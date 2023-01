Bojite se ostati sami? Evo zašto se to događa mnogim ljudima

Ova vrsta straha ima i službeni naziv: autofobija ili monofobija i prilično je česta. Zajedničko svima koji ga osjećaju je isti cilj - imati nekoga pored sebe. Za ljude koji se boje biti sami, osjećaj straha je vrlo snažan i ima veliki utjecaj na njihov život, kaže dr. Jill Squyres, američka klinička psihologinja u Vailu, Colorado.

Nije lako riješiti ga se, ali vam može biti lakše upoznate li 'neprijatelja' malo bolje.

Najčešća pitanja i odgovori:

Je li moj strah od samoće normalan?

- Kratak odgovor je: da. Naime, određena razina straha je dobra jer je to evolucijski odgovor koji vam pomaže preživjeti. Sa stajališta evolucijske psihologije, ljudska bića su plemenske životinje - kaže Chloe Carmichael, klinička psihologinja na Manhattanu.

- Zapravo, ljudi koji su osjećali nervozu ili strah kad su bili sami brzo su se ponovno pridružili svom plemenu ili klanu, kako ne bi bili povrijeđeni bez ikoga da im pomogne. Posljedično, vjerojatnije je da će takvi ljudi doživjeti odraslu dob i imati djecu. Dakle, vaš strah nije osmišljen kako bi vas uplašio ili rastužio, već da vam pruži najbolje šanse za preživljavanje - pojasnila je.

Kako znati je li to fobija?

- Znate da imate ozbiljan strah od samoće ako uvijek osjećate da trebate drugu osobu ili druge ljude u blizini kako biste se osjećali sigurno, čak i na mjestu koje bi trebalo biti utješno, poput vašeg doma. Čim ste sami počnete se osjećati jako usamljeno, dosadno ili tjeskobno - kaže Jill Squyres.

- Dogodi li se to nekoliko puta, to je sasvim normalno. Ali, počnete li primjećivati obrazac straha, panike ili intenzivne tuge svaki put kad ste sami, onda je vaša nelagoda ozbiljan problem. To stanje vam čak može uzrokovati fizičku nelagodu, poput bolova u trbuhu, glavobolja, bolnih leđa ili mišića ili čak pospanosti - dodala je.

Također, možete imati problema s koncentracijom ili obavljanjem zadataka, što će se negativno odraziti na vaš profesionalni život.

- Strah od samoće može vas spriječiti u uspjehu u mnogim profesijama jer rad u samoći ponekad je potreban za dobar učinak na poslu ili napredovanje. Taj strah bi vas, također, mogao spriječiti da radite stvari koje želite, poput putovanja, samo zato što, recimo, letite sami - pojasnila je Squyres.

- Ali, postoji razlika između izbjegavanja stvari koje nitko ne voli raditi sam i izbjegavanja stvari koje je sasvim normalno raditi sam, poput kupovine namirnice, odlaska frizeru i slično - napomenula je.

Odakle dolazi taj strah?

Tri su glavna uzroka vašeg straha, prema Lill Squyres:

Kako taj strah utječe na vaše odnose?

- U romantičnim vezama mogli biste se naći u situaciji da pravite kompromise i izlazite s nekim tko se prema vama jako loše ponaša, a sve samo zato da ne biste bili sami. To bi vas moglo navesti da požurite u vezu s nekim tko vam se niti ne sviđa previše - kaže Carmichael.

Ista stvar se može dogoditi s prijateljstvima. Strah od samoće će vas spriječiti da budete potpuno prisutni ili ono što doista jeste.

- Ako se bojite biti sami, možete se držati prijateljstava koja ne nude veliku vrijednost odnosu i nećete se prijateljima otvarati iz straha da bi vas mogli napustiti. Također, vjerojatno ćete željeti biti ugodno društvo kako bi vas zavoljeli i ne bi napustili pa čak i ako vam se njihov karakter ne sviđa pretjerano - kaže David Tzall, licencirani klinički psiholog uz SAD-a.

Strah od samoće ima snažan utjecaj i na obiteljske odnose.

