Ryanair započeo s digitalnim ukrcajnim kartama: 'Prvi dan protekao je bez problema'

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Ryanair, vodeća europska zrakoplovna kompanija, od danas uvodi potpuno digitalne ukrcajne karte, a prvi dan implementacije pokazao se kao izuzetan uspjeh

Prema priopćenju kompanije, do 13 sati danas više od 700 letova diljem Europe poletjelo je bez ikakvih kašnjenja ili poteškoća.

Digitalna ukrcajna karta (DBP – Digital Boarding Pass) omogućava putnicima da svoje ukrcajne karte imaju u digitalnom obliku na svojim mobilnim uređajima, čime se potpuno eliminira potreba za papirnatim kartama. Prema Ryanairu, više od 98% putnika danas je koristilo digitalne karte, dok je preostalih 2% – svi oni koji su se prethodno prijavili za let online – besplatno dobilo papirnate ukrcajne karte na šalterima aerodroma.

Povratne informacije putnika bile su iznimno pozitivne. Putnici su bez problema koristili svoje mobilne uređaje prilikom prolaska kroz sigurnosnu kontrolu i prilikom ulaska na let, a oni koji su imali manjih problema s uređajima nisu doživjeli komplikacije jer su podaci o njihovoj prijavi već bili pohranjeni u sustavu. Kompanija je potvrdila da niti jedan putnik nije morao biti izbačen s leta zbog poteškoća s digitalnom kartom.

Dara Brady, glavni direktor marketinga Ryanaira, komentirala je ovu promjenu:
- Prvi dan implementacije digitalnih ukrcajnih kartica pokazao se kao veliki uspjeh. Više od 700 letova i preko 100.000 putnika iskusilo je unaprijeđenu uslugu i jednostavnije ukrcavanje bez papira na Ryanairovim aerodromima. Procjenjujemo da će ova inicijativa uštedjeti do 40 milijuna eura godišnje, što će nam omogućiti snižavanje cijena karata i povećati konkurentnost avionskog prijevoza za naše putnike.

Uvođenje digitalnih ukrcajnih karti predstavlja značajan korak u digitalizaciji procesa zračnog prometa i smanjenju troškova poslovanja. Osim što štedi resurse i novac, digitalna karta također omogućava brži i učinkovitiji protok putnika kroz aerodrome, smanjujući čekanje i stres prilikom ukrcavanja.

Ryanair je tijekom posljednjih godina bio među predvodnicima u digitalnoj transformaciji zrakoplovne industrije. Ranije su implementirali brze online prijave i mobilne aplikacije za rezervacije i praćenje letova, a sada je dodatni fokus stavljen na potpuno papirnato besplatno iskustvo putovanja. Kompanija očekuje da će većina putnika u nadolazećim mjesecima potpuno prijeći na digitalne karte, što će dodatno ubrzati i pojednostaviti proces ukrcaja.

Stručnjaci iz industrije ocjenjuju da ovakav korak može postati standard za niskotarifne i velike aviokompanije diljem Europe. Digitalizacija ukrcajnih karti, osim što smanjuje operativne troškove, također smanjuje rizik od gubitka karata i pogrešaka prilikom ispisivanja ili provjere papirnatih dokumenata.

Putnici koji su iskusili digitalnu kartu na prvim letovima ističu praktičnost i jednostavnost ovog sustava. -Sve što mi je trebalo bio je moj telefon. Brzo sam prošao kroz kontrolu i na ulazu u avion - komentirala je putnica iz Dublina. Drugi putnik dodaje: "Nisam morao brinuti o gubitku karte ili traženju šaltera na aerodromu. Sve je bilo odmah dostupno na telefonu.

Ryanair planira kontinuirano nadzirati iskustvo putnika i sustavno poboljšavati funkcionalnosti digitalnih karata, uključujući integraciju s programima lojalnosti, obavijestima o letovima i dodatnim uslugama tijekom putovanja.

Uvođenje digitalnih ukrcajnih karti označava novu eru u putničkom zračnom prometu, gdje jednostavnost, brzina i ekološka osviještenost postaju ključni faktori putničkog iskustva. Ryanair, kao jedna od najbrže rastućih aviokompanija u Europi, ovom inovacijom potvrđuje svoju predanost modernizaciji i zadovoljstvu svojih korisnika.

