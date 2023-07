Ljubav na kušnji: Parovi koji se slažu u ove četiri stvari imaju dobar temelj za skladnu vezu

Kad ulazimo u vezu, svi se nadamo da će to biti skladan odnos koji može trajati dugo. Iako ne tražimo svi isto, postoje neke stvari koje svi podjednako priželjkujemo: Vezu u kojoj se osjećamo ugodno, uživamo u podršci partnera, zabavno nam je i nekako 'jednostavno' funkcionirati udvoje. Ne treba reći da nije lako pronaći partnera s kojim će veza biti baš takva, no kako uopće prepoznati je li partner s kojim ulazimo u odnos baš onaj pravi te može li ta veza potrajati?

POGLEDAJTE VIDEO: Do vjenčanja bez poljupca

Odgovore na ta pitanja istražio je Insider.

- To što je početak veze savršen, ne znači da će ta veza dugo opstati. Istinska kompatibilnost može se prepoznati po nekim drugim stvarima - objašnjava Grant Langston, direktor web stranice za upoznavanje eHarmony. On i njegovi kolege proučavali su parove koje su podijelili u dvije skupine: "vrlo sretne", odnosno "vrlo nesretne". Pokušali su utvrditi što to prva grupa ima, a druga nema, odnosno po čemu su ovi "vrlo sretni" partneri toliko kompatibilni.

Pokazalo se da to nisu bile površne sličnosti, poput dijeljenja ljubavi prema istim aktivnostima ili jednakoj hrani, naprotiv.

Foto: Dreamstime

- Te površne sličnosti, kao što su interesi, dubokoumni razgovori, međusobna privlačnost itd., čine fantastičnim početak veze, ali često ne doprinose previše tome da veza dugo potraje. Među glavnim preduvjetima za to su duboko ukorijenjene, temeljne osobine koje sretni parovi dijele. Naime, ljudi su rođeni s mnogim osobinama koje određuju istinsku kompatibilnost, a dosta njih je oblikovano tijekom djetinjstva i odrastanja. Mi smo se na svojoj web stranici usredotočili na otprilike 30 osobina pri procjeni kompatibilnosti partnera i pokazalo se da postoje četiri stvari koje su najvažnije za ozbiljnu vezu, po kojima zapravo možete predvidjeti imate li budućnost s partnerom – kaže on.

Evo o kojim je stvarima riječ:

Faktor borbe

Foto: Dreamstime

Način na koji se s nekim sukobljavamo često odražava način na koji se to radilo u našim obiteljima. Za dugoročnu vezu važno je da oba partnera imaju podjednake poglede na taj aspekt života. Ako su u tome previše različiti, teško će održati mir i harmoniju u vezi.

Zbog toga je važno da partnera u početku veze ne gledate kroz 'ružičaste naočale', već treba obratiti pažnju i na to na koji način rješavaju sukobe. Promatrajte kakav je vaš partner kad se s nekim posvađa, pogotovo kad se vas dvoje posvađate. Ako u tome ima sličnosti s vama, odnosno vašim navikama, tad je jedan od četiri faktora kompatibilnosti zadovoljen.

Faktor prgavosti

Foto: Dreamstime_

Ljudi se mogu podijeliti u dvije skupine - u vedre i u mrzovoljne. Svi mi imamo prirodnu sklonost biti pozitivni ili negativni u životu. Obratite pažnju na to imate li slične poglede na svijet kao i partner. Pritom imajte na umu da će u prvim mjesecima veze i partner s negativnim pogledima na život biti opušteniji, pa nastojte pratiti kako se ponaša u ostalim situacijama u životu.

Naime, kad se nakon nekog vremena strasti smire, partneri počinju pokazivati pravo lice i gledati jedno drugoga realistično. Važno je da ste slični i u ovom pogledu, jer teško je čovjeku s pozitivnim stavom dugo biti uz kronično negativnu osobu.

Faktor ambicije

Foto: Dreamstime

Ambicija je skrivena osobina kod mnogih ljudi, no na početku veze dobro je porazgovarati o njima otvoreno. Odgovorite jedno drugom na pitanje što želite biti u životu (gdje se vidite kad je u pitanju karijera, odnosno privatni život), jeste li tip koji će se zadovoljiti onime što naiđe, ili ćete se boriti za neke svoje posebne ciljeve (što može biti povezano i s time jeste li zbog prihoda spremni seliti na drugi kraj zemlje, možda i više puta, ili ćete podrediti posao želji da imate veliku obitelj), te o sličnim stvarima.

Netko će životu pristupati ležerno i zadovoljavati se mrvicama, netko drugi će ambiciozno žudjeti za velikim stvarima. To ne znači da ste bolji ili lošiji partner, nego da se vaši pogledi možda ne poklapaju. Poseban problem mogu predstavljati razlike u pogledima oko financija ili profesionalnog razvoja – ako se oko ovih tema ne podudarate, teško ćete opstati na duge st

aze.

Socijalni faktor

Foto: Dreamstime_

Neki ljudi su društveni, dok drugi vole biti sami. Većina ljudi je po tom pitanju negdje u sredini, no ako pripadate ekstremima, može doći do problema. Na primjer, ako jedan partner želi stalno biti okružen drugim ljudima, a drugi gotovo nikada. Takva veza neće imati budućnost jer će ubrzo doći do nezadovoljstva.

Nemoguće je održati vezu ako jedan partner želi stalno izlaziti i zabavljati se, a drugi žudi za tim da ostane na imanju oko kojeg ima 20 hektara čistine. Imajte na umu: Ljudi se mogu malo prilagoditi vašim željama, no teško će se promijeniti značajno.