Boja puno otkriva: Evo što znači ako rijetko ili prečesto mokrite

Rijetko mokrenje (jednom do dva puta dnevno) obično je znak dehidracije. S druge strane, ako vam je mokraća potpuno čista, to je vjerojatno znak da previše pijete

<p>Učestalost mokrenja razlikuje se ovisno o dobi, možebitnim lijekovima, što se pije i u kojim količinama te mnogim drugim čimbenicima.</p><p>Ali općenito, prosječna zdrava osoba mokrit će između tri i četiri puta dnevno, kaže urologinja <strong>Vannita Simma-Chiang.</strong></p><h2>Rijetko mokrite</h2><p>Rijetko mokrenje (jednom do dva puta dnevno) obično je znak dehidracije. </p><p>- Ako ste dehidrirali, vaš se urin može koncentrirati, a to vas zapravo predisponira za infekcije mokraćnog sustava - rekla je Simma-Chiang.</p><p>Najbolji način za testiranje razine hidratacije jest jednostavnim provjeravanjem boje mokraće.</p><p>- Ako vam je mokraća tamnožuta, vjerojatno ne pijete dovoljno - kaže urologinja i savjetuje da popijete vode kad god osjetite žeđ ili osjetite da vam se grlo osušilo.</p><h2>Prečesto mokrite</h2><p>S druge strane, ako vam je mokraća potpuno čista, to je vjerojatno znak da previše pijete.</p><p>Naša su tijela izgrađena da održavaju homeostazu, objašnjava Simma-Chiang, pa ako je vaša mokraća bistra poput vode, tijelo poručuje da je dovoljno hidratizirano.</p><p>To nije samo voda. Kava je također prirodni diuretik i stimulans mokraćnog mjehura, što može povećati hitnost mokrenja, kaže Simma-Chiang.</p><h2>Kako prečesto mokrenje može utjecati na svakodnevni život?</h2><p>Često mokrenje nije uvijek pokazatelj zdravstvenog stanja, ali može biti frustrirajuće.</p><p>Buđenje tijekom noći može poremetiti kvalitetu sna, što dovodi do pada energije, manjka koncentracije sljedeći dan. Također može jednostavno odvući vašu pažnju tijekom dana.</p><p>Ako ne pijete puno, a i dalje imate problema s čestim mokrenjem, obratite se liječniku.</p><h2>Medicinska stanja koja mogu utjecati na učestalost mokrenja</h2><p>Najčešći medicinski krivac za povećanje učestalosti mokrenja je upala mokraćnog sustava, posebno kod mlađih ljudi, kaže Simma-Chiang. Rjeđi, ali zabrinjavajući uzroci mogu biti rak mjehura, preaktivan mokraćni mjehur, dijabetes ili bubrežni kamenci.</p><p>Diuretički lijekovi također mogu povećati hitnost i učestalost odlaska u kupaonicu. Oni se obično propisuju pacijentima s kardiovaskularnim bolestima, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-often-should-you-pee">mindbodygreen.</a></p>