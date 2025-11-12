Ryanair započeo s digitalnim ukrcajnim kartama: 'Prvi dan protekao je bez problema'

Prema priopćenju kompanije, do 13 sati danas više od 700 letova diljem Europe poletjelo je bez ikakvih kašnjenja ili poteškoća.

Digitalna ukrcajna karta (DBP – Digital Boarding Pass) omogućava putnicima da svoje ukrcajne karte imaju u digitalnom obliku na svojim mobilnim uređajima, čime se potpuno eliminira potreba za papirnatim kartama. Prema Ryanairu, više od 98% putnika danas je koristilo digitalne karte, dok je preostalih 2% – svi oni koji su se prethodno prijavili za let online – besplatno dobilo papirnate ukrcajne karte na šalterima aerodroma.

Povratne informacije putnika bile su iznimno pozitivne. Putnici su bez problema koristili svoje mobilne uređaje prilikom prolaska kroz sigurnosnu kontrolu i prilikom ulaska na let, a oni koji su imali manjih problema s uređajima nisu doživjeli komplikacije jer su podaci o njihovoj prijavi već bili pohranjeni u sustavu. Kompanija je potvrdila da niti jedan putnik nije morao biti izbačen s leta zbog poteškoća s digitalnom kartom.

Dara Brady, glavni direktor marketinga Ryanaira, komentirala je ovu promjenu:

- Prvi dan implementacije digitalnih ukrcajnih kartica pokazao se kao veliki uspjeh. Više od 700 letova i preko 100.000 putnika iskusilo je unaprijeđenu uslugu i jednostavnije ukrcavanje bez papira na Ryanairovim aerodromima. Procjenjujemo da će ova inicijativa uštedjeti do 40 milijuna eura godišnje, što će nam omogućiti snižavanje cijena karata i povećati konkurentnost avionskog prijevoza za naše putnike.

Uvođenje digitalnih ukrcajnih karti predstavlja značajan korak u digitalizaciji procesa zračnog prometa i smanjenju troškova poslovanja. Osim što štedi resurse i novac, digitalna karta također omogućava brži i učinkovitiji protok putnika kroz aerodrome, smanjujući čekanje i stres prilikom ukrcavanja.

Ryanair je tijekom posljednjih godina bio među predvodnicima u digitalnoj transformaciji zrakoplovne industrije. Ranije su implementirali brze online prijave i mobilne aplikacije za rezervacije i praćenje letova, a sada je dodatni fokus stavljen na potpuno papirnato besplatno iskustvo putovanja. Kompanija očekuje da će većina putnika u nadolazećim mjesecima potpuno prijeći na digitalne karte, što će dodatno ubrzati i pojednostaviti proces ukrcaja.

Stručnjaci iz industrije ocjenjuju da ovakav korak može postati standard za niskotarifne i velike aviokompanije diljem Europe. Digitalizacija ukrcajnih karti, osim što smanjuje operativne troškove, također smanjuje rizik od gubitka karata i pogrešaka prilikom ispisivanja ili provjere papirnatih dokumenata.

Putnici koji su iskusili digitalnu kartu na prvim letovima ističu praktičnost i jednostavnost ovog sustava. -Sve što mi je trebalo bio je moj telefon. Brzo sam prošao kroz kontrolu i na ulazu u avion - komentirala je putnica iz Dublina. Drugi putnik dodaje: "Nisam morao brinuti o gubitku karte ili traženju šaltera na aerodromu. Sve je bilo odmah dostupno na telefonu.

Ryanair planira kontinuirano nadzirati iskustvo putnika i sustavno poboljšavati funkcionalnosti digitalnih karata, uključujući integraciju s programima lojalnosti, obavijestima o letovima i dodatnim uslugama tijekom putovanja.

Uvođenje digitalnih ukrcajnih karti označava novu eru u putničkom zračnom prometu, gdje jednostavnost, brzina i ekološka osviještenost postaju ključni faktori putničkog iskustva. Ryanair, kao jedna od najbrže rastućih aviokompanija u Europi, ovom inovacijom potvrđuje svoju predanost modernizaciji i zadovoljstvu svojih korisnika.