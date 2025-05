Autonomni kamioni 'osvojit' će ceste u EU: Rješenje za manjak vozača i sigurniji promet

U ne tako dalekoj budućnosti, teretna vozila neobičnog izgleda, s velikim crnim vjetrobranskim staklima i bez čovjeka za upravljačem, mogla bi postati uobičajeni prizor na europskim cestama.

To su automatizirani kamioni za duge relacije s ključnom ulogom u budućnosti europskog teretnog sektora. Istraživači koje financira EU naporno rade kako bi njihovo uvođenje bilo što jednostavnije.

Autonomna vozila više nisu novost. Posljednjih godina sve češće viđamo male autonomne autobuse oko zračnih luka, autonomne linije podzemne željeznice ili jednotračne željeznice, pa čak i osobne automobile bez vozača. Međutim, autonomni kamioni i dalje su uglavnom u fazi testiranja. Oni su veliki i teški i moraju se brzo kretati na javnim cestama kako bi isporučili robu, tako da istraživači pažljivo procjenjuju njihov napredak.

Dr. Ragnhild Wahl, direktorica za istraživanje i inovacije u organizaciji ITS Norway, dio je skupine istraživača koji testiraju nove kamione. Koordinira istraživačku inicijativu pod nazivom MODI koju financira EU, a čiji je cilj poboljšanje europskog logističkog sektora kroz povećanu automatizaciju.

- Cilj je ovog projekta pružiti odskočnu dasku za potpuno uvođenje flota automatiziranih vozila - objasnila je. Glavni je cilj stvoriti i testirati sustav koji će nam omogućiti da imamo autonomne kamione koji prevoze robu diljem Europe.

Osiguravanje sigurnog uvođenja

Krajnji je cilj modernizacije teretnog sektora dostizanje takozvane automatizacije „4. razine”, gdje vozila voze unutar unaprijed definiranih zemljopisnih područja bez potrebe za ljudima u njima.

Ovi kamioni moći će voziti kontinuirano bez pauza, produljujući vrijeme vožnje i poboljšavajući logističku učinkovitost. Upotrebljavat će senzore, radare, kamere i napredne algoritme umjetne inteligencije za donošenje odluka i kontrolu vozila. Također će postojati upravljački centri s udaljenim operaterima koji će nadgledati operacije 24 sata dnevno. No kako bismo imali automatizirane kamione na cestama, istraživači se moraju pobrinuti da nema iznenađenja.

- Radimo na prepoznavanju prepreka automatizaciji i njihovu smanjenju - rekla je Wahl. Njezin međunarodni istraživački tim razvija tzv. kooperativna, povezana i automatizirana rješenja mobilnosti (CCAM) u stvarnim logističkim operacijama na terenu.

EU je globalni predvodnik u istraživanju u području CCAM-a i promiče ga kao najbolji način modernizacije prometnog sektora, a MODI je jedna od vodećih inicijativa.

Uz ozelenjivanje i digitalizaciju prometa, automatizacija bi također mogla pomoći u rješavanju sve većeg problema nedostatka vozača kamiona. Nedavne brojke pokazuju da diljem Europe nedostaje sve veći broj vozača kamiona s obzirom na otvorena radna mjesta za tu poziciju. Međunarodna unija za cestovni promet predviđa da bi do 2028. godine Europi moglo nedostajati 745 000 vozača kamiona, 17 % ukupne potrebne radne snage.

- Postoji ozbiljan nedostatak vozača i samo će se pogoršati u narednim godinama - rekla je Pia Wijk, voditeljica projekata u tvrtki Einride, švedskoj tvrtki za tehnologiju prijevoza tereta specijaliziranoj za električna i autonomna vozila.

Wijk također radi kao dio istraživačkog tima MODI, koji okuplja stručnjake iz 36 javnih i privatnih organizacija, kao što su Volvo Technology AB i DAF Trucks, sa sjedištem u sedam zemalja EU-a i Norveškoj.

Zelenija i učinkovitija isporuka robe

U središtu su njihovih napora autonomni kamioni. Ova elegantna, bijela vozila futurističkog izgleda imaju zatamnjeno vjetrobransko staklo sprijeda, prepuno kamera i senzora za dodatnu sigurnost.

Autonomna tehnologija tvrtke Einride, temeljena na umjetnoj inteligenciji i preciznim senzorima, analizira više od 5 milijuna podatkovnih točki u sekundi, omogućujući vozilima bez vozača da se kreću složenim rutama, precizno otkrivaju predmete i predviđaju put kočenja.

Wijk je rekla da bi autonomna vozila mogla pomoći u smanjenju broja smrtnih slučajeva na cestama. Za to možemo djelomično zahvaliti značajkama za izbjegavanje nesreća i smanjenoj mogućnosti ljudske pogreške.

