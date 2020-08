Supernamirnica koju treba jesti što češće: Odlična je za zdravlje

Ako želite jesti zdravije, leća bi trebala biti jedna od češćih namirnica u vašim obrocima. Srećom leća nije namirnica čije je kuhanje komplicirano pa ju je lako uvrstiti u svakodnevni meni

<p>Leća je prepuna vitamina, bjelančevina i vlakana, a hranjive prednosti leće (slične grahu) su brojne:</p><h2>1. Bogata je vlaknima</h2><p>Jedna od najvećih prednosti mahunarki i leće je visoka razina vlakana, koje većina ljudi ne unosi dovoljno putem svoje prehrane.</p><p>- Leća je složeni ugljikohidrat koji sadrži puno vlakana, posebno onih topivih. Ova vlakna se rastvaraju u vodi i tvore gelastu tvar koja se kreće kroz naš organizam i pomaže u uklanjanju nekih tvari povezanih s visokim kolesterolom - tvrdi <strong>Jennifer Hanway</strong>, nutricionistica i certificirana osobna trenerica. Zapravo, smeđa leća može osigurati dnevnu dozu vlakna (26 grama) u samo pola šalice.</p><h2>2. Pomaže u regulaciji šećera u krvi</h2><p>Vlakna u leći također pomažu kod probave.</p><p>- Topljiva vlakna u leći mogu pomoći uravnotežiti razinu šećera u krvi usporavanjem oslobađanja glukoze u krvotok i sprečavanjem probijanja inzulina - kaže Hanway. To je jedna od velikih prednosti leće za dijabetičare, jer pomaže u održavanju razine šećera u krvi.</p><h2>3. Dobar je izvor bjelančevina</h2><p>Leća ima više od 20 grama proteina u pola šalice posluživanja, pa je to čini savršenim dodatkom vašoj bezmