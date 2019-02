Blago onom tko sanja ljestve jer loši zubi donose stres i laži

Ako imate problema sa šefom, u jeku je svađa s partnerom, muči vas kako riješiti financijski problem, velike su šanse da se nešto od toga 'javi' u snovima. Naša podsvijest kroz snove 'rješava' stvari koje nismo do kraja riješili budni i to kroz simbole. Zbog toga nam se često čini da smo sanjali nešto što nema smisla ili nam izgleda glupo. No, ako pogledate značenje pojedinih simbola, tada nerijetko postaje jasnije što vam vaša podsvijest kroz san poručuje.

Evo nekih od najčešćih simbola koji se javljaju u snovima.

ZVONJENJE TELEFONA označava dio vas koji oduvijek postoji, ali nije izlazio na vidjelo. Nešto u vašem životu treba pažnju i vi postajete svjesni toga, nešto što prije niste primijetili vam je sada mnogo jasnije. Ako se na telefon nitko ne javi, to označava dio vašeg života koji ste odlučili ignorirati i ne želite se suočiti s njime.Ako se javljate na telefon, povezujete se sa svojom podsviješću.

UBOJSTVO predstavlja promjenu. Samoubojstvo govori o umiranju jednog dijela vaše osobnosti te je dobra stvar ako se radi o lošoj osobini, no ne može podrazumijevati i da neku svoju dobru osobinu nećete moći pokazati. Ako netko u snu ubija životinju, to je ubijanje navike ili osobine koju ta životinja i njene karakteristike označavaju. Ubojstvo može značiti i prekid ljubavnog, poslovnog ili prijateljskog odnosa, ali i nagovještaj velike sreće.

VODA je direktno povezana s emocijama i reflektira trenutno emocionalno stanje. Ako su vaše emocije skrivene u stvarnom životu i ne pokazujete ih, ili ako su izvan kontrole i ne možete ih obuzdati, voda će vam se pojavljivati u snovima. Važno je prisjetiti se kakvo je bilo stanje vode u snu, kako biste otkrili dublje značenje. Mutna voda je predznak teškoća, a bistra donosi sreću i dobro zdravlje. Sanjate li vodopad, on predstavlja novi početak.

Foto: Dreamstime

OGLEDALA u snu reflektiraju naše unutarnje kvalitete, kako ih doživljavamo mi, ali i ljudi u našoj okolini. Ako je ogledalo zamagljeno, to znači da ne vidimo stvarnost ispravno i moramo shvatiti zašto je to tako. Razbijanje ogledala je loš znak i govori da će se neki odnosi na javi pokvariti.

PARALIZA nas zaustavlja od poduzimanja fizičke akcije u smislu onoga što sanjamo. Sanjanje o paralizi je najčešće preklapanje dvije faze ljudskog sna, a to su REM faza i faza buđenja. Osim toga, san o paralizi može biti simbol nedostatka kontrole u stvarnom životu. Nemojte prenagliti u odlukama.

SEKS u snu je znak da vam u stvarnom životu nedostaje bliskosti i intimnosti. Može označavati i želju za moći nad ostalim ljudima u vašoj okolini. Seks s vlastitim partnerom govori o stabilnosti, pažnji, harmoniji, timskom radu, zadovoljstvu, ispunjenju i vašem obožavanju prema toj osobi.

LJESTVE općenito označavaju sreću. Penjete li se po ljestvama, u dobroj ste poziciji duhovno ili materijalno i odradili ste dobar posao kako biste postigli ciljeve kojima stremite. Padnete li se ljestava, to znači da ste se trudili nizašto i da sav vaš rad oko željene stvari pada u vodu. Sanjate li ljestve koje pucaju, možete očekivati nevolje u skoroj budućnosti.

Foto: Fotolia

LETENJE simbolizira potrebu za dostizanjem cilja i vašu ambicioznost. Gdje idemo, kako do tamo planiramo stići i imamo li poteškoća navigirajući kroz život neka su od pitanja koja ćete si postaviti kad se probudite. Najčešće snovi o letenju na nas ostavljaju pozitivan utisak zbog osjećaja slobode, mogućnosti za postizanjem ciljeva i zaobilaženjem prepreka koje nam se nađu na putu.

