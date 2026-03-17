Bio je klinički mrtav 40 minuta: 'Evo što me to naučilo životu'

Radeći prekovremeno tijekom pandemije 2021., ovaj ultra-fit otac dvoje djece doživio je srčani udar u dobi od 39 godina. Večer koja je počela sasvim običnim objedovanjem kobasica i pomfrita na kauču završila je njegovim padom u nesvijest. Zbog nasljednog stanja, njegovo srce je stalo.

Patrick je bio klinički mrtav 40 minuta. Njegova supruga je primijenila reanimaciju (CPR), dok su njegova kći i sin, tada stari devet i sedam godina, otrčali po pomoć. Pokušaji defibrilacije hitne pomoći nisu uspjeli. Dok mu je život izmicao, primijenili su adrenalin kao 'posljednju priliku'.

- Šokirali su me i šokirali i šokirali - rekao je. Njegova supruga počela je sumnjati da je izgubio bitku. Zatim, čudesno, njegovo srce ponovno je počelo kucati. Patrick se probudio iz tjedan dana duge kome kao promijenjena osoba, s ozljedom mozga koja utječe na njegov vid, pamćenje i izdržljivost.

Nije mogao više raditi i živjeti kao prije, no kaže da mu je to omogućilo da bude više prisutan u životu i u odnosima. To je promjena perspektive, kaže u podcastu Emma Barnett's Ready to Talk, koju 'ne bi mijenjao', čak ni kad bi imao priliku vratiti se starom životu.

Probudio se slijep

Put do današnjeg prihvaćanja situacije bio je duboko traumatičan.

- Probudio sam se slijep - kaže Patrick o svom prvom sjećanju. Gubitak vida izazvao je žive halucinacije, poznate kao Charles Bonnet sindrom, to je način mozga da 'popuni' naglo izgubljene vizualne podatke.

Dok su neke halucinacije bile 'zastrašujuće', druge su bile 'prekrasne' i neobično ugodne. U jednoj, nakon operacije srca, uvjerio se da ga američka medicinska sestra pokušava ubiti. No halucinacije su ponekad pružale mir. Jedna ga je odvela u sanatorij u Alpama, gdje je promatrao snježne planine dok su medicinske sestre razgovarale pokraj njega. Taj mu je doživljaj dao osjećaj 'blaženstva' i sigurnosti.

Kako se vid polako vraćao, liječnici su shvatili da su problemi s vidom povezani s ozljedom mozga. Njegov vid i dalje je djelomično oštećen, usporedivo s 'gledanjem kroz teleskop'.

Kognitivne i fizičke posljedice

Prvi testovi pamćenja i brzine obrade stavili su ga u donjih 2% testiranih. Iako se znatno poboljšao, ponekad još teško pamti neposredne informacije. Prava težina posljedica postala je očita kad se vratio kući.

Ozbiljan umor znači da mora pažljivo raspoređivati energiju.

- Nikada ne ustajem odmoran. Svaki dan se budim iscrpljen, a kako dan prolazi, sve je gore - objašnjava.

Bilo je i mentalnih promjena. Patrick je nakon početnog oporavka osjećao da mu nije stalo ni do čega. To nije bila depresija, već stanje poznato kao patološka apatija, koju opisuje kao 'plutanje kroz vrijeme bez čvrste osnove'.

Terapija i lijekovi pomogli su mu povratiti motivaciju, a psiholog mu je savjetovao da tuguje za životom koji je izgubio. Ipak, Patrick žali zbog izgubljene spontanosti, nemogućnosti igranja s djecom i uklapanja u društvo svojih vršnjaka.

'Živim bogatiji život'

Unatoč svim promjenama, Patrick kaže da u mnogim aspektima preferira sadašnji život. Promijenio je karijeru i postao autor, a sada ima više vremena za uživanje u životu.

- Živim polako, ne po izboru, nego zato što moram. Ali to zaista cijenim. Više vidim ljepotu u stvarima nego prije… osjećam da živim bogatije iskustvo - kaže.

Njegov odnos s obitelji također je poboljšan. Može se smijati svojim simptomima zajedno s njima.

- Mislim da smo čvršći nego ikad… imamo bližu povezanost zbog svega što se dogodilo - dodaje.

- Najvažnija mi je uvijek bila obitelj, ali sada mogu dati mnogo više sebe. Prije sam živio gotovo površno - kaže.

Patrickova jedinstvena situacija omogućila mu je da se oslobodi svakodnevnog stresa i uživa u prisutnosti s djecom.

- Toliko ljudi osjeća da je previše zauzeto za život. Ne bih mijenjao što se dogodilo. Čak i s ograničenjima, volim svoj život sada. Volim biti kod kuće kada se djeca vrate iz škole. Volim ne žuriti s jedne stvari na drugu - zaključuje.