani street festival 'Aftertaste'! Vrhunska vina, craft piva, signature kokteli i street food na Kvatriću od 11. do 21. rujna. Ne propustite ljetnu čaroliju
'Aftertaste' - Novi street festival koji donosi okus ljeta na Kvatrić
Kasno ljeto u Zagrebu donosi posebnu čar – dani su još uvijek topli, a grad se polako vraća u svoju rutinu. Upravo taj trenutak između bezbrižnih ljetnih dana i jesenske užurbanosti savršeno će uhvatiti 'Aftertaste', novi urbani street festival koji će od 11. do 21. rujna 2025. pretvoriti Kvatrić u najživopisnije mjesto u gradu.
POGLEDAJ VIDEO: Sisak: Konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji Star Film Festival
Pokretanje videa...
Festival će biti savršeno mjesto za prepričavanje ljetnih uspomena uz čašu vina, pivo, koktel ili fini zalogaj, a sve to u ležernoj i veseloj atmosferi pod otvorenim nebom.
Za ljubitelje vina pripremljena su tri tematska vinska bara:
- SAFE BET by Vinart nudi selekciju najpopularnijih hrvatskih vina poput Štamparovog Sauvignona, Fakinove Malvazije i Cattunarovog Muškata ruža.
- VINSKI TREZOR by Saša Špiranec donosi teško dostupna i prestižna vina po pristupačnim cijenama – među njima su i rariteti poput Santa Elisabetta terana, Ego Pošipa (zlatni s Decantera), Fakin La prima i Grgić plavac.
- BUBBLE BAR zadovoljit će ljubitelje pjenušavog – točit će se Štampar Urban white, Moët & Chandon, Canard Duchene, Prosecco Villa Sandi i drugi.
Craft piva i signature kokteli
Za sve koji više vole pjenušave gutljaje i osvježavajuće koktele, Aftertaste donosi i sjajnu ponudu:
Lepi Dečki i 5th Element predstavit će domaću craft scenu, dok će ljubitelji tradicije moći uživati u pivu njemačke pivovare Erdinger.
Isto tako, vrhunski barmeni Filip Lipnik (Art of Bar) i Domagoj Cimerman pripremaju autorske koktele, dok Rossi destilerija i Martini Fiero & Tonic garantiraju dodatnu dozu elegancije i svježine.
Street food za sve ukuse
Aftertaste se neće zaustaviti samo na piću – očekuje vas i raznovrsna gastronomska ponuda:
- Jellyfish in Space priprema svoje poznate specijalitete iz kvarta.
- Mrav Burger donosi možda i najslasnije burgere u gradu.
- Cheese Bar by President oduševit će ljubitelje sireva i vinskih plata.
- Petrus by Tin Miletić donosi tradicionalne klasike poput poljičkog soparnika i srdele na ofyru.
- Spud Bud, poznat po krumpiru kao glavnoj zvijezdi, stiže s još jednim festivalom na kojem će se za njihove delicije stajati u redu.
Opustite se nakon ljeta i posla
Aftertaste festival zamišljen je kao savršeno mjesto za bijeg od rutine, za druženja nakon posla ili samo za uživanje u kasnoljetnim večerima. Festival je djelo iskusne ekipe iz Vinarta, poznate po organizaciji Vinskog grada i vinskog sajma u Laubi.
Organizatori najavljuju i bogat dnevni program, a sve informacije bit će dostupne na društvenim mrežama festivala. Radno vrijeme je svaki dan od 16 do ponoći, dok će se vikendom zabava odvijati i ranije.
Zagreb tako u rujnu dobiva još jedan razlog za slavlje – uz vrhunska pića, hranu i atmosferu, Aftertaste postaje novo omiljeno okupljalište za sve koji ljeto ne žele tako brzo pustiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+