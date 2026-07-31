Ako mislite da je kupovni ledeni čaj zdrav, istina će vas šokirati

Industrijski proizvedeni ledeni čajevi nerijetko su tek vješto zapakirane šećerne vodice s minimalnim udjelom pravog čaja, obogaćene aditivima, kiselinama i umjetnim aromama koje mogu nanijeti više štete nego korist.

Jedan od najvećih problema kupovnih ledenih čajeva je izuzetno visok udio šećera. Dok se percipiraju kao laganiji napitak, mnogi od njih po količini šećera pariraju, a ponekad i nadmašuju najpopularnija gazirana pića. Primjerice, jedna boca Coca-Cole sadrži oko 64 grama šećera, a nije rijetkost da boca ledenog čaja poznatih brendova sadrži i do 60 grama, što je ekvivalent čak petnaest žličica šećera. Redovita konzumacija takvih napitaka izravno se povezuje s povećanim rizikom od debljanja, metaboličkih poremećaja i razvoja dijabetesa tipa dva.

POGLEDAJ VIDEO: Marica Travarica iz Siska osmislila med za potenciju

Pokretanje videa... 01:02 Marica Travarica iz Siska osmislila med za potenciju | Video: 24sata/Nikola Čutuk/Pixsell

Koliko dodani šećer može umanjiti dobrobiti čaja, najbolje pokazuje jedna velika prospektivna studija provedena na gotovo 200.000 sudionika iz UK Biobank. Rezultati su pokazali da je umjerena konzumacija nezaslađenog čaja povezana sa značajno nižim rizikom od smrtnosti od svih uzroka, uključujući kardiovaskularne bolesti i rak. Međutim, ta zaštitna povezanost nije uočena kod osoba koje su pile čaj sa šećerom ili umjetnim zaslađivačima. To snažno upućuje na zaključak da dodani zaslađivači mogu u potpunosti poništiti potencijalne zdravstvene prednosti koje čaj nudi.

Foto: Nadia-nb

Gubitak onog najboljeg iz čaja: Antioksidansi

Pravi, svježe skuhani čaj cijenjen je zbog bogatstva antioksidansa, posebice polifenola i flavonoida, koji štite tijelo od oštećenja stanica i smanjuju rizik od kroničnih bolesti. Nažalost, u procesu industrijske proizvodnje i dugotrajnog skladištenja, većina tih dragocjenih spojeva nestaje. Laboratorijske analize pokazale su drastičnu razliku: dok šalica svježe skuhanog crnog čaja može sadržavati i do 600 miligrama polifenola, ista količina kupovnog crnog čaja u boci sadržavala je u prosjeku samo 68 miligrama.

Stručnjaci vjeruju da do ovog ogromnog gubitka dolazi iz dva glavna razloga. Prvi je razrjeđivanje, jer se u komercijalnoj proizvodnji koristi znatno manja količina čaja u odnosu na vodu kako bi se smanjili troškovi. Drugi razlog je nestabilnost samih spojeva. Flavonoidi s vremenom degradiraju i talože se na dnu boce, stvarajući onaj mutni sloj koji ste možda primijetili. Kako objašnjava dr. Jeffrey Blumberg, direktor Laboratorija za istraživanje antioksidansa na Sveučilištu Tufts, taj talog su upravo "precipitirani flavonoidi koji vam više ne donose nikakvu korist". Mnogi proizvođači čak i ne testiraju udio flavonoida u konačnom proizvodu koji stoji na polici.

Dvostruki udar na vaše zube

Osim što štete općem zdravlju, zaslađeni ledeni čajevi predstavljaju i ozbiljnu prijetnju zdravlju zubi, i to s dvije strane. Prvi problem je šećer. Bakterije koje prirodno žive u našim ustima hrane se šećerom i kao nusprodukt stvaraju kiselinu. Ta kiselina nagriza zubnu caklinu, tvrdi zaštitni sloj zuba, što dovodi do demineralizacije i stvaranja karijesa.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Drugi, često previđen problem je kiselost samog napitka. Kako bi se postigao osvježavajući okus i produžio rok trajanja, proizvođači često dodaju limunsku kiselinu. Studija koju je vodio dr. Mohamed A. Bassiouny otkrila je da su neke kiseline koje se nalaze u voćnim pićima erozivnije od klorovodične ili sumporne kiseline, poznate i kao baterijska kiselina. Dok je svježe skuhani čaj po svom erozivnom potencijalu bio usporediv s vodom, dodatak limunske kiseline pretvara ledeni čaj u tekućinu koja aktivno otapa caklinu. Gubitak cakline je, važno je napomenuti, nepovratan proces koji zube čini osjetljivijima, sklonijima karijesu i promjeni boje.

Foto: 123RF

Što se još krije iza etikete?

Proizvođači se često koriste marketinškim trikovima kako bi svoje proizvode predstavili zdravijima nego što jesu. Oznake poput "blago zaslađeno" ne podliježu regulativi i mogu značiti bilo što, pa tako i dalje mogu sadržavati i do 25 grama šećera po boci. S druge strane, verzije "bez šećera" obično sadrže umjetne zaslađivače poput aspartama ili sukraloze. Iako ne sadrže kalorije, vode se rasprave o njihovom dugoročnom utjecaju na zdravlje, uključujući i mogući negativan utjecaj na crijevni mikrobiom. Povrh svega, ono što se prodaje kao "ledeni čaj" često sadrži zanemarive količine ekstrakta čaja, dok se okus postiže koktelom umjetnih aroma, bojila i konzervansa.

Najbolja i najzdravija alternativa je priprema domaćeg ledenog čaja. Postupak je jednostavan i omogućuje potpunu kontrolu nad sastojcima. Koristeći kvalitetan crni, zeleni ili biljni čaj, osiguravate maksimalan unos antioksidansa. Količinu zaslađivača možete prilagoditi ili šećer zamijeniti medom, a za dodatnu svježinu i prirodan okus dodajte kriške limuna, breskve, svježe listiće mente ili drugo voće i začinsko bilje.



Foto: 123RF

*kreirano uz pomoć AI-ja