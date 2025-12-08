Aukcijska kuća Artmark predstavlja dvije prosinačke aukcije

Aukcija Miro Vuco - Prodaja iz atelijera jedinstvena je prilika za kolekcionare da pribave djela suosnivača umjetničke grupe Biafra čije skulpture predstavljaju snažne interpretacije povijesnih osobnosti poput Marka Marulića, Tina Ujevića i Franje Tuđmana, oblikujući ih u simboličke figure ukorijenjene u kulturnoj i društvenoj memoriji.

Aukcija donosi djela umjetničke ostavštine izravno iz umjetnikova ateljea, sada po prvi put predstavljena javnosti nakon iznimno posjećene monografske izložbe “Zatečeno stanje” u Klovićevim dvorima sredinom ove godine. Većinu radova koji će biti ponuđeni na aukciji odabrali su kustosi spomenute izložbe, Jasmina Bavoljak, nekadašnja viša kustosica Klovićevih dvora i Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, čime se nastavlja interpretativna jasnoća koja prati ovo kapitalno predstavljanje Vucina opusa.

Foto: PR

Među najupečatljivijim radovima ističu se Prijedlog za spomenik Franji Tuđmanu, nekoliko verzija kultnog prikaza Tina Ujevića te snažna figurativna skulptura „Mlađi sin šefa policije“ iz 1973. godine.

U istom prosinačkom ciklusu aukcija održat će se Božićna aukcija nakita i dekorativne umjetnosti u Galeriji Artmark, 11. prosinca 2025. u 19 sati. Aukcija donosi bogatu selekciju kolekcionarskih primjeraka nakita od zlata, dijamanata, safira i bisera te odabrana djela dekorativne umjetnosti, poput srebrnih stolnih predmeta, figurica jaslica i zlatnih kovanica čija ljepota i priča oplemenjuju blagdanske trenutke te mogu postati jedinstveni božićni pokloni.

Foto: PR

Aukcija predstavlja 150 vrijednih i raznolikih komada nakita te dekorativne umjetnosti koja nudi bogatstvo dizajna posljednja tri stoljeća, od iznimne kolekcije figurica iz jaslica iz 18. stoljeća do srebrnih predmeta s početka 20. stoljeća poput impresivnog samovara Tiffany & Co te portugalskog srebrnog pladnja za voće.

Jednako impresivan je i nakit koji svjedoči o vrhuncima dizajna i obrtničke virtuoznosti prošloga stoljeća. U ponudi se izdvajaju iznimni primjerci poput poput zlatne narukvice ukrašene emajlom, rubinima i dijamantima iz 19. stoljeća te remek-djela Art Decoa koja predstavljaju vrhunac dizajna 20. stoljeća, poput Art Deco narukvice od platine i bijelog zlata ili Art Deco broša od safira i dijamanata.

Foto: PR

Predaukcijske izložbe otvorene su u Galeriji Artmark i mogu se razgledati do 11. i 13. prosinca od ponedjeljka do subote od 10 do 20 sati te nedjeljom od 11 do 16 sati. Sve informacije o djelima, procjenama i terminima aukcija dostupne su na www.artmark.hr. Ulaz na izložbu i aukcije je slobodan.