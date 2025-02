Apel zlostavljanog muža: 'Žena mi je prijetila nožem, tukla me bocom... Potražite pomoć!'

Sklupčan na sofi u dječjoj sobi, Richard Spencer pokušava se zaštititi od bijesnih udaraca svoje žene Sheree. Ona vrijeđa svog supruga samo zbog činjenice da još nije zgotovio večeru, što je tek jedan ispad u 20-godišnjem zlostavljanju Richarda, vidi se na snimci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:57 seksualno zlostavljanje | Video: KanalRi

Sheree nije znala da Richard (48) tajno snima njeno ponašanje. Te snimke, snimljene kamerama u obiteljskoj kući tijekom petogodišnjeg razdoblja, dovele su do Shereeina konačnog uhićenja.

- Strah me i pomisliti što bi se dogodilo da nisam imao video dokaze – rekao je Richard.

- Samo na obiteljskom sudu je Sheree iznijela 42 lažne optužbe protiv mene i pokušala uvjeriti sud da sam ja zlostavljač. Zbog snimki je ona ta koja je u zatvoru, a ja sam još uvijek dio života svojih kćeri – dodao je.

Tijekom većeg dijela svoje veze sa Sheree, Richard je potajno patio od onoga što će sutkinja kasnije opisati kao „najgori slučaj kontrolirajućeg i nasilnog ponašanja" koji je ikada vidjela. Tijekom mučnog zlostavljanja Sheree (46) je više puta prijetila da će otići na policiju tvrdeći da je njezin bespomoćni muž zlostavlja - i čak bi vrištala tražeći pomoć kako bi prevarila susjede da povjeruju da je to doista i slučaj. Zatvorena je tek nakon što je Richard dao prijatelju snimku Shereeina šokantnog ponašanja.

Foto: YouTube

Govoreći ekskluzivno u sklopu Life Stories, Fabulous-ove YouTube serije u kojoj obični ljudi dijele svoja nevjerojatna iskustva, Richard kaže da govori u nadi kako će potaknuti druge žrtve obiteljskog nasilja da potraže pomoć.

Kaže: „Muškarci žrtve obiteljskog zlostavljanja su još uvijek nešto što nije dovoljno shvaćeno i prepoznato. Poručio bih svim muškarcima koji su izloženi obiteljskom zlostavljanju da se obrate nekome. Nemojte čekati misleći da će stvari krenuti nabolje, jer će se stvari vjerojatno pogoršati, znam to predobro."

Richard je imao 23 godine kada je 2000. godine upoznao Sheree u noćnom klubu u Leedsu, i odmah ga je privukla njezina samouvjerena i živahna osobnost.

Sretan početak

- Vidio sam je na plesnom podiju i bila mi je privlačna, izgledala je samouvjereno i sretno. Zajedno smo plesali i nakon toga čavrljali. Moji prijatelji i ja bili smo doista impresionirani jer je nagovorila osoblje bara da nas posluži nakon zadnje narudžbe - prisjetio se.

Par je planirao spoj u kinu i Richard kaže da su stvari od tamo brzo napredovale: „Dobio sam posao kao konzultant za računalne mreže i trebao sam se preseliti u Ipswich, a u isto vrijeme je Sheree bila pri kraju studija. Morali smo donijeti odluku o tome kamo će ići naša veza i na kraju je Sheree odlučila preseliti se sa mnom u Ipswich nakon što smo bili zajedno devet mjeseci.”

Richard kaže da je zlostavljanje počelo tek nekoliko mjeseci nakon početka njihove veze. Prisjeća se kako se Sheree vrtjela između dvije potpuno različite osobnosti.

