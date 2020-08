Bezalkoholno pivo dobro je za zdravlje i povećava izdržljivost

Bezalkoholna piva odlična su opcija za ljude koji ne piju alkohol, a pritom imaju i niz različitih okusa među kojima mogu birati omiljeni. Dodatno, bezalkoholno pivo donosi i pozitivne učinke na zdravlje

<p>Više od 30 posto Amerikanaca koji ne konzumiraju alkohol piju bezalkoholna piva, a rado ga piju i mnogi od ljubitelja uobičajenih alkoholnih proizvoda. Bez obzira na razloge, javno mnijenje o bezalkoholnom pivu promijenilo se unazad nekoliko godina, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/non-alcoholic-beer-benefits">MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko pića je 0,5 promila alkohola u krvi?</p><h2>Povijest bezalkoholnog piva</h2><p>Desetljećima su bezalkoholna piva bez aroma bila jedina opcija za ljude koji ne piju alkohol. Nitko nije imao pojma da bezalkoholno pivo može imati sjajan okus, a još se manje znalo da ima pozitivne učinke na zdravlje. Njemačke pivarske tvrtke su 1973. godine reklamirale bezalkoholno pivo kao "pivo za vozače", dok su odnedavno europski bezalkoholni brendovi počeli reklamirati utjecaj svojih piva na poboljšanje funkcija.</p><p>Heinekenovo pivo 0.0 reklamira se rečenicom da "ne postoji granica što ljudsko tijelo može postići", dok Erdinger ima moto: "100 % izvedba. 100 % regeneracija.". U SAD -u vodeći Athletic Brewing Company koristi frazu: "Pivo za moderne odrasle", a na svakoj limenci su otisnuli krilaticu "Skuhano bez kompromisa".</p><p>Unatoč moru danas dostupnih informacija, kad je 2017. godine Athletic lansirao svoje pivo, većina Amerikanaca nije znala ništa o pozitivnim zdravstvenim učincima bezalkoholnog piva. Nedavno je USA Triathlon postalo prvo tijelo Olimpijskog i Paraolimpijskog odbora koje se udružilo s proizvođačem bezalkoholnog piva, Athletic Brewing Company.</p><p>- Bezalkoholno pivo je odlično rješenje za izdržljivost sportaša i USAT jedva čeka da ga prepozna i sportska zajednica, izjavio je u priopćenju marketinški dužnosnik USA Triathlona Chuck Menke.</p><h2>Pozitivni učinci bezalkoholnog piva</h2><p>Kako bismo bolje razumjeli zašto su sportaši prihvatili bezalkoholno pivo, uz rastuću popularnost u općoj populaciji, važno je shvatiti potencijalne benefite tog pića.</p><h2>1. Bezalkoholno pivo povećava sportsku izdržljivost i smanjuje upalu</h2><p>Studija iz 2012. godine koju je provela pivovara Erdinger Weissbraeu bavila se povezanošću antiupalnih svojstava bezalkoholnog piva. Istraživanje navodi kako konzumacija jedne do jedne i pol litre bezalkoholnog piva s polifenolima tri tjedna prije maratona smanjuje upalu trkača nakon utrke.</p><p>Ista je studija pokazala da konzumacija piva s polifenolima smanjuje mogućnost infekcije gornjeg dišnog sustava dva tjedna nakon utrke. Razlog? Znanstvenici vjeruju da je razlog prisutnost fenola u bezalkoholnom pivu jer je riječ o tvarima koje pomažu imunitetu, a dolaze od biljaka iz kojih nastaje pivo.</p><p>- Prehrana bogata fenolima smanjuje upalne procese i sadrži jedinstvenu molekularnu strukturu koja utječe na gene i kontrolira upalu, ustvrdio je profesor biologije dr. David Nieman sa Sveučilišta Appalachian State.</p><p>No bezalkoholno pivo ne koristi samo sportašima. Ista je studija pokazala da smanjuje rizik od nastanka raka, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Studija iz 2016. godine navodi kako ljudi koji piju alkohol imaju povećani rizik od nastanka raka glave i vrata. U lipnju ove godine, prvi put u 20 godina, American Cancer Society mijenja smjernice i preporučuje potpuno izbacivanje alkohola, čak i ako je riječ o umjerenim količinama. Važno je znati da sva piva imaju slične učinke na zdravlje, no alkohol može poništiti njihov pozitivni učinak.</p><h2>2. Pomaže hidratizaciji</h2><p>Konzumacija vode je važna za zdravlje jer pomaže imunitetu, utječe na raspoloženje, funkciju organa i kognitivne sposobnosti kao i na razinu energije. Alkoholno pivo ima diuretička svojstva, što povećava protok urina kojim izlazi višak tekućine, soli, štetnih tvari i metaboličkih produkata iz tijela. No to ubrzava dehidraciju. Bezalkoholno pivo pak nije diuretik.</p><p>Studija iz 2016. godine objavljena u časopisu Nutrients promatrala je učinak tri pića na hidrataciju prije tjelovježbe. Rezultati pokazuju da pijenjem 0,7 litara bezalkoholnog piva prije vježbanja održavate razinu elektrolita u ravnoteži tijekom tjelovježbe.</p><p>Dodatno, za razliku od drugih sportskih pića koja sadrže visoke razine šećera, bezalkoholno pivo najčešće ne sadrži šećer.</p><h2>3. Pomaže zdravlju</h2><p>Biljne sastavnice bezalkoholnog pića pomažu različitim aspektima zdravlja. Zbog hmelja, umjerena konzumacija bezalkoholnog piva pomoći će boljem odmoru tijela, navodi se u studiji iz 2012. godine. Ječam je bogat vitaminima i mineralima te sadrži prebiotik inulin, vlakna koja pomažu očuvanju zdravlja bakterija u probavnom sustavu. Beta glukani iz ječma snižavaju razinu kolesterola i smanjuju rizik od krvožilnih bolesti.</p><h2>4. Alternativa alkoholnom pivu</h2><p>Bezalkoholno pivo omogućuje konzumentu uživanje u okusu pića, a pritom izbjegava štetan alkoholni sadržaj.</p><p>- Bezalkoholno pivo pijem daleko češće od onog s alkoholom. Ima bolji okus i ne oduzima mi vrijeme, energiju i lijepe životne trenutke, rekao je lani osnivač OYBN-a i prezenter TEDx-a Andy Ramage. </p>