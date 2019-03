Bilješka u planeru natjerat će vas sutra u 6 sati na trening!

U zaposlenom i užurbanom svijetu prava je vještina odvojiti slobodno vrijeme za sebe, a još ga k tome i dobro organizirati.

Ipak, postoji jedan trik koji će nam olakšati organizaciju samo vašeg vremena.

- Ključan je ‘switch’, taj klik kad dođemo doma i istog se časa prebacimo s posla na privatan dio života. Dopustite si odmor, usporite, radite nešto za sebe, barem pola sata. Možete odspavati, meditirati, nazvati mamu ili prijateljicu, skuhati čaj ili kavu i pročitati koju stranicu knjige, ili pola sata upaliti TV - objašnjava prva profesionalna organizatorica kod nas, Kristina Zvonar Brkić. Ako ste si tako odredili, držite se toga i budite dosljedni.

Kristina dodaje kako nam danas puno vremena odlazi na društvene mreže i “prčkanje” po telefonu, a samo malo discipline može nam donijeti puno više zadovoljstva. U slobodno vrijeme moramo se odmaknuti od tehnologije.- Svi imamo vremena, no pitanje je kako da se izborimo za to slobodno vrijeme ako nas poslije posla čekaju hrpe suđa ili veša. Pravilo je da prvenstveno trebamo raditi ono što nas veseli i puni energijom. Dan je prekratka jedinica za planiranje slobodnih aktivnosti pa je najbolje da se koncentriramo na slobodno vrijeme, u tjednu ili mjesecu - kaže Kristina. Ako već planirate po danu, bolje je za psihu da to što volite raditi rascjepkate na više termina - od 15 minuta do pola sata dnevno. Prvo što se moramo zapitati je kako želimo ispuniti slobodno vrijeme i što je to s čime se želimo baviti?

- Zatim nastavite razmišljati što želite napraviti u sljedećih tri, šest ili 12 mjeseci. Skinuti kile, doći u formu, naučiti sve o lončarstvu? Svjesni smo da nemamo vremena za sve odjednom pa se moramo koncentrirati na jedno, a to znači zadati si cilj. I posvetiti mu se, jednom po jednom - objašnjava Kristina koja je vještinu organiziranja učila kod najpoznatije američke organizatorice Julie Morgenstern.

Kako biste si olakšali organizaciju, pitajte se od čega ćete se osjećati bolje, nakon dva-tri mjeseca.

- Pitajte se što je vama najvažnije u ovom trenutku, što želite postići. Zadajte pravac, odredite dnevne ili tjedne aktivnosti kojima ćete ispuniti taj cilj i krenite. I ne zaboravite pritom zabaviti se - govori Kristina Zvonar Brkić.

Shvatite svoje slobodno vrijeme kao sastanke - sa samim sobom. Zato je i kod slobodnog vremena bitna dobra organizacija vremena.

- Ne bježite od rokovnika ili planera jer će vam oni pomoći da si lakše posložite stvari. Upisivanje u planer je čin kojim se nekako obvezujete da ćete nešto i napraviti u točno određeno vrijeme i na točno određeni dan, a to vrijedi i za slobodne aktivnosti, primjerice trening - kaže Kristina. Kod izbora planera odlučite se za onaj koji vam je stalno dostupan i koji odgovara vašim potrebama i načinu života.

- Ako vam je fizički planer pretežak, zapisujte u mobitel. No važno je da su te bilješke uvijek ‘tu negdje’. Ako ih ne zapišete, one vam opterećuju podsvijest i zato stalno mislite da nešto niste napravili. Ovako je puno lakše. Ako puno putujete, mobitel je najbolje rješenje - govori Kristina i dodaje da je ipak važno shvatiti da nas planer neće organizirati, jer je on samo alat, nego se moramo organizirati mi sami.

- Planer će vas samo podsjetiti da ne razmišljate cijelo vrijeme o tome - kaže Kristina.

TOP KRISTININI SAVJETI:

>> PLANER neka je uvijek uz vas

Kad sve zapišete na papir, vjerojatnije je da ćete to i napravit.

Kod izbora planera odlučite se za onaj koji vam je stalno dostupan i odgovara vašem načinu života. Ako vam je fizički planer pretežak, zapisujte u mobitel. No važno je da su te bilješke uvijek “tu negdje”.

>> Stavite SVAKU STVAR NA SVOJE MJESTO

To je i tako staro pravilo naših baka. Ako ste pojeli jabuku, bacite ogrizak operite dasku i nož kako ne biste dobili slom živaca, dovršavajte stvari do kraja, da vam poslije bude lakše. Ne stvarajte nered.

>> NE PROVJERAVAJTE MAIL stalno

Dovoljno je samo nekoliko puta u danu. Nemojte da vam aplikacija bude otvorena cijelo vrijeme.

>> POSPREMITE UJUTRO KREVET

Ima nešto magično u tome, neki "input na psihu", jer kad dođemo doma i vidimo razrovan krevet, to nas baca u depresiju. Pospremljen krevet nam je kao utočište iz kojeg možemo dalje.

>> ZAPITAJTE SE se što mi je VAŽNO u sljedeća tri mjeseca?

Najvažnija organizacijska vještina je - donijeti odluku. Želim pročitati tri knjige do ljeta i tome se posvetiti.