Objašnjava: „U početku je bila ljubazna i brižna osoba, ali imala je mračnu stranu koja bi izašla na vidjelo kada nije bila sretna ili je ponekad previše popila. Na početku veze bila je draga i brižna osoba 95 posto vremena, a onda bi se promijenila. Prvi put kad je postala nasilna bili smo u noćnom izlasku. Na povratku je bila zbog nečega uzrujana. Ne mogu se sjetiti što je to bilo, ali kad smo se vratili u stan, bila je prilično ljuta. Sjećam se da je bacila vazu na pod, koja se razbila na sto komadića, a ona me gurala i bila je agresivna. Najviše sam osjećao šok i frustraciju. Nisam mogao razumjeti što sam mogao učiniti da je odgovorila na način na koji je odgovorila.”

Richard je također dodao da se sljedeće jutro Sheree ispričala, rekavši mu koliko ga voli i tvrdila je da se to neće ponoviti.

Foto: YouTube

Obrazac zlostavljanja

- To je bio obrazac koji je trajao dugo vremena - kaže Richard koji je vjerovao da brak može poboljšati stvari.

- Uvijek sam mislio da se ponaša zlostavljački jer joj nešto nedostaje. Stoga sam pomislio da će je zaruke usrećiti, a onda smo se vjenčali misleći da će to riješiti stvari - dodaje.

Godine 2009. par je odletio na otočje Phi Phi u Tajlandu, potrošivši oko 8000 funti (oko 9625 eura) na putovanje. Umjesto da budu okruženi prijateljima ili obitelji, bili su sami jer ona nije htjela da s njima pođu njezini ili njegovi roditelji.

- Sheree je uporno željela da tamo ne budu prijatelji ni obitelji. Bila je to čudna situacija, ali to je bio samo rani znak nasilnog i kontrolirajućeg ponašanja u vezi – kaže Richard.

Trebao je to biti jedan od najsretnijih dana u Richardovu životu, ali Shereeino ponašanje na dan vjenčanja zvonilo je na uzbunu. Prisjeća se: „Počela je piti rano ujutro, a onda je do popodneva bila prilično pijana. Tamo gdje smo bili je doista bilo kao u raju, ali to i nije bila neka sreća jer ona je još uvijek bila pod utjecajem alkohola kad smo se vjenčali. Kada sam stajao pred oltarom, osjećao sam se toliko odvojeno od onoga što se događalo, kad se prisjetim, kao da gledam film s nekim drugim ljudima. U to sam vrijeme osjećao da je to nešto što moram proći jer sam već pristao na to. Nismo se vjenčali zato jer smo bili zaljubljeni, više se to činilo logičnom sljedećom stvari.”

Foto: YouTube

Nakon vjenčanja par se vratio u svoj dom u Ipswichu gdje je zlostavljanje postajalo sve gore kako je vrijeme prolazilo.

- Teško je reći kako su stvari eskalirale jer to se događalo postupno tijekom vremena. Nekada su prošli mjeseci i mjeseci bez ikakvih incidenata i osjećali bismo se kao normalan, sretan par, ali došlo je i razdoblje kada bi zlostavljanje bilo konstantno. U početku bi me samo gurala, a onda je to prešlo u šamaranje. Osjećaj je čak bio prilično normalan u početku, kao što se to često viđa na TV-u, jer bilo je gotovo normalno vidjeti žene kako napadaju muškarce na takav način, tako da to nije ispalo kao znak upozorenja na način na koji bi trebalo - kaže Richard.

Richard priznaje da je mislio da bi zlostavljanje moglo prestati kad bi Sheree mogao dati ono što želi u životu. Znao je da ona želi veliku obitelj pa je par počeo pokušavati dobiti dijete.

- Iskreno sam mislio da ako dobije bebu više se neće imati zbog čega ljutiti i da će se usredotočiti na dijete, biti sretna, a onda će zlostavljanje prestati. Vrijeme trudnoće je vjerojatno bilo jedno od naših najsretnijih razdoblja jer ona uopće nije pila – dodao je.

Zastrašujući napadi

Ali za Richarda, koji je dobio tri kćeri sa Sheree, zlostavljanje se nastavilo. Za Uskrs 2020. godine završio je u bolnici.

