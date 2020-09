\u017delja joj je postati osobna trenerica, a prisje\u0107a se kako su problemi s te\u017einom zapo\u010deli paralelno s uzimanjem lijekova za bipolarni poreme\u0107aj od kojeg pati. No ka\u017ee kako je do trenutka kad su joj promijenili terapiju ve\u0107 bilo kasno, jer se po\u010dela prejedati i izgubila je kontrolu. Svakog dana jela je brzu hranu.

<p>Stranci su joj govorili da je poput kita, no Julie Garte (35) iz Miamija uspjela je uz pomoć operacije želučane premosnice skinuti 75 kilograma. U najgoroj fazi težila je 155 kilograma, piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8742675/Fast-food-addict-sheds-incredible-164lbs-help-gastric-sleeve.html"> Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Patrik Pucko uspio smršavjeti</p><p>U samo pet godina postigla je tijelo iz snova, a sve zahvaljuje operacijama na koje je potrošila više od 110.000 kuna. Operirala je želudac, uklonila višak masnoća s trbuha te povećala grudi.</p><p>Želja joj je postati osobna trenerica, a prisjeća se kako su problemi s težinom započeli paralelno s uzimanjem lijekova za bipolarni poremećaj od kojeg pati. No kaže kako je do trenutka kad su joj promijenili terapiju već bilo kasno, jer se počela prejedati i izgubila je kontrolu. Svakog dana jela je brzu hranu.</p><p>Konačno je odlučila prekinuti te navike i promijenila prehranu. Danas jede uglavnom piletinu i povrće i kaže da živi punim plućima. Smatra da su joj prehrambene navike izmakle kontroli jer je hranom pokušavala zatomiti probleme povezane s depresijom.</p><p>- Pogledala sam se u ogledalo i užasnula se odrazom. To je bio poziv na buđenje i odlučila sam da je stvarno dosta. Nisam željela provesti još jedno desetljeće spavajući i jedući. Znala sam da mi treba operacija kako bih izbjegla jo jo efekt dijeta. Uvijek mi je bilo lakše pojesti fast food i začiniti to s dvije litre cole i bilo čim slatkim. Jela sam zbog emocija i koristila sam hranu da se razveselim, no odmah potom sam se osjećala tužno jer sam u jednom obroku znala pojesti i više od 2000 kalorija, pojasnila je.</p><p>Bila je u stanju predijabetesa i trebala joj je fizioterapija triput na tjedan. Počela je vježbati sama, a onda je potražila pomoć osobnog trenera prije nego što je 2015. odlučila odstraniti veći dio želuca.</p><p>Zatim je išla na operaciju uklanjanja masnoća s trbuha i podizanja te uvećanje grudi 2017. godine.</p><p>- Napravila sam male promjene u prehrani pa sam colu zamijenila vodom i kuhala sam radije nego kupovala gotovu hranu. Sad obožavam kuhati kod kuće, a slastice jedem umjereno. Sad sam samouvjerena i nasmijem se strancima kad izađem za vikend. Prije toga sam provodila godine slušajući zadirkivanja o mojoj debljini. Dok sam prolazila, stranci su mi dobacivali da sam debeljuca i kit. Jako boli kad su ljudi tako okrutni. Osuđuju me ne znajući moju priču - kazala je.</p><p>Smatra kako je višak kilograma počela gomilati zbog tableta za bipolarni poremećaj. Kad joj je liječnik promijenio terapiju, već je izgubila kontrolu nad prejedanjem.</p><p>- Nikad se nisam osjećala motiviranijom i sretnijom. Želim pomoći ljudima s viškom kilograma kako bi i oni osjetili ove osjećaje, pa se zato školujem za osobnu trenericu. Konačno živim svoj život bez skrivanja. Rekli su mi da sam inspiracija i to me definitivno gura naprijed - zaključila je.</p>