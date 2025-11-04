Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
BESPRIJEKORNI KOMADI ODJEĆE

Barbara Matić osim Olimpijske medalje za džudo, osvaja zlatnu medalju za stil...

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Barbara Matić osim Olimpijske medalje za džudo, osvaja zlatnu medalju za stil...
Foto: Sanja Jagatić

Barbara Matić osvaja modnu scenu! Olimpijska prvakinja iz Pariza 2024. pokazala je besprijekoran stil u Karla editorijalu. Modna pobjeda – čista desetka

Olimpijska pobjednica iz Pariza 2024. i višestruka svjetska te europska prvakinja, hrvatska džudašica Barbara Matić, pokazala je da osim sportskog talenta ima i – besprijekoran modni instinkt!

POGLEDAJ VIDEO: Zlatna Barbara: 'Ne znam hoću li se  vratiti natjecateljskom judu'

Pokretanje videa...

Zlatna Barbara: 'Ne znam hoću li se vratiti natjecateljskom judu' 00:53
Zlatna Barbara: 'Ne znam hoću li se vratiti natjecateljskom judu' | Video: 24sata/pixsell

U novom Karla editorijalu, splitska šampionka preuzela je ulogu gošće urednice i oduševila svojim modnim izričajem koji savršeno spaja eleganciju, snagu i ženstvenost.

HRVATSKO-SRPSKI JUDAŠKI PAR Barbara Matić otkrila kako je upoznala muža i koje prezime nosi: 'S njim je sve jednostavno'
Barbara Matić otkrila kako je upoznala muža i koje prezime nosi: 'S njim je sve jednostavno'

Barbara, koja uz sportsku karijeru nosi i titule magistre elektrotehnike, dopredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora i predsjednice Komisije sportaša, dokazala je da se i izvan tatamija snalazi kao prava profesionalka. U četiri pažljivo osmišljena outfita, kombinirala je Twinset kolekciju jesen-zima s luksuznim dodacima iz Karla trgovina, osvojivši – zlatnu medalju za stil!

POGLEDAJTE ATMOSFERU Prvi ples uz Olivera i glamur: Pogledajte kako je bilo na vjenčanju Barbare Matić
Prvi ples uz Olivera i glamur: Pogledajte kako je bilo na vjenčanju Barbare Matić

- Uvijek me inspiriraju dobro krojena odijela – volim blejzere i elegantne kapute. Bilo da pratim trendove ili biram klasiku, ti komadi definiraju moj stil u hladnijim mjesecima - otkrila je Barbara, koja je u prvom looku zablistala u sivom Twinset odijelu uz Tory Burch slingback sandale i Marc Jacobs torbicu boje šljive.

Foto: Sanja Jagatić

U drugom izdanju, Barbara je pokazala kako se sportski duh može savršeno uklopiti u urbani chic. Odabrala je total denim kombinaciju – Twinset traper košulju i traperice uz Coccinelle torbu, kaubojske čizme Connie te narukvice Tory Burch i Coccinelle.

Foto: Sanja Jagatić

Za večernji izlazak, olimpijka se odlučila za ženstvenu eleganciju – satensku Twinset haljinu i bundu od umjetnog krzna, uz Loriblu čizmice s „kroko“ uzorkom i mini Marc Jacobs torbicu. Kombinacija koja, baš poput Barbari, osvaja na prvi pogled!

Foto: Sanja Jagatić

Finalni „look“ donio je savršenu ravnotežu između sportskog duha i glamura: Themoiré clutch, Loriblu salonke, bijelu Twinset majicu i suknju s transparentnim detaljima. Modna pobjeda – čista desetka!

Foto: Sanja Jagatić

Barbara poručuje da su i moda i sport – igra i sloboda: „Važno mi je da se osjećam udobno, ali i moderno. Volim kad se sportski komadi lako uklapaju u svakodnevne kombinacije.“

Svi komadi iz editorijala dostupni su u Karla i Twinset trgovinama diljem Hrvatske te na webu karla.hr.

ZA SRPSKOG JUDAŠA FOTO Udala se Barbara Matić!
FOTO Udala se Barbara Matić!


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji je anđeoski broj svakog znaka Zodijaka - donosi poruku viših sila za pomoć u životu
NUMEROLOGIJA I ZODIJAK

Evo koji je anđeoski broj svakog znaka Zodijaka - donosi poruku viših sila za pomoć u životu

Vjeruje se da je anđeoski broj poruka viših sila osobi. U različitim razdobljima života, duhovni svijet nam šalje različite kombinacije brojeva kako bi nam pomogao
Evo što je najljepše na svakom znaku Zodijaka: Vodenjak ima lijepe mišiće, Lavovi su visoki...
ASTRO IZGLED

Evo što je najljepše na svakom znaku Zodijaka: Vodenjak ima lijepe mišiće, Lavovi su visoki...

Vodenjak je poput Jarca prepoznatljiv po privlačnom i mišićavom tijelu, osobito u mlađoj dobi. Ribe također imaju atraktivne figure. Lice im djeluje delikatno i punije s pomalo ženstvenim crtama
Horoskopski znakovi - lista od najgoreg do najboljeg u krevetu
SVAKI IMA 'TAJNO ORUŽJE'

Horoskopski znakovi - lista od najgoreg do najboljeg u krevetu

Kerry Ward je stručnjakinja za tarot i astrologiju, a sada je otkrila kako su zvjezdani znakovi rangirani u spavaćoj sobi i koji je njihov najbolji potez ispod pokrivača

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025