VRAĆA SE!

Baš Naš at The Lake: Zagrebov produžetak ljeta na Bundeku

Piše Karolina Krčelić,
Festival Baš Naš at The Lake Festival nudi bogat program. Na festivalu će biti i DJ nastupi i tematske večeri poput Cubisa, ABBA partyja i nastup Indire Forze

U Zagrebu u rujnu 2025. Jesen u Zagrebu tradicionalno počinje uz najopušteniji gradski festival – Baš Naš at The Lake, koji od 5. do 21. rujna vraća glazbu, hranu i veselje na Bundek. U svom jesenskom izdanju, festival donosi prepoznatljivu kombinaciju vrhunske zabave, street food užitaka i atmosfere koja mami na još jedno druženje pod vedrim nebom.

Smješten uz jezero, u zelenom srcu Zagreba, Baš Naš se etablirao kao nezaobilazno mjesto rujanske zabave koje svakodnevno privlači sve generacije – od ljubitelja dobrih koncerata i DJ nastupa, do obitelji, zaljubljenih parova i gurmana željnih novih okusa.

Glazbeni miks za sve ukuse

Festival će otvoriti Taking the Trash Out party, a već sljedećeg dana Bundek će zavladati latino ritmovi uz legendarni Cubismo, čime se otvara glazbeni maraton koji će trajati punih 17 dana. Na festivalskoj pozornici izmjenjivat će se popularni DJ-evi, tribute nastupi i tematske večeri, stvarajući nezaboravne trenutke pod zvijezdama.

Među najzapaženijim večerima ističu se:

  • CRO Dance Party uz Senna M-a i kultni ET
  • ABBA X Mamma Mia party ispunjen nostalgičnim hitovima
  • Energični nastup Indire Forze (ex Colonia) koji će podići atmosferu na višu razinu

Svaka večer nosit će svoj ritam – od domaćih hitova, retro klasika do zaraznih plesnih melodija – što čini ovaj festival toliko šarmantnim i raznolikim.

Gastro užici uz jezero

Osim glazbe, nezaobilazni dio festivala je i gastro zona, u kojoj će posjetitelje dočekati maštoviti street food koncepti, raznolika pića i okusi koji osvajaju već na prvi zalogaj. Od brzih i kreativnih zalogaja do raskošnih delicija, svaki posjet Bundeku pretvara se u gurmansko putovanje.

Idealno mjesto za afterwork piće, večernji izlazak s ekipom ili romantičnu večeru uz jezero – Baš Naš at The Lake nudi iskustvo koje mami sva osjetila.

Jedinstvena atmosfera u prirodnoj kulisi

Upravo spoj glazbe, prirode i druženja čini ovaj festival posebnim. Bundek, sa svojim jezerom i zelenilom, pruža savršen kontrast gradskoj vrevi te se pretvara u čarobnu pozornicu uz zalazak sunca i svjetla festivala koja se presijavaju na vodi.

Tijekom godina, Baš Naš prerastao je u simbol dobre energije, pozitivne atmosfere i urbanog druženja, a jesensko izdanje donosi svježinu i novi početak na najbolji mogući način.

