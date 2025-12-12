Obavijesti

BRIGA ZA NAJRANJIVIJE

Njima su blagdani najteži: Pokrenut projekt koji mijenja život osobama s demencijom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: DREAMSTIME

Blagdani su posebno emotivni za osobe s demencijom. Projekt JADE Health donosi novu nadu i skrb za oboljele i njihove obitelji kroz EU suradnju. Budite pažljivi i empatija će učiniti čuda

Dok se približavamo predblagdanskom razdoblju okupljanja, topline i zajedništva - važno je zastati i usmjeriti pogled prema onima koji ovih dana tiho nose svoje najteže terete. Među njima su osobe koje žive s demencijom i drugim neurološkim poremećajima, kao i njihove obitelji i skrbnici, koji često prolaze kroz izazove koje većina ne vidi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tata koji pati od demencije zaboravi tko mu je kćer VIDEO
Scottu je dijagnosticirana demencija sredinom veljače ove godine i otad živi s kćeri Baliey. | Video: KanalRi

Predblagdanski dani mogu biti posebno osjetljivi za osobe s demencijom: gužve, buka, svjetla, promjene rutina i emocionalna očekivanja mogu izazvati zbunjenost, tjeskobu i povlačenje u sebe. Zato je upravo sada pravi trenutak da osvijestimo kako svatko od nas može doprinijeti stvaranju toplijeg, mirnijeg i uključivijeg okruženja za one kojima je najpotrebnije.

S ciljem jačanja sustava podrške osobama s demencijom i njihovim obiteljima pokrenuta je inicijativa JADE Health - velik europski projekt u kojem sudjeluje i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Projekt okuplja 17 zemalja Europske unije i provodi 44 pilot-projekta posvećena prevenciji, ranom otkrivanju i unapređenju skrbi za osobe s demencijom i drugim neurološkim poremećajima. Voditeljica JADE Healtha za Hrvatsku je prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., voditeljica Službe za mentalno zdravlje u HZJZ-u.

Zašto je JADE Health važan?

Demencija nije samo medicinsko stanje - ona duboko mijenja živote obitelji, zajednica i zdravstvenih sustava. JADE Health usmjeren je na široko i dugoročno promišljanje:

  • podizanje svijesti i borbu protiv stigme
  • promicanje zdravog starenja i promicanje zdravog starenja i zdravih životnih stilova
  • rano prepoznavanje simptoma
  • razvijanje novih modela skrbi
  • jačanje edukacije zdravstvenih djelatnika i skrbnika
  • stvaranje sustava koji svima omogućuju dostojanstveno, ravnopravno i sigurno liječenje

Projekt obuhvaća cijeli put bolesti - od prvih znakova i prevencije, do liječenja i podrške obiteljima. U njegovoj provedbi sudjeluje više od 7.500 zdravstvenih djelatnika, pacijenata, stručnjaka, njegovatelja i članova obitelji. Takav opseg suradnje do sada nije viđen u Europi u području demencije.

Foto: feliks szewczyk

Posebna briga za ranjive skupine tijekom blagdana

Blagdani su često emocionalno zahtjevni za starije osobe, a posebno za osobe s demencijom, koje mogu osjetiti:

  • dezorijentiranost zbog promjena u rutini
  • nelagodu zbog većeg broja ljudi u kući
  • zbunjenost zbog blagdanskog sjaja i buke
  • pojačanu tugu jer im sjećanja izmiču

Zato je važno da svi - obitelji, susjedi, zajednica - budu dodatno pažljivi i strpljivi. Male promjene čine veliku razliku: tiši razgovori, održavanje rutine, smanjenje stresa i stvaranje sigurnog prostora u kojem se osoba može povući kad poželi.

Što svatko od nas može učiniti?

  • pričati smirenim tonom, bez žurbe
  • ne forsirati prisjećanja - prihvatiti da je sadašnjost ponekad jedino što osoba može držati u rukama
  • spriječiti senzorno preopterećenje (prejaka svjetla, glasna glazba, velike grupe ljudi)
  • pružiti trenutke topline, dodira, osmijeha i jednostavne pažnje
  • osvijestiti druge da demencija nije 'gubitak osobe', nego stanje koje traži strpljenje, razumijevanje i ljubav

EU suradnja koja mijenja budućnost skrbi

JADE Health je putokaz prema modernijoj, pravednijoj i humanijoj skrbi. Kroz zajednički europski rad prikupljaju se podaci, razvijaju novi modeli liječenja i pruža potpora zdravstvenim sustavima kako bi osobe s demencijom imale bolju i osobnije prilagođenu skrb — ne samo u bolnicama i domovima, nego i u vlastitim zajednicama.

Ovaj projekt jača i zdravstvenu pismenost, ključnu za prepoznavanje ranih znakova bolesti i pravovremeno traženje pomoći.

Predblagdanska poruka

U vremenu koje slavi ljubav, zajedništvo i dobročinstvo, prisjetimo se i onih koji žive u svijetu tiših borbi. Demencija nas podsjeća koliko je dragocjena svaka minuta s voljenima i koliko je važno odnositi se jedni prema drugima s više suosjećanja, razumijevanja i nježnosti.

Briga za najranjivije nije samo medicinski zadatak - to je ljudska vrijednost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Paul pati od demencije, a životna želja mu je bila dirigirati orkestru: 'Osjećao sam se živim!' VIDEO
Paul pati od demencije, a životna želja mu je bila dirigirati orkestru: 'Osjećao sam se živim!' | Video: 24sata/pixsell

Neka ovo predblagdansko razdoblje bude poziv da budemo prisutniji, empatičniji i složniji - jer zdrava i humana zajednica počinje upravo na način na koji brinemo jedni za druge.

