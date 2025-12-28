Andres Valencia je 14-godišnje čudo od djeteta: Njegove slike prodaju se i za 35.000 eura!

Andres Valencia mladi je umjetnik iz Kalifornije koji se u vrlo kratkom vremenu nametnuo kao jedno od najupečatljivijih imena nove generacije figurativnog slikarstva. Šira umjetnička javnost upoznala ga je 2021. godine kada je postao najmlađi umjetnik ikada predstavljen na sajmu Art Miami, gdje je rasprodao svih 17 izloženih radova.

Njegove slike ubrzo su na aukcijama dosezale šesterocifrene iznose. I danas su na artsy.net dostupni njegovi radovi za cijene do 35.000 eura.

Velika, intenzivno kolorirana platna, obilježena kubističkim utjecajima, djeluju zrelo i samosvjesno, s izražajnom snagom kakva se rijetko viđa kod autora njegove dobi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Zagreb: Obilazak umjetničkih instalacija u sklopu projekta Okolo | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Od prvih crteža na malim formatima brzo je prešao na platna dvostruko većih dimenzija. Već s četiri godine, umjesto akrilnih markera, od roditelja je tražio profesionalne boje, lanena platna galerijske kvalitete, posebne kistove te alate za struganje i razmazivanje boje.

Njegovo „formalno obrazovanje“ odvijalo se na YouTubeu, gdje je satima proučavao rad svojih uzora, Pabla Picassa, Georgea Condoа i Gerharda Richtera. S vremenom su se i materijali i tehnike koje koristi stalno usložnjavali; danas radi s uljanim i akrilnim bojama u bogatim, slojevitim nanosima.

Čitanje knjiga i gledanje filmova o umjetnicima sastavni su dio njegova svakodnevnog života. Posebno ga fasciniraju Basquiat, Picasso, Van Gogh i Braque, a snažno ga intrigira i život Francisa Bacona, čije radove rado proučava.

Ta su ga istraživanja dovela do vrlo osebujnog izraza: njegovi likovi gotovo nikada nisu klasični portreti. Lica često imaju jedno oko, ponekad dva ili više, crte su razmještene po površini, uz kapljanja boje i složene, rafinirane kolorističke odnose.

Njegov rad ubrzo je privukao pozornost uglednih galerija i kolekcionara iz cijelog svijeta, a društvene mreže donijele su mu tisuće pregleda i stalne upite za suradnje s etabliranim umjetnicima. Iako je interes ponekad bio i pomalo preplavljujući, obitelj mu pruža potpunu slobodu i podršku u razvoju njegova dara.

Promatrati Andresa dok slika gotovo je performans samo po sebi. Nikada unaprijed ne planira motiv; jednostavno započne i pusti da se slika razvije sama. Neki radovi nastaju u svega nekoliko dana, dok se na drugima vraća tjednima, stalno ih nadograđuje.

Izvan slikarstva bavi se i skulpturom – portretirao je, među ostalima, Jamesa Browna i Chucka Berryja. Od šeste godine svira klavir, a uči i gitaru.

Obožava filmove o holokaustu, pokretu za građanska prava te biografije svojih glazbenih idola, među kojima su Chuck Berry, Beatlesi, James Brown, Bob Marley, Freddie Mercury, Prince i Stevie Wonder.

Kao osobne uzore ističe Harriet Tubman i Martina Luthera Kinga, jer su, kako kaže, pomogli tolikim ljudima da ih se nikada ne smije zaboraviti.

Unatoč uspjesima i globalnom interesu, Andres ostaje dijete koje se veseli rođendanskoj piñati, torti – i, kako sam priznaje, velikim količinama sladoleda.