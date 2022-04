Bizarni scenariji koji nas mogu 'napaliti', a uistinu ne bi trebali

Smrt. Rat. Varanje. Svađe. Što im je svima zajedničko? Bizarno, ali odgovor je seks!

- Kad je moja majka neočekivano umrla, od pokušaja izbjegavanja seksa prešla sam na pokušaj da ga imam što češće sam mogla - prepričava britanska stručnjakinja za seks Tracey Cox što joj je rekla udana 34-godišnja žena.

POGLEDAJTE VIDEO: Brzi orgazam

- Seks je bio jedini put kad sam mogla pobjeći od boli zbog tako brzog gubitka majke. To je bilo jedino vrijeme kad sam se osjećala 'u sadašnjosti' i nisam mislila na nju - objašnjava. Dodaje da je 'seks bio fantastičan, ali da se nakon toga osjećala užasno'.

- Tada sam naučila uživati ​​u onome što sam instinktivno osjećala da trebam: puno seksa - kaže.

Na drugu stranu, neki ljudi žele 'animalistički, intenzivno strastveni seks' nakon što otkriju da je njihov partner imao aferu.

Zašto neke ljude smrt napaljuje?

Tuga i seks - to nisu riječi koje često spajamo. Ipak, kad netko blizak umre, umjesto da ljudi žele ležati u zamračenoj sobi, imaju neobjašnjivu želju za seksom. Tko bi znao da tuga, emocija koja bi trebala biti najmanje seksualno primamljiva od svih, često napaljuje ljude?

Postoje razne teorije zašto se to događa. Prva je da je smrt nekoga tko nam je blizak oštar podsjetnik da je naše vrijeme na ovoj planeti prolazno.

A zahvaljujući seksu ljudi se osjećaju mlado i poletno. Divlji seks povezuje nas s našim mlađim 'ja', kad život nije bio tako kompliciran, a trenutno zadovoljstvo je bilo jedino što je važno.

- To je također subliminalni način da se podsjetimo da je život ciklus: ljudi se rađaju, ljudi umiru. Tako su stvari oduvijek bile. Ima utjehe u tome - piše Tracey Cox.

Seks zadovoljava potrebu za fizičkim dodirom

Još jedan dobar razlog da se postavite horizontalno ako ste tužni: seks zadovoljava duboku potrebu da se fizički približite što možete bliže drugom toplom tijelu.

Također, seks odvlači pažnju. Tuga je iscrpljujuća i ako možete izdvojiti 20 minuta za osjećaj sreće i dobiti očajnički potreban odmor od nemilosrdne boli, zašto ne biste?

Dobar seks oslobađa dopamin u mozgu: hormon sreće koji potiče optimizam i mir kod ljudi. Jedno istraživanje je pokazalo da su ljudi koji su imali seks bili puno sretniji nakon njega, čak i dan kasnije.

Nije neobično da se ljudi koji tuguju za nekim odluče na seks sa poznanikom ili čak prijateljom.

- Možda se vratiš kući sa pogreba, poseksaš se sa susjedom i to više nikad ne spomeneš - dao je Tracey primjer jedan klinički psiholog.

- Želja za seksom nakon devastirajućih događaja možda nije seks iz požude, već iz potrebe za uvjerenjem da smo živi. Afirmacija života i da smo mi tu. Želja za seksom je toliko jaka da može ugušiti svaki osjećaj krivnje ili izdaje - objašnjava.

Usput, također je sasvim normalno da se nakon smrt aktivira seksualni nagon. Mnogi se osjećaju krivima što doživljavaju bilo kakvu pozitivnu emociju, drugi su jednostavno previše traumatizirani da bi se bavili bilo čim osim osnovnim stvarima kako bi preživjeli.

Svatko tuguje drugačije: ne postoji 'pravi' način za čovjeka da se nosi s gubitkom voljene osobe.

Kako se s tim pravilno nositi?

Ako imate partnera, objasnite mu kako se osjećate i da nije neobično osjetiti snažan nagon za seksom nakon velikog gubitka.

- Nemojte se sramite svoje želje. To je ljudski odgovor na tragičnu situaciju. Također budite svjesni da je to izrazito osobna stvar koju neki ljudi možda teško razumiju. Pazite s kim dijelite svoje potrebe - savjetuje Tracey.

Ako nemate partnera i želite neobavezan seks, zapamtite da ne morate svojim ljubavnicima reći zašto to radite. Dopustite si da uzmete pauzu od tugovanja i uživajte u vremenu seksa. To je ventil za nagomilane osjećaje, kaže Tracey.

Ako je vaš partner doživio gubitak i želi puno seksa, nemojte ga osuđivati. Ako ste u vezi i u iskušenju da imate nasumičan seks s nekim, razmislite prije nego što odlučite što ćete napraviti. Zbog tog jednog 'ventil seksa' bi mogli izgubiti dugogodišnjeg partnera.

Jedan od vas je prevario drugoga

- Kći, koja je tad bila prilično mlada, nas je ulovila tijekom seksa dva dana nakon što mi je partner priznao da ima aferu - rekla mi je žena u srednjim 40-ima i nastavila: 'Bila je tako ljuta: 'Što se seksaš s njim nakon onoga što nam je učinio?, uzviknula je kad ih je vidjela'.

- Nisam joj to mogla objasniti, ali mislim da je to zato što je seks bio najbrži način da ga natjeram da se sjeti 'nas'. Bilo je i malo primjese 'Želiš li me stvarno izgubiti?'. Nikad se nisam osjećala senzualnije - iskreno je rekla jedna od Staceyinih klijentica.

