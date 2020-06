Blagodati krastavaca: Top 16 razloga zašto ih jesti što češće

Eliminira toksine iz tijela. Zbog visokog udjela vode, krastavac će pomoći tijelu izbaciti nepotrebne otrove i nečistoće. Dobar je i za razgradnju bubrežnih kamenaca

<p>1. Obiluje mineralima koji čine kožu lijepom i zdravom, magnezijem, kalijem i silicijem. </p><p>2. Pomaže u probavi i skidanju kilograma. Zbog visoke količine vode u sebi te malog broja kalorija, idealna je namirnica za sve koji žele skinuti kilograme i održavati željenu težinu. Koristite ga u salatama, sendvičima i juhama. Možete ga i narezati na prutiće te jesti kao grickalicu. Zbog razine vlakana u sebi odličan je za dobru probavu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Superhrana budućnosti:</p><p>3. Oči su vam umorne? Stavite kriške krastavaca na njih. Iako je ovaj prizor već toliko učestao da ga to čini klišejom, krastavac doista pomaže u smanjivanju podočnjaka i natečenih očiju zbog svoj antiupalnih sastojaka.</p><p>4. Štiti od raka. Zahvaljujući sastojcima pinorezinol, sekoizolaricirezinol i laricirezinol smanjuje rizik od razvoja nekoliko vrsta karcinoma, od kojih su rak jajnika, dojki, prostate i maternice. </p><p>5. Smanjuje kolesterol, kontrolira tlak i pomaže dijabetičarima. Zbog hormona koji sadrži sok krastavaca gušterača može normalno raditi i proizvoditi inzulin ključan za dijabetičare. Također, sastojak sterol pomaže u snižavanju razine kolesterola. Zbog obilja minerala i vlakana krastavac je vrlo djelotvoran i u reguliranju krvnog tlaka. </p><p>6. Hidratizira tijelo. Krastavac sačinjava 90 posto vode, pa ako vam dosadi piti vodu, slobodno posegnite za njim. Odlično će vas rehidrirati. </p><p>7. Odličan je borac protiv opeklina i vrućine. Rehidrirat će vas za vrijeme vrućina, a pomoći će i kod opeklina. Narezani krastavac stavite na opečena područja i pustite da djeluje. Osjetit ćete instantno olakšanje.</p><p>8. Eliminira toksine iz tijela. Zbog visokog udjela vode, krastavac će pomoći tijelu izbaciti nepotrebne otrove i nečistoće. Dobar je i za razgradnju bubrežnih kamenaca. </p><p>9. Sadrži većinu vitamina koje trebate. U njemu ima dovoljno vitamina A, B i C koje trebate u jednom danu da bi održali imunitet zdravim i dobili potrebnu energiju. </p><p>10. Zaboravite žvakaće gume. Krastavac će bolje osvježiti usnu šupljinu od njih, a uz to će i zacijeliti postojeće ranice. Stavite li krišku krastavca na nepce i držite pola minute, fitokemikalije iz njega ubit će sve bakterije odgovorne za neugodan zadah, piše <a href="https://fitnea.com/14-reasons-you-should-start-eating-cucumber/3/" target="_blank">Fitnea</a>. </p><p>11. Čini kosu i nokte zdravijima i ljepšima. Silicij u krastavcima čini kosu i nokte snažnijima i sjajnijima, a ujedno i potiče rast kose. </p><p>12. Silicij čuva zdravlje zglobova, olakšava kostobolju i bol uslijed artritisa. Ovaj mineral pomaže u jačanju veznog tkiva, a ako ga pomiješate sa sokom od mrkve ublažit ćete i bol uslijed artritisa i kostobolje snižavajući razinu mokraćne kiseline.</p><p>13. Odličan je protiv mamurluka. Želite li izbjeći glavobolju drugi dan, prije spavanja pojedite par kriški krastavca. Sadrži dovoljno vitamina B, šećera i elektrolita koje će nadoknaditi izgubljene nutrijente tijekom burne noći. </p><p>14. Čuva zdravlje bubrega. Zato što smanjuje razinu mokraćne kiseline u tijelu čuva bubrege u dobroj formi. </p><p>15. Želite li smanjiti krvarenje iz desni, počnite više jesti krastavac. </p><p>16. Bolji je od energetskih pića. Zbog vitamina B i ugljikohidrata uz krastavce ćete dobiti dobar izvor energije koji će vas dići iz uspavanosti i dati potrebnu injekciju energije.</p>