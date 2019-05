Akne, zadah i osipi znakovi su da je tijelo zagađeno toksinima

Stručnjaci procjenjuju da se u 70 godina, što je prosječni životni vijek, u crijevima skupi oko 15 kilograma toksičnog otpada, koji treba izbaciti iz organizma kako ne bi došlo do razvoja bolesti.

Također, stručnjaci su izračunali da prosječan čovjek do svoje 70. godine pojede čak 100 tona različite hrane i popije oko 40.000 litara tekućine, od čega barem petinu čine namirnice koje organizam ne može probaviti, niti iskoristiti kao energiju, već predstavljaju otpad koji se nakuplja u organizmu.

Hrana koja se nakuplja su najčešće višak šećera, rafinirane žitarice, kvasac, pržena i masna hrana, alkohol i kofein, prerađene namirnice s pojačavačima okusa, brza i suha hrana koja ima malo vlakana, pa čak i sirove namirnice koje organizam inače teško probavlja.

Foto: Dreamstime

Uz to, većina ljudi pije premalo vode koja je izrazito važna za probavu i izbacivanje toksina iz tijela. Da situacija bude još gora, današnji brzi tempo života je doveo do toga da se jako puno ljudi neredovito hrani što je jedan od uzroka usporavanja metabolizma. Najbolji primjer za to je preskakanje obroka, koje privremeno usporava metabolizam i skladišti višak hrane kako organizam kasnije ne bi gladovao.

Dugotrajna konzumacija masne i teško probavljive hrane, s previše šećera, kao i previše alkohola,. mogu dovesti do bolesti jetre poznate pod nazivom masna jetra, kao i do pojave žučnih kamenaca. Problemi s jetrom mogu dovesti do čestih mučnina i povraćanja, bolova u području trbuha, taloženja masnoća oko struka, pa i do problema s kožom – od svrbeža, do promjene boje kože, odnosno karakterističnog žućkastog tena. Toksini u organizmu mogu dovesti i do pojave sindroma policističnih jajnika, do problema u radu štitnjače, kao i do kronične bubrežne bolesti, šećerne bolesti i drugih.

Kako bi organizam ostao zdrav i funkcionalan potrebno je redovito prazniti crijeva, što je u prosjeku između 12 do najduže 72 sata nakon obroka, i povremeno provesti detoksikaciju organizma. Dulje zadržavanje stolice u organizmu može potaknuti glavobolje i migrene, zatim bolove u trbuhu i nadutost, te nervozu.

Ako netko odgađa pražnjenje stolice uljenjuju se i živčani završetci u mozgu, točnije nagon za pražnjenje sve slabije funkcionira te se može dogoditi i kronični zavor zbog kojeg nastaje niz zdravstvenih problema. Razlog tome je što se u crijevu nalazi više od 60 posto stanica imunološkog sustava, pa toksini iz hrane koje nisu izbačeni iz tijela direktno utječu na čovjekovo zdravlje.

Foto: Dreamstime

Ali, količina toksina u tijelu se može smanjiti pravilnom prehranom. U prehranu treba uvesti jogurte i kiselo mlijeko, koji su odlični su protiv zatvora, jer mliječne kiseline imaju svojstvo blagog sredstva za čišćenje. Lanene sjemenke, med, sok jabuke i grožđa, žlica ricinusovog ulja dnevno, kamilica, bazga, sjemenke lana, zobene mekinje, sladić, piskavica, bosiljak te žličica maslinovog ulja natašte može puno pomoći u boljem radu crijeva.

A kako biste očuvali jetru u prehranu je potrebno uvesti hranu bogatu antioksidansima. Najbolji izbor je lisnato tamnozeleno povrće i voće kao što su jabuke, kruške i drugo voće bogato pektinom.

I na kraju, za pravilan rad organizma, bitan je i redovita tjelovježba. U pravilu vježbanjem se osigurava pravilan rad limfnog sustava, što je važan mehanizam u uklanjanju toksina. Preporučuje se barem pola sata šetnje na posao i s posla na dan, ali i dodatna aktivnost dva do tri puta tijekom tjedna.

Foto: Dreamstime

Znakovi koji upućuju na povećanu koncentraciju toksina u tijelu:

Akne i loš ten - prerađena hrana, kao i ona s dodatnim šećerima može izazvati upalne procese na koži.

Kronična bol - javlja se kao simptom upale koje je nastala kao reakcija na nakupljanje toksina u određenom dijelu tijela. Najčešće je riješ o 'tihoj' boli koja je konstantna, poput bola u vratu, zglobovima ili leđima.

Problemi s spavanjem - Ako na večer ne možete zaspati, a za to nema nekog posebnog razloga, postoji velika mogućnost da vam ej tijelo puno toksina. Jedno od rješenja je povećanje fizičke aktivnosti, te topla kupka prije spavanja.