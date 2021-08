Inače posve zdrav i bez nekih medicinskih tegoba, Matthew Best (39) iz australskog Brisbanea godinama se žalio na bolove u trbuhu. Isprva je mislio da trpi bolove zbog pretjerane konzumacije alkohola i masne hrane, no kako se stanje nije popravljalo ni nakon što su mu liječnici dijagnosticirali refluks i čir na želucu, odlučio se na dodatne dijagnostičke postupke.

Nalazi krvi pokazali su da je anemičan. Iako je živio aktivno i u slobodno vrijeme vježbao ili šetao sa suprugom Amandom i njihovim psom Kali, imao je prvi simptom raka crijeva koji liječnici često zanemaruju.

- Sjećam se da sam čak pitao u šali svog gastroenterologa nije li riječ o raku, no on mi je odgovorio da s obzirom na moju dob to nije vjerojatno - priča Matt za DailyMail.

No sedam godina nakon što je prvi put imao problema s grčevima, kolonoskopija je pokazala da mu u debelom crijevu raste tumor velik oko 10 centimetara. Liječnici su mu 23. travnja 2018. godine potvrdili dijagnozu. Imao je 3C stupanj raka crijeva.

To je značilo da se rak proširio tkivom i limfnim čvorovima te obavio crijeva, ali ne i okolne organe.

- Bio sam šokiran, zbunjen i posve otupio. Imao sam barem 4.000 pitanja, a samo sam gledao na sat nesvjestan što se zbiva - nastavlja Matt.

Tad je imao 36 godina i bio je na vrhuncu života, a njegova dijagnoza je pokazala da dijagnoza ponekad nema veze sa životnom dobi ni fizičkom spremom. On je među 15.200 Australaca kojima svake godine dijagnosticiraju rak crijeva. Prema podacima Bowel Cancer Australia, oko 1542 oboljelih su mlađi od 50 godina.

Riječ je trećem najčešćem obliku raka u Australiji, a ispred njega su rak prostate i dojke. Očekuje se da će i tijekom ove godine biti treći po učestalosti.

Rani simptomi raka crijeva često se mogu uklopiti u svakodnevne tegobe. Zato će ljudi često zanemariti znakove upozorenja koji vode do kasnije dijagnoze bolesti, što može biti kobno.

Nadimanje, grčevi u trbuhu ili krv u stolici mogu imati relativno jednostavna objašnjenja koja nemaju veze sa rakom, no ako su ti simptomi uporni i potraju, svakako se javite liječniku. Iste je tegobe iskusio i Matt. Imajte na umu da su liječenje i prognoze uspješnije što se bolest prije otkrije, a to znači da rana intervencija može nositi razliku između života i smrti.

Liječnici su operirali Matta i izvadili mu oko 30 posto limfnih čvorova, a sedam ih je bilo sa stanicama raka. Potom je šest mjeseci išao na kemoterapiju zbog čega je svakog drugog petka provodio dan u bolnici. Nakon tretmana pati od kronične mučnine i iscrpljenosti te periferne neuropatije zbog koje osjeća bolove ili utrnulost u ekstremitetima.

- Sjećam se da mi se brat za Božić rekao da je čudno kako mi limenka piva stalno ispada iz ruke jer su mi se prsti stalno trzali zbog oštećenja živaca - prisjetio se.

Unatoč teškim nuspojavama, kemoterapija se za njega pokazala uspješnom i izborio se za život. Rekao je da jedanput na godinu ide na kolonoskopiju kako bi isključili rast novih tumora, no barem mu budućnost sada izgleda svjetlije.

- Bilo je tu čudno putovanje i splet neobičnih emocija. Nikad u životu nisam osjećao toliku podršku i iskreno sam zahvalan svim članovima obitelji i prijateljima - dodao je Matt.

Kaže kako ima dojam da mora podignuti svijest o ovoj opasnoj bolesti od koje svake godine premine 5.255 Australaca, odnosno oko 101 čovjek tjedno. Potiče mlade muškarce da premoste nelagodu zbog odlaska liječniku i razgovora o zdravstvenim tegobama.

- I ja još osjećam nelagodu, ali pokušavam to premostiti šalom. Kažu mi da imam pravo na to - kaže Matt dodajući kako nema razloga za osjećaj srama te da valja potražiti pomoć kad je potrebna.

- Ako imate dojam da nešto nije u redu, otiđite liječniku. Još bolje, nemojte čekati nego dogovorite redovne preglede - zaključio je on.

Kako je anemija povezana sa rakom crijeva

Anemija je stanje u kojem tijelo ne proizvodi dovoljno crvenih krvnih zrnaca koja su nužna za dostavu kisika. Simptomi uključuju blijedu kožu i krhke nokte, kroničan umor, lupanje srca te bolove u prsima i neugodu u nogama.

Anemija se najčešće povezuje sa stanjima koja uključuju gubitak crvenih krvnih zrnaca, gubitak krvi i smanjenu proizvodnju crvenih krvnih zrnaca zbog nedostatka željeza u krvi.

Upravo je ovo posljednje rani znak upozorenja karcinoma kojeg liječnici često zanemaruju budući da se može povezati sa nizom benignih stanja poput obilnije menstruacije ili trudnoće. No nedostatak željeza nije toliko učestalo stanje kod muškaraca.

Anemija može biti simptom raka crijeva jer tumor ispušta kemikalije koje potiču rast novih kapilara. Kako tumor raste, kapilare pucaju što vodi do gubitka crvenih krvnih stanica.