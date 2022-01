- Već sam kao mladić želio pisati, no ubrzo sam shvatio da nisam dobar u izmišljanju priča, moram vlastitim životom iskusiti avanturu kako bih ju pretočio u knjigu. Primijetio sam i kako priča može oživjeti tek onda kada ima jedan ključan faktor, a to su ljudi. Prije prvog koraka na ruti Via Adriatica u sklopu humanitarne akcije '1100 kilometara za 1100 terapija', mislio sam da će me najviše fascinirati prirodne ljepote Hrvatske - i jesu, no ispalo je da su najveći dojam na mene ostavili pojedinci. Čovjek za čovjeka, čovjek za djecu, djeca za ispunjenje čovjekova srca - to je misao vodilja prožeta čitavom knjigom - kazao je Ranko Dragičević na današnjoj promociji svoje knjige Srcem kroz planine koja je održana u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Napisala knjigu o psihopatima

Humanitarna akcija pokrenuta je kako bi oko 3200 sati terapija za gotovo 70 djece na otoku Braču ostalo besplatno.

Potaknuti pothvatom Ranka Dragičevića i Daniela Lončara, svi zainteresirani građani mogli su sponzorirati kilometre i tako donirati sredstva Udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju 'Brački pupoljci'. Akcija je uspjela prikupiti 169.800 kuna čime je osigurano čak 1.700 besplatnih terapija.

Na svoj put, rutom Via Adriatica, dvojica avanturista krenula su 20. ožujka 2021. s rta Kamenjak u Istri. Na rt Oštra na poluotoku Prevlaka, ujedno i odredište same rute, stigli su 7. svibnja 2021.

U tom periodu prošli su planinarski put koji spaja prirodne i kulturne specifičnosti jadranskog podneblja, a koji se sastoji od 14 planina, 12 rijeka, 2 jezera, 18 zaštićenih područja, 7 županija, 52 općine i 1100 kilometara. Više o akciji možete vidjeti na webu 1100kilometara.com.

- Velika mi je čast što smo od samog početka uključeni u realizaciju ove nevjerojatne humanitarne kampanje. Prateći Ranka i Daniela u stopu i čekajući njihove popodnevne ili večernje izvještaje s rute bilo je kao u nekom napetom holivudskom filmu. Posebno sam ponosan i na to što je ovo već druga kampanja unutar godinu dana usmjerena ka pomoći jednoj od najranjivijih skupina našeg društva, djeci s teškoćama u razvoju iz naše prijateljske udruge 'Brački pupoljci'. Nadam se da će u ovoj knjizi i ostali nesebični pojedinci pronaći motivaciju da pomognu svojim najbližima te da mijenjaju naše društvo nabolje. Ako nećemo mi, tko će? - poručio je Gordan Turković, komunikacijski stručnjak i izvršni direktor agencije CTA komunikacije koja je pružila komunikacijsku podršku ovoj humanitarnoj akciji.

Budući da se akcija sastojala od 13 etapa koje predstavljaju 13 izazova s kojima se roditelji djece s teškoćama u razvoju suočavaju, knjiga prati taj slijed i objašnjava svaku etapu kroz 49 poglavlja, točnije, 49 dana planinarenja.

Pored Rankove prezentacije knjige i opisa situacija s terena, nazočnima se obratio i idejni začetnik rute Via Adriatica, pustolov Srećko Vukov, objasnivši motivaciju iza njenog nastanka i značaj zajednice koju okuplja.

Čitav program moderirala je glazbenica i radijska voditeljica Gina Victoria Damjanović, a dodatak promociji knjige bila je izložba fotografija nastala tijekom humanitarnog pohoda.

Knjiga Srcem kroz planine može se naručiti preko Facebook i Instagram profila autora Ranka Dragičevića po cijeni od 120 kuna, a dio prihoda od prodaje će biti odvojen za Udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju 'Brački pupoljci'.