U nedavnom istraživanju objavljenom u časopisu Nature, znanstvenici koji su analizirali tisuće izvješća o nesrećama koje uključuju i autonomna vozila i ona s ljudskim vozačima sugerirali su da su u većini situacija autonomna vozila zapravo sigurnija od ljudi.

- Vjerujemo da autonomna tehnologija ima potencijal učiniti prijevoz sigurnijim nego ikad prije - rekla je Wijk.

Prema podacima Europske komisije u 2024. oko 19 800 ljudi izgubilo je život u prometnim nesrećama diljem EU-a.

To predstavlja smanjenje od 3 % u odnosu na prethodnu godinu, uslijed stalnih napora EU-a za poboljšanje sigurnosti na cestama. Cilj je prepoloviti broj smrtnih slučajeva na cestama do 2030. godine i u konačnici postići nula smrtnih slučajeva do 2050. godine, što je ambicija poznata kao Vizija nula.

Testiranje u složenim, stvarnim okruženjima

Istraživački tim projekta MODI trenutačno istražuje kako se automatizirani prijevoz može integrirati u logistički sektor, s naglaskom na ključne prometne koridore diljem Europe. Pritom utvrđuju niz izazova s kojima se moraju suočiti. Ključno je osigurati da se bitni zadaci koji prate svaki prijevoz tereta, kao što su granični prijelazi, dokumentacija, punjenje gorivom i utovar ili istovar i dalje mogu učinkovito obavljati u automatiziranom prometnom okruženju.

Do završetka projekta u ožujku 2026. godine, tim će provesti detaljne procjene učinka, sastaviti svoje zaključke i razviti poslovne modele kako bi informirao i tvrtke i kreatore politika.

Primarni fokus projekta MODI je 1 200 kilometara dug cestovni koridor od Rotterdama u Nizozemskoj do Osla u Norveškoj. Istraživači procjenjuju njegovu infrastrukturnu spremnost za automatiziranu vožnju. Ova ruta obuhvaća četiri nacionalne granice, a budući da Norveška nije dio EU-a, ona također uključuje carinu i plaćanje cestarine između područja EU-a i područja izvan EU-a.

Istraživači projekta MODI također testiraju tehnološka rješenja kroz četiri specifična slučaja uporabe u lučkim područjima duž koridora, od kojih svaki predstavlja različitu fazu logističkog opskrbnog lanca.

U Rotterdamu proučavaju koliko dobro autonomna vozila funkcioniraju u prometnim lučkim okruženjima s mješovitim prometom. U Hamburgu (Njemačka) među ključnim su elementima prijelazi između autocesta i gradskih cesta.U Göteborgu (Švedska) naglasak je na izazovima od središta do središta, kao što su automatizirano punjenje, utovar i istovar. Automatizirana naplata cestarine testirat će se pri prelasku granice u Norvešku. U Mossu (Norveška) testiraju komunikaciju između vozila i infrastrukture tijekom vožnje na javnim cestama.

Budućnost bez vozača na vidiku

Einride već upotrebljava svoja autonomna vozila u komercijalnim operacijama u Europi, prevozeći teret između skladišta za jednog od najvećih švedskih ljekarničkih e-trgovaca od prosinca 2024. Njihovi kamioni prometuju javnom rutom, uz dozvolu Švedske agencije za promet.

Kratkoročno, Wahl očekuje da će najlakša implementacija biti na kratkim udaljenostima te u kontroliranim i ograničenim okruženjima, kao što su terminali i luke.

Međutim, kada je riječ o teškim kamionima za duge relacije, napredak će biti sporiji. - Za teretni prijevoz na velike udaljenosti, automatizirani kamioni morat će putovati velikim brzinama više stotina kilometara, tako da će njihovo uvođenje morati biti pažljivo planirano - rekla je Wahl.

Javne ceste strogo su regulirane, složenije i bitnije za zajednice, što uvođenje autonomnih vozila čini tehnološkim i društvenim izazovom. Ipak, rani su dojmovi ohrabrujući. - Kad smo 1990-ih počeli raditi s automatiziranim vozilima, svi su bili skeptični prema njima - rekla je Wahl. Danas društvo sve više prihvaća autonomne minibuse, kao što vidimo u upotrebi robotaksija i malih jedinica koje se sporo kreću u kontroliranim okruženjima, kao što su zračne luke.

Većim kamionima trebat će više vremena i truda kako bi dobili podršku i savladali regulatorne prepreke. Ipak, zahvaljujući inicijativama koje podupire EU, kao što je projekt MODI, takva budućnost bez vozača sve je bliža.

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

Autorica Bárbara Pinho

Autonomni kamioni: Na putu transformacije europskog teretnog sektora

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.