- Razbila bi mi čaše s vinom o glavu i ugrizla bi me, što je bilo iznimno bolno. Tijekom jednog incidenta udarila me bocom vina sa strane u glavu. Morao sam ići u bolnicu, a ona nije htjela da idem. Rekao sam da ću smisliti ispriku da sam igrao tenis, a netko me udario po uhu. To sam i napravio pa nitko nije sumnjao - objašnjava Richard

Tijekom pandemije su Richardove ozljede postale toliko učestale da je bio prisiljen pronaći načine da ih prikrije kako bi izbjegao sumnju.

- Nisam baš mogao izići iz kuće bez rizika da bi ljudi mogli vidjeti moje ozljede koje su često bile na mom licu. Našminkao bih se, tako da se neke modrice ne vide. Srećom, puno sam radio od kuće, ali kad bih imao sastanak, koristio bih Shereeinu šminku da prikrijem tragove zlostavljanja - objašnjava Richard.

Foto: YouTube

Međutim, osim fizičkog zlostavljanja, Sheree je psihički maltretirala Richarda, za što kaže da je bilo jednako štetno.

- Razbila bi mi jaja o glavu ili izlila bocu mlijeka od 4 litre na pod, pa bi to otišlo pod kuhinjske ormariće - prisjeća se.

I dodaje: „Komentirala bi moju težinu i izgled, a u početku nisam obraćao pažnju jer sam imao prilično visoko samopouzdanje, ali na kraju je i to počelo nestajati.”

Richard kaže da se jedan od najšokantnijih incidenata dogodio u spavaćoj sobi jednog dana tijekom pandemije covida.

Ponižavajuće i degradirajuće

- Sjedio sam u spavaćoj sobi, a Sheree je otišla na WC. Onda se vratila i čučnula iznad mene – a potom je izvršila nuždu na mene. Radila je slične stvari i prije u nekoliko navrata - vršila je nuždu na pod i odbijala to počistiti. Imali smo djecu i nisam htio da oni tome svjedoče, tako da nisam imao drugog izbora nego sam to počistiti - prisjeća se Richard.

Osim toga, nagomilalo se 45.000 funti duga, a Sheree često nije davala doprinose za račune kao čin „kazne".

- Živjeli smo iznad svojih mogućnosti i ona je toga bila itekako svjesna. To je bio još jedan način da mi pokaže da ne mogu otići baš tako - kaže.

S vremenom je Richard počeo prepoznavati znakove upozorenja i okidače za Shereeino zlostavljanje. Počeo je poduzimati korake da se zaštiti.

Foto: YouTube

- Kad je počela piti, osjetio bih da će se nešto dogoditi i to je bila rutina. Išao bih po kući i skrivao određene stvari poput poslovnog laptopa i mobitela jer bi ih ona inače razbila. To se dogodilo sa nekih osam mobitela i četiri prijenosna računala. Uzeo bih ključeve od auta i stavio ih na sigurno mjesto kako bih mogao napustiti kuću ako stvari eskaliraju. Ponekad, kad su djeca otišla spavati i kada sam znao da su na sigurnom, bilo je lakše samo sjesti u auto i jednostavno se odvesti. Proveo sam brojne noći u automobilu u obližnjoj ulici – otkriva Richard.

U međuvremenu je Sheree pokušala prikazati da je zapravo ona žrtva.

Tijekom nekih napada otvarala je prozore i vikala u pomoć, prijeteći da će reći prijateljima ili policiji da je zlostavljana.

- Tvrdila je da će svojim prijateljima poslati slike modrica na svojim zapešćima tvrdeći da sam ih ja napravio i prijetila da će razbiti ogledalo u kupaonici i sama se porezati staklom - kaže Richard.

I dodaje: „Rekla mi je da ću dobiti zabranu prilaska i da više nikada neću vidjeti svoju djecu. Osjećao sam se potpuno zarobljeno, bili smo u velikim dugovima pa se činilo da nemam izlaza, a čak i da sam pokušao otići, Sheree bi sve učinila da izgleda kao da sam ja zlostavljač.”

