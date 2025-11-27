Black Friday popusti u Ryanairu: Kupite jednu kartu, a drugu ćete platiti duplo manje

Posljednjih dana sa svih strana nailazimo na reklame povodom Crnog petka. Popusti su nekad uistinu značajni, a nekad tek simbolični, no onima koji ciljanju kupiti nešto skuplje često se isplati probiti kroz gužve, čekati u redovima ili jednostavno pretražiti online trgovine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Spustio sam Airbus i ostao živ... | Video: 24sata/pixsell

Među proizvodima na sniženju našla su se i putovanja – danas je Ryanair predstavio svoju Black Friday akciju u kojoj se prilikom kupnje jedne avio karte druga može preuzeti po upola nižoj cijeni.

Trenutno je aktivna ponuda „kupi jednu, drugu plati 50 %“, a obuhvaća deset ruta iz Zagreba. Jednosmjerne karte kreću se od 32,99 do 52,44 eura,.

Ne vrijedi za praznične termine

Prema informacijama iz Ryanair aplikacije i s njihove službene stranice, akcija vrijedi za putovanja od 1. prosinca 2025. do 28. veljače 2026., s time da su datumi oko Božića i Nove godine isključeni – konkretno od 18. prosinca do 4. siječnja. Popust se primjenjuje tek na rezervacije za najmanje dvije osobe koje putuju istim letom, i to samo na osnovne karte.

Foto: Anton Gvozdikov

Nakon što se unesu podaci za prvog putnika, sustav će kod unosa drugog automatski prikazati sniženu cijenu. Tako bi, primjerice, drugi putnik do Milana mogao putovati za oko 16,50 eura, dok bi let do Malage bio jeftiniji od 25 eura. Naravno, riječ je o Ryanairu, pa svaka dodatna usluga poput većeg prtljaga ili odabira sjedala nosi i dodatnu naknadu.

Letovi iz Zagreba za koje vrijedi popust

Prema objavama, ponuda uključuje deset linija iz Zagreba za koje vrijedi akcija.

StartFragment Destinacije uključuju:

EndFragment

Milan Bergamo

Memmingen

Karlsruhe / Baden-Baden

London Stansted

Thessaloniki

Dusseldorf Weeze

Frankfurt Hahn

Dublin

Malaga

Göteborg Landvetter

EndFragment