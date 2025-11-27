Ryanair nudi Black Friday akciju “kupi jednu, druga upola cijene” za odabrane letove i datume, osim tijekom praznika, za najmanje dva putnika s osnovnom tarifom. Dostupnost letova provjerava se na stranici Ryanair-a
Black Friday popusti u Ryanairu: Kupite jednu kartu, a drugu ćete platiti duplo manje
Posljednjih dana sa svih strana nailazimo na reklame povodom Crnog petka. Popusti su nekad uistinu značajni, a nekad tek simbolični, no onima koji ciljanju kupiti nešto skuplje često se isplati probiti kroz gužve, čekati u redovima ili jednostavno pretražiti online trgovine.
Među proizvodima na sniženju našla su se i putovanja – danas je Ryanair predstavio svoju Black Friday akciju u kojoj se prilikom kupnje jedne avio karte druga može preuzeti po upola nižoj cijeni.
Trenutno je aktivna ponuda „kupi jednu, drugu plati 50 %“, a obuhvaća deset ruta iz Zagreba. Jednosmjerne karte kreću se od 32,99 do 52,44 eura,.
Ne vrijedi za praznične termine
Prema informacijama iz Ryanair aplikacije i s njihove službene stranice, akcija vrijedi za putovanja od 1. prosinca 2025. do 28. veljače 2026., s time da su datumi oko Božića i Nove godine isključeni – konkretno od 18. prosinca do 4. siječnja. Popust se primjenjuje tek na rezervacije za najmanje dvije osobe koje putuju istim letom, i to samo na osnovne karte.
Nakon što se unesu podaci za prvog putnika, sustav će kod unosa drugog automatski prikazati sniženu cijenu. Tako bi, primjerice, drugi putnik do Milana mogao putovati za oko 16,50 eura, dok bi let do Malage bio jeftiniji od 25 eura. Naravno, riječ je o Ryanairu, pa svaka dodatna usluga poput većeg prtljaga ili odabira sjedala nosi i dodatnu naknadu.
Letovi iz Zagreba za koje vrijedi popust
Prema objavama, ponuda uključuje deset linija iz Zagreba za koje vrijedi akcija.
StartFragment Destinacije uključuju:
- Milan Bergamo
- Memmingen
- Karlsruhe / Baden-Baden
- London Stansted
- Thessaloniki
- Dusseldorf Weeze
- Frankfurt Hahn
- Dublin
- Malaga
- Göteborg Landvetter
