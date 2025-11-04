Barbara Matić osim Olimpijske medalje za džudo, osvaja zlatnu medalju za stil...

Olimpijska pobjednica iz Pariza 2024. i višestruka svjetska te europska prvakinja, hrvatska džudašica Barbara Matić, pokazala je da osim sportskog talenta ima i – besprijekoran modni instinkt!

POGLEDAJ VIDEO: Zlatna Barbara: 'Ne znam hoću li se vratiti natjecateljskom judu'

Pokretanje videa... 00:53 Zlatna Barbara: 'Ne znam hoću li se vratiti natjecateljskom judu' | Video: 24sata/pixsell

U novom Karla editorijalu, splitska šampionka preuzela je ulogu gošće urednice i oduševila svojim modnim izričajem koji savršeno spaja eleganciju, snagu i ženstvenost.

Barbara, koja uz sportsku karijeru nosi i titule magistre elektrotehnike, dopredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora i predsjednice Komisije sportaša, dokazala je da se i izvan tatamija snalazi kao prava profesionalka. U četiri pažljivo osmišljena outfita, kombinirala je Twinset kolekciju jesen-zima s luksuznim dodacima iz Karla trgovina, osvojivši – zlatnu medalju za stil!

- Uvijek me inspiriraju dobro krojena odijela – volim blejzere i elegantne kapute. Bilo da pratim trendove ili biram klasiku, ti komadi definiraju moj stil u hladnijim mjesecima - otkrila je Barbara, koja je u prvom looku zablistala u sivom Twinset odijelu uz Tory Burch slingback sandale i Marc Jacobs torbicu boje šljive.

Foto: Sanja Jagatić

U drugom izdanju, Barbara je pokazala kako se sportski duh može savršeno uklopiti u urbani chic. Odabrala je total denim kombinaciju – Twinset traper košulju i traperice uz Coccinelle torbu, kaubojske čizme Connie te narukvice Tory Burch i Coccinelle.

Foto: Sanja Jagatić

Za večernji izlazak, olimpijka se odlučila za ženstvenu eleganciju – satensku Twinset haljinu i bundu od umjetnog krzna, uz Loriblu čizmice s „kroko“ uzorkom i mini Marc Jacobs torbicu. Kombinacija koja, baš poput Barbari, osvaja na prvi pogled!

Foto: Sanja Jagatić

Finalni „look“ donio je savršenu ravnotežu između sportskog duha i glamura: Themoiré clutch, Loriblu salonke, bijelu Twinset majicu i suknju s transparentnim detaljima. Modna pobjeda – čista desetka!

Foto: Sanja Jagatić

Barbara poručuje da su i moda i sport – igra i sloboda: „Važno mi je da se osjećam udobno, ali i moderno. Volim kad se sportski komadi lako uklapaju u svakodnevne kombinacije.“

Svi komadi iz editorijala dostupni su u Karla i Twinset trgovinama diljem Hrvatske te na webu karla.hr.



