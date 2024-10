Blizanke žele dijeliti dečka: 'Evo kako bi to izgledalo u krevetu'

Sestre s Gold Coasta, April i Amelia Maddison, dijelile su sve od trenutka kada su rođene – od Barbie lutkica i bicikala do haljina i šminke. To im je oduvijek bilo normalno. No sada kao odrasle 20-godišnjakinje, blizanke su još vrlo bliske te ih je to dovelo do ideje da žele dijeliti i - dečka.

Sestre su objasnile kako za odnos žele nekog posebnog. Dodaju kako imaju isti ukus u svemu, pa i u muškarcima.

- Obje smatramo privlačnim isti tip muškarca i tražimo iste stvari kod dečka. Sviđaju nam se visoki, mišićavi, tetovirani i zgodni dečki. Najvažnije je da bude ljubazan, prizemljen i s dobrim smislom za humor - navode.

Sestre su donijele ovu odluku nakon što su u prošlosti pokušale imati zasebne dečke, no tvrde da su njihovi partneri uvijek postali ljubomorni na njihovu blisku vezu. Stoga, s jednim zajedničkim dečkom, blizanke su uvjerene da to više neće biti problem.

- Kada bi jedna od nas imala dečka, isprva bi bio sretan što izlazi s blizankom. No, ubrzo bi postao ljubomoran jer bismo toliko vremena provodile zajedno, umjesto nasamo s njim - rekla je Amelia.

- Shvatile smo da bi bilo zabavnije i praktičnije da zajedno imamo jednog dečka, pa bismo sve troje provodili vrijeme zajedno, pričali i izlazili - dodala je.

- Muškarci s kojima smo bile nisu bili spremni izlaziti s parom blizanki, ali to nas je dovelo na ideju da imamo jednog dečka za obje, umjesto po jednog za svaku - otkrile su.

April i Amelia kažu da su uzbuđene zbog izlazaka i druženja kao "trojac", no postoji jedna aktivnost koja će ostati odvojena.

- Naš dečko će se seksualno upuštati s nama samo jedan na jedan. Kako ne dijelimo spavaću sobu, on će naizmjenično biti s jednom od nas, pola tjedna s jednom, a drugu polovicu s drugom - rekla je April.

Iako bi neki u ovoj situaciji mogli osjećati ljubomoru, sestre su sigurne da to kod njih "nikada ne bi bilo slučaj."

- Nikada ne bismo bile ljubomorne jedna na drugu. Mi smo najbolje prijateljice i sve radimo kao duo. Imamo iste prijatelje, zajedno izlazimo i dijelimo isti ukus u svemu, od mode do putovanja - rekla je April.

- Ne možemo zamisliti situaciju u kojoj bismo bile ljubomorne jedna na drugu. To se nikad nije dogodilo, niti će se desiti - navode.

Čak i kada je riječ o muškarcima, dijele isti ukus, što im olakšava potragu za idealnim partnerom.

- Najljepši dio ove veze bile bi zajedničke aktivnosti. Šetnje po plaži, zajednički šoping. Nadamo se da će biti spreman nositi naše vrećice - rekla je Amelia.

- Voljele bismo muškarca koji je visok i zgodan, s tetovažama. Osim toga, trebao bi imati izvrstan smisao za humor i biti dobrog srca - izjavile su.

Sestre kažu da, iako razumiju da ovakva situacija nije za svakoga, njima odgovara i ne mare za tuđa mišljenja.

- Ljudi imaju tendenciju suditi o svemu što ne razumiju. Ali ne moraju. Ovo odgovara nama i našem životnom stilu. Dokle god smo svi sretni i ne nanosimo štetu nikome, tuđa mišljenja ne znače ništa - rekla je Amelia.

Amelia i April su u protekle dvije godine zaradile više od 8 milijuna eura stvarajući online sadržaj.

Nedavno su čak kupile luksuznu vilu s bazenom i koktel barom vrijednu 6 milijuna eura, poznatu kao "Bella Casa".

Dodale su kako, iako mnogi ljudi traže partnere zbog financijskih koristi, one su same zaradile svoj novac i žele muškarca s kojim će se jednostavno slagati.

- Iskreno, smatramo da mnogi parovi biraju biti zajedno zbog financijskih prednosti jer su dvije plaće bolje od jedne. Mi ne moramo brinuti o tome jer već imamo odlične prihode - dodala je April.

- Mislim da mnogi muškarci imaju fantaziju o tome da provedu noć s identičnim blizankama, ali mi zaista želimo nekoga tko će se uklopiti u naš odnos. On će također morati razumjeti da, iako ćemo se često družiti kao grupa, ponekad ćemo Amelia i ja morati biti same kao blizanke - zaključuju, piše NY Post.