Richard je 2016. godine konačno odlučio prikupiti dokaze u slučaju da Sheree ostvari svoje prijetnje. Par je u obiteljskoj kući imao instalirane dvije kamere - jednu u igraonici i jednu u dječjoj sobi koja je služila kao monitor za bebe.

Nakon 28 dana snimke su automatski brisane kako bi se oslobodio prostor za nove snimke. Kada je njegova najstarija kći napunila godinu dana, Richard je počeo potajno spremati snimke svog zlostavljanja kao „osiguranje”, zbog straha da neće moći viđati svoju voljenu djecu.

U šokantnim snimkama koje je sakupljao pet godina vidi se kako Sheree verbalno i fizički maltretira Richarda, a tijekom jednog incidenta čak mu drži kuhinjski nož pod grlom.

U jednom videu udara bespomoćnog Richarda na sofi u igraonici jer nije napravio večeru, vičući na njega te koristeći vulgarne izraze. Ali, Richard nikada nikome nije pokazao te snimke sve dok Sheree nije kontaktirala jednog od Richardovih prijatelja, tvrdeći da je pijan i da se bojala da bi je mogao ozlijediti (u lipnju 2021. godine).

Foto: YouTube

Pronalaženje podrške

- Moj prijatelj je došao u našu kuću i rekao da će razgovarati s oboje - kaže Richard.

- Pitao me kako je došlo do toga da imam modrice na licu i tada sam prvi put nakon 20 godina sve priznao. Kad sam mu to rekao, osjećao sam se kao da sam se riješio golemog tereta. Poslao sam mu sve snimke i zamolio ga da mi kaže jesam li pretjerao. Rekao mi je da apsolutno nisam pretjerao i da će učiniti nešto što mi se neće svidjeti, ali se nadao da ću mu na kraju oprostiti – dodaje.

Richardov prijatelj bio je toliko užasnut onime što je vidio da je snimke poslao policiji. U lipnju 2021. Sheree je uhićena, a Richard je priložio više od 43 fotografije modrica koje mu je nanijela njegova supruga.

Godine 2023. Sheree je priznala nasilno i kontrolirajuće ponašanje između siječnja 2016. i lipnja 2021. te tri kaznena djela napada na Richarda, nanošenje stvarnih tjelesnih ozljeda, između siječnja i travnja 2020. godine.

U ožujku je na sudu Hull Crown osuđena na četverogodišnju kaznu zatvora. Sutkinja Kate Rayfield rekla je da je zlostavljanje bilo: „Najgori slučaj kontrolirajućeg i nasilnog ponašanja koji sam vidjela."

Richard, koji još uvijek živi u istočnom Yorkshireu, nastavio je sa svojim životom s novom partnericom. Kaže da unatoč svemu njegova djeca napreduju u domu punom ljubavi.

- Činjenica da se zlostavljanje događalo u blizini djece i da su ona svjedočila zlostavljanju očito je jedna od najtežih stvari s kojima se treba nositi - objašnjava.

- Srećom, otkako je Sheree uhićena i otišla u zatvor, imaju toliku podršku moje obitelji i susjeda i sretniji su nego ikad. Imat će sjećanja na ono što se dogodilo i to mi slama srce, ali tako mi je drago što sada odrastaju u domu punom ljubavi i taj dio njihova života je gotov – kaže.

Richard, koji je sada ambasador dobrotvornih organizacija Mankind, For Baby's Sake i Dads Unlimited, želi potaknuti druge žrtve obiteljskog nasilja da potraže pomoć.

- Može se činiti nemogućim, znam da sam se u svojoj situaciji osjećao potpuno odsječenim od prijatelja i obitelji, ali uvijek postoji pomoć kada vam je potrebna - kaže.

I dodaje: „Obratite se nekome, bilo da je to prijatelj, obitelj ili institucije kako biste dobili pomoć koja vam je potrebna i počnite živjeti život kakav zaslužujete."