Dok mnogi ljudi smatraju da je pomisao na seks nezamisliva nakon otkrivanja afere (fantazija o ubojstvu partnera vjerojatno je privlačnija), drugi žele životinjski, intenzivno strastveni seks s osobom koja ih je povrijedila. Zašto?

Uglavnom jer se ljudi boje da će izgubiti jedno drugo. Prvo, očajnički se želite povezati jer se boje da će izgubiti partnera, a aktivira se i 'iskonsko čuvanje partnera' koje potiče želju da položite pravo na ono što je vaše.

Drugi, manje očit razlog je taj što afera stvara distancu između vas i partnera. Parovi koji su dugo zajedno su u pravilu jako bliski i iako se zbog toga osjećaju voljeno, to ne potiče strast među njima.

- Ljubav voli sigurnost, požuda želi neizvjesnost. Nakon afere više ne poznajete svog partnera. Pitate se: 'Tko je ova osoba?' Mislili ste da možete predvidjeti svaki njegov potez, ali se ispostavilo da ne možete i to može stvoriti veliku nelagodu - ali vas istovremeno potiče da vidite drugu stranu svojeg partnera, onu koja nije toliko očita - objašnjava.

Vi zapravo spavate s novom osobom, a naša tijela vole novosti. Ako netko drugi želi vašeg partnera, on postaje puno privlačniji jer ga vidite u novom svjetlu. Jesu li mu ramena uvijek bila tako široka? Je li uvijek tako seksi hodala?

- Vidite svog partnera kroz oči druge osobe i cijenite ono što prije niste. Čak i ako mrzite sebe zbog divljeg, fantastičnog seksa i ne želite da vaš partner misli da ste mu oprostili, s vremenom se i to dogodi - kaže Tracey.

Kako riješiti situaciju - delikatno?

Jeste li vi varali? Neka vaš partner bude taj koji će započeti seks. Možda vas obuzme nalet požude, dok vaš partner kroz seks izbacuje bijes.

- Sjajan seks sigurno će vam pomoći da obnovite odnos, ali to nije prečac za obnavljanje povjerenja koje ste izgubili. Još uvijek trebate voditi te bolne razgovore: utvrditi zašto se afera dogodila i kako spriječiti da se to opet dogodi - savjetuje.

Čak i ako afera nije bila zbog seksa, iskoristite ju kao priliku za brutalno iskrene razgovore o tome što oboje seksualno želite. Nemojte pretpostavljati da seks znači oprost. Neki ljudi koji dožive jaku želju za seksom nakon afere, ipak na kraju prekinu vezu.

Seks nakon epske svađe

'Moja djevojka i ja se nikada ne svađamo - jednostavno nismo takvi ljudi', rekao mi je 23-godišnji muškarac. 'Ali oboje osjećamo stres zbog rada od doma u tako malom stanu. Nedavno smo se posvađali oko nečeg glupog što je završilo tako što smo vikali jedno na drugo. Odjednom smo stali, šokirani, i pogledali se. Sljedeće minute smo se seksali, baš tu na podu. To je bila najgora svađa i najbolji seks koji smo ikada imali.'

- Čini se nelogičnim da nas vikanje i nazivanje pogrdnim imenima nekoga koga volite može napaliti, ali, fiziološki, postoji mnogo razloga zašto je 'pomirbeni seks' privlačan. Kad se svađamo s partnerom, ljudima raste krvni tlak, oslobađa se testosteron i osjećamo se u punoj pripravnosti. Povećava nam se temperatura, dlanovi se znoje i svi su nam mišići napeti - kaže Tracey.

- Zvuči poznato? U pravu ste: nije različito od onoga kako se osjećamo kada smo spremni za seks - dodaje.

Uzbuđenje je sličan osjećaj tjeskobi. Vaš mozak prepoznaje fizička obilježja i može vrlo brzo okrenuti prekidač i pretvoriti bijes u seksualnu želju. Budući da se adrenalin diže i sve se rasplamsava, pomirbeni seks je obično sirov i strastven.

Pomaže vam popraviti štetu koju je svađa prouzročila. Na isti način na koji nas prijevara potiče na seks, zbog ružne svađe također se osjećamo nesigurno i seksom želimo provjeriti ima li za to temelja.

Seks je brz, fizički način da pošaljete poruku: 'Hej, možda mrzim ono što si rekao ili učinio, ali i dalje te volim'.

- Pomaže tijelu da se oslobodi užasnog kortizola, hormona koji oslobađamo kada smo pod stresom, i potiče naša tijela da proizvedu malo utješnog oksitocina - objašnjava.

Kako na pravi način riješiti problem?

- Ako se vaš partner mora emocionalno ponovno povezati prije nego što što se pojavi želja za seksom, poštujte to. Seks bi vas mogao ponovno zbližiti, ali ako se svađa ne riješi, ni seks neće pomoći. Pomirbeni seks vas privremeno spaja, ali ćete se brzo ponovo udaljiti ako niste razriješili probleme koje imate - objašnjava Tracey.

Ako otkrijete da započinjete svađe kako biste na kraju imali vrući seks, prestanite odmah s tim. Umjesto toga razgovarajte o nekim zdravijim načinima kojima možete izazvati uzbuđenje i dramu za kojom žudite.

Najčitaniji članci