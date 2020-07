Biste li rekli prijateljici da treba smršaviti? Ona je odlučila lagati

Jedna je žena podijelila svoje iskustvo sa svojom prijateljicom koja ju je upitala je li ona debela. Odgovorila joj je da nije, no sada osjeća grižnju savjest zbog toga što joj je lagala

<p>Jedna žena je na internetu podijelila mišljenja oko toga je li prikladno reći prijateljici da treba smršavjeti. Anonimnim pismom na Mumsnetu, žena iz Velike Britanije objasnila je kako joj se njezina prijateljica požalila nakon što joj je suprug rekao da ima višak kilograma.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kuhar u pola godine izgubio težinu jednog odraslog muškarca</p><p>Uvjerila je prijateljicu da je njezina težina u redu, ali rekla je da je svjesna da to možda nije u najboljem interesu njene prijateljice za njeno dugoročno zdravlje. Ženin post izazvao je žestoku raspravu, a mnogi su tvrdili da je trebala reći svojoj prijateljici da treba smršavjeti, dok su drugi rekli da bi i oni odgovorili na isti način.</p><p>Objašnjavajući situaciju, žena je napisala: 'Prijateljica me nazvala te večeri u suzama da ju je njen muž u šali nazvao 'službeno debelom' nakon što se vratila kući iz kupovine. Pokazala mu je svoje nove traperice veličine 20 (konfekcijski broj 50 ili XL), ali je zaboravila odrezati oznaku veličine. Tada joj je rekao da je ona debela pa me je ona odmah upitala mislim li isto'.</p><p>U svojoj objavi je naglasila kako ne voli riječ debela, jer misli da je ona uvredljiva i ponižavajuća. 'Prijateljica mi možda i ima višak kilograma, ali nema šanse da bih joj to mogla reći jer je zvučala jako uznemireno', tvrdi ona i dodaje: 'Umjesto toga, rekla sam joj da uopće nema prekomjernu težinu i da izgleda skroz u redu. Činilo mi se da ju je to uvjerilo, što je dobro, ali nije posve točno niti u njenom najboljem zdravstvenom interesu'.</p><p>Za kraj je postavila pitanje: 'Kako biste vi odgovorili na to pitanje?'.</p><p>Mnogo ljudi je 'razapelo' ženu jer nije bila iskrena prema svojoj prijateljici pošto postoji opasnost od njene prekomjerne težine i od toga kako ona može utjecati na njeno zdravlje. Jedna je osoba napisala: 'Mislim da ste bili u teškoj situaciji, ali ne, mislim da niste dobro postupili. Nitko u veličini XL ne shvaća da je to prevelika veličina i da to može biti opasno. Sada je gotovo, ali mislim da biste trebali u budućnosti, dogodi li se sličan razgovor, biti iskreniji'.</p><p>'Rekla bih joj istinu, da ona ima višak kilograma. Laganje joj ništa ne bi pomoglo, a i ona vjerojatno zna i istinu. Njeno rezanje oznaka na odjeći samo je njezino odbijanje. Također bih joj ponudila svu podršku koja joj je potrebna kako bi smršavila', pisalo je u drugom komentaru.</p><p>Treća osoba je dodala: 'Mislim da joj ne biste trebali reći da uopće nije debela, ako ima veličinu XL i skida oznake s odjeće, sigurna sam da je svjesna toga da ima prekomjernu težinu. Trebali biste imati iskren razgovor s prijateljima, ali siguran sam da duboko u sebi zna da ste samo pokušali spasiti njezine osjećaje'.</p><p>Drugi su pokušali uvjeriti ženu da je donijela ispravnu odluku. Jedna osoba je rekla: 'U ovom kontekstu to je mala bijela laž, po mom mišljenju, i zaista ne škodi. Vaša prijateljica vjerojatno shvaća da ima prekomjernu težinu, nije ničiji drugi izbor nego njen kako će se ona nositi s tim, pa mislim da nabijanje toga na nos ne bi imalo smisla', piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8553795/Would-tell-friend-need-lose-weight-Mother-assures-size-20-friend-not-obese.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>