- Zbog straha od samoće možete biti stalno zabrinuti da će vas obitelj napustiti ili na neki način uzrujati. Uvijek ćete biti u potrazi za znakovima kako bi vas vaša obitelj mogla napustiti ili da cijene druge članove obitelji više od vas, što će vas učiniti privrženima i depresivnima - dodaje Tzall.

- Na primjer, možete se uhvatiti kako pokušavate impresionirati članove obitelji na određenim okupljanjima ili izmišljate priče o svom profesionalnom ili romantičnom životu kako biste im se svidjeli - pojašnjava.

Kako prevladati strah od samoće?

Iako ovaj strah može biti izazovan i natjerati vas na pomisao kako ćete uvijek biti takvi, pomoći ima. Stručnjaci nude nekoliko savjeta koji će vam pomoći prevladati autofobiju na učinkovit, umirujući način:

1. Suočite se sa svojim strahom

- Ignoriranje straha prilično je opasno jer ste tada zapravo najpodložniji samosabotirajućem, nezdravom ponašanju, poput toga da postanete jako privrženi nekome s kim ste tek počeli izlaziti - objašnjava Carmichael.

Umjesto toga se suočite sa svojim strahom odgovarajući na neka teška pitanja:

2. Umirite živčani sustav

- Meditacija i joga pomažu ublažiti strah učeći vas da se usredotočite na disanje ili brojite do 10 uvijek iznova. Jednom kada ste smireniji, lakše ćete logično odgovoriti na svoj strah, a ne razmišljati o katastrofi ili brinuti da ćete zauvijek biti sami - savjetuje Carmichael.

3. Vježbajte samoće određeno vrijeme svaki dan

Iako vam se ta ideja možda ne sviđa, morate se pokrenuti. Squyres preporučuje početi s malim ciljem, poput 15 minuta samoće.

- Radite to svaki dan cijeli tjedan, a potom povećajte vrijeme na pola sata. Nastavite postupno povećavati duljinu vremena svaki tjedan. Dokazivanje samome sebi da možete biti sami trebalo bi pomoći u prevladavanja straha od samoće - pojašnjava.

4. Ispitajte svoj sustav vjerovanja

- Često se brinemo hoćemo li biti sami jer mislimo da nismo dovoljno dobri za ljude ili se svima ne može vjerovati zbog toga što nas je jednom davno netko povrijedio, a mi se toga još uvijek držimo. Pomaže kada zabilježite i osvijestite ova uvjerenja te se protiv njih borite logikom kako biste shvatili da su vaši strahovi iracionalni - kaže Tzall.

5. Utopite se u ljubavi prema sebi

- Da, zvuči kao potpuni klišej, ali ljubav prema sebi zaista može pomoći osjećati se ugodnije kada ste sami. Ako radite stvari u kojima uživate i brinete o sebi, automatski više uživate u vlastitom društvu. To će vam, također, pomoći da prepoznate što zaslužujete, kako ne biste zbog straha od napuštanja ostajali u situacijama koje više nisu dobre ni za vas ni za druge ljude - dodaje Tzall.

Kada zbog autofobije treba potražiti terapiju?

- Ako je vaš strah ozbiljniji, odnosno utječe na vaš osobni i profesionalni život, psihoterapija vam može pomoći da ga naučite prevladati - kaže Squyres.

- Dobar terapeut će vas naučiti tehnike opuštanja i disanja kako biste prevladali strah, tjeskobu, paniku i emocionalno uzbuđenje. Kognitivna bihevioralna terapija posebno pomaže da se suprotstavite negativnim porukama koje sami sebi govorite o usamljenosti kako biste o njoj prestali razmišljati kao o nečem zastrašujućem ili opasnom. Možete čak razmisliti o odlasku kod psihijatra koji vam može reći mogu li vam antidepresivi ili lijekovi protiv anksioznosti pomoći u kontroli vašeg straha - savjetuje.

- Također, savjetujem ljudima da potraže terapiju ako vide da uvijek imaju iste obrasce odnosa, samo s različitim ljudima. Dobar terapeut može pomoći klijentu da ih prekine na pravilan način - dodaje Tzall.

- Naučiti se osjećati ugodno sam važan je dio emocionalnog blagostanja. U konačnici, svi moramo naučiti da naš pravi osjećaj sigurnosti dolazi iz nas samih - zaključuje Squyres, a prenosi msn.com.