ZUBI su vrlo česti u snovima, a najčešće označavaju da vam se nešto klima u životu. Čupanje zubiju simbolizira nešto čega se trebate riješiti, dok su truli zubi znak da u sebi imate veliku dozu strahova i anksioznosti. Ispadanje zubiju znači da se nalazite u novoj situaciji koja vam donosi mnogo stresa, poput novog posla, problema u ljubavnoj vezi ili nagomilanih laži.

SMRT ljudi sanjaju puno češće negoli što to priznaju, a takav san predstavlja promjenu, preobrazbu ili kraj nečega, što ne mora značiti ništa loše.

TRUDNOĆA predstavlja veliki rast i napredak, što može biti povezano s projektima i aspiracijama u budućnosti. Ona je simbol onoga što pokušavate stvoriti u životu, svih vaših želja i mogućnosti koje vam se vrte po glavi. Moguće je da ćete dobiti plodne ideje za rješavanje nesuglasica i poteškoća u ljubavnom odnosu i na poslu.

KUĆA simbolizira nas osobno i različite aspekte osobnosti. Zavisi od tipa kuće i različitih prostorija, interpretacija se može produbiti. Kuće su znak sigurnosti i ugodnosti, a mogu predstavljati naše vlastito tijelo, što bi značilo da kada sanjate kuću, razmišljate o brizi za svoje tijelo (problemima sa zdravljem?), ali i koja je vaša pozicija u okolini i svijetu. Tavan predstavlja skrivena sjećanja, a podrum intuiciju i podsvjesni dio našeg uma.

Foto: Dreamstime

NOVAC u snu je znak sreće i naše percepcije vlastite vrijednosti. Osvajanje velikog iznosa novca na lutriji simbolizira promjenu životnog stila, dok je davanje novca u snu znak straha od gubitka u stvarnom životu. Ako ste sanjali hrpu novca, očekujte dobitak.

PRELJUB se u snovima pojavljuje onda kada su u stvarnom životu vaše seksualne želje i potrebe zatomljene ili imaju potrebu biti izražene u nekom obliku. Ovakvi snovi su pokazatelj strahova, napuštanja, problema sa samopouzdanjem i znak su postojanja problema u ljubavnom odnosu.

VATRA u snu može imati više značenja, ovisno o kontekstu. Ako vidite vatru izdaleka, to simbolizira želju i transformaciju, dok igranje s vatrom predstavlja upozorenje da izbjegnete riskantne akcije. Sanjate li kako palite vatru ili podmećete požar, to je znak potisnutog gnjeva i ljutnje. Zapitajte se ima li u vama potisnutih osjećaja kako biste ih se riješili.

Foto: Dreamstime

GOLOTINJA U JAVNOSTI je vrlo česta u snovima, a predstavlja strah od izloženosti i osuđivanja, kao i prihvaćanje mana i nesavršenosti. Sanjate li da je druga osoba gola, to je znak da ste otkrili njene tajne ili je izgubila vaše poštovanje. Sanjate li da ste vi goli, znači da dopuštate drugima da vas vide kad ste ranjivi, što izaziva pozitivan efekt i osnažuje vas kao osobu. Golotinja u snovima je put prema prihvaćanju samih sebe u stvarnosti.

KUTIJE su simbol skrivanja, tajni i razočaranja. Mislite da vam bliske osobe kriju nešto važno ili vi sami čuvate tajne od ljudi iz vaše okoline. Otvorite li kutiju u snu, to je znak da ste spremni otkriti tajnu.

PADANJE u snu je nedostatak kontrole, opasnost i anksioznost u stvarnom životu. Na taj vam način podsvijest poru- čuje da stvari u vašem životu bježe izvan kontrole, a vi ih ne možete zaustaviti. Moguće je da se bojite neuspjeha, no ako se ovaj san ponavlja, to je alarm za rješavanje strahova i anksioznosti u životu.

MAČKE u snu simboliziraju ženstvenost, duhovnost i moć, nebitno volite li ih ili ne u stvarnom životu. Vaša vam podsvijest govori da poradite na samouvjerenosti i dođete u bliski kontakt s vašom ženstvenom stranom, što se može ostvariti kroz produbljivanje odnosa sa ženama. U nekim slučajevima snovi o mačkama predstavljaju duhovno buđenje.

MRAVI mogu značiti da vas nešto iritira u životu i da to hitno morate riješiti, no snovi koji uključuju mrave mogu značiti i marljivost te podršku. Mravi sve rade zajedno, što znači da duboko vjerujete u timski rad. Mravi u snovima kao podrška simboliziraju vaše poštovanje odnosa s obitelji i prijateljima.