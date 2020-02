Ako ne možete zaspati, možda imate krivu boju zidova u sobi

Iscrpljeni ste, ali nikako zaspati? Možda je problem u boji zidova u spavaćoj sobi. Unazad nekoliko godina trendi je imati sive zidove i dekorateri ističu kako to daje poseban šarm prostoriji, no kad je riječ o spavaćoj sobi, ta bi boja trebala biti zabranjena, piše Daily Mail.

Umjesto sive, savjetuju stručnjaci, bolji odabir bila bi umirujuća plava boja koja potiče dobar san. Specijalisti kažu i da vas u dobrom snu možda ometa ulična rasvjeta, a možda ima utjecaja i nered koji ste ostavili u spavaćoj sobi.

Natalie Armstrong radi za vodećeg proizvođača madraca Sealy te tvrdi kako siva nije jedina boja koju valja izbjegavati u spavaćoj sobi. Ondje će vam naštetiti i crvena, smeđa te ljubičasta.

Foto: Dreamstime

- Ima ljudi koji će ugasiti svjetlo i odmah zaspati, no većina nas najmanje još sat vremena prije spavanja čita ili se bavi drugim aktivnostima. Tada će vam boja zidova sigurno smetati. Boje koje su previše svijetle mogu razbuditi vaš mozak i to će potrajati i kad ste već ugasili svjetla i ne vidite boju zidova. S druge strane siva, iako je nježna, djeluje uznemirujuće. Odsustvo snažnih boja na mozak djeluje depresivno jer predstavljaju tugu i žalost. Iako trenutačni trend sa sivim zidovima to pokušava promijeniti, duboko ukorijenjene asocijacije na to da je siva boja tuge čine je lošim odabirom za spavaću sobu - istaknula je Armstrong.

Najbolja boja za spavaću sobu je plava, kaže ona, osobito kad je riječ o kvaliteti sna. Moždane stanice je brzo prepoznaju kao umirujuću.

Foto: Dreamstime

Još jedan neprijatelj dobrog sna je ekran. Ne samo mobitela, nego i televizora. Ušuškani u topli krevet gledajući ekrane izlažete se plavom svjetlu.

- Ti uređaji emitiraju svjetlo koje spriječava nastanak melatonina, hormona sna, te ometaju prirodni ritam sna i budnosti - upozorila je Armstrong.

Foto: Dreamstime

Savjetovala je kako razliku između dobrog sna i nesanice mogu činiti kvalitetni gusti zastori ili rolete jer će na taj način smanjiti svjetlost s ulice koja mozak drži budnim. Kaže i kako uzrečica "Čista kuća, čist um", iako se obično koristi danju, zapravo ima učinka na dobar san.

- Ako pokušavate zaspati u sobi koja je zatrpana neredom, možete podsvjesno stvoriti snažne osjećaje nelagode - zaključila je ona.

