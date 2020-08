Bolji imunitet i raspoloženje: 5 najvećih izvora Omega 3 u hrani

Iako Omega-3 masnih kiselina ima najviše u ribi s masnim tkivom, ako niste ljubitelj ribe možete unijeti dovoljno i kroz druge izvore - prvenstveno sjemenke bundeve i lana, orahe te chia sjemenke

<p>Omega-3 masne kiseline smanjuju upalne procese u organizmu koji se povezuju s bolestima srca, dijabetesom, artritisom i određenim vrstama karcinoma. One pomažu u kontroli krvnog tlaka, ublažavaju bol u zglobovima i podižu raspoloženje, a osim toga su poznati 'imuno boosteri'. </p><p>Pogledajte video o savjetima za jačanje imuniteta:</p><h2>Riba - najbolji izbor</h2><p>Najpoznatiji izvor su ribe poput tune, sardina i lososa, a preporučuje ih se jesti dva do tri puta na tjedan. Preporučeni dnevni unos jest 500 miligrama na dan, a oni koji ne vole ribe mogu to nadoknaditi chia sjemenkama, bundevom, sjemenkama lana i orasima. </p><h2>Chia sjemenke</h2><p>Jedan od najboljih izvora omega-3 masnih kiselina su chia sjemenke koje osim tog sadrže više kalcija nego mlijeko. Jedna porcija chia sjemenki sadrži pet grama omega-3 masnih kiselina što je više nego losos. Suptilnog su okusa i mogu se dodati jogurtu, salatama i zobenim pahuljicama.</p><h2>Sjemenke lana</h2><p>Četvrtina šalice sadrži oko sedam grama omega-3 masnih kiselina. Preporučuje ih se uvrstiti u prehranu jer štite srce, smanjuju rizik od dijabetesa i moždanog udara. Od toga će profitirati i nokti kojima su neophodne masne kiseline za dobro zdravlje. </p><h2>Orasi</h2><p>Oni su bogati omega-3 masnim kiselinama koje podižu raspoloženje i poboljšavaju kognitivne funkcije mozga. Studije su potvrdile da ti sastojci smanjuju osjećaj anksioznosti i ublažavaju simptome stresa te snižavaju povišeni krvni tlak. Četvrtina šalice sadrži oko 2,8 grama omega-3 masnih kiselina.</p><h2>Bundeva</h2><p>Bundeva i njezine sjemenke odličan su izvor omega-3 masnih kiselina te vitamina A i C. One štite zdravlje srca i očiju, jačaju mišiće i podižu raspoloženje. Istraživanja su potvrdila da su ljudi, koji redovito jedu hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama, rjeđe depresivni pa ih se preporučuje jesti najmanje dva puta na tjedan, prenosi<a href="https://www.erienewsnow.com/clip/14646093/5-of-the-best-food-sources-of-omega-3-fatty-acids"> Erie News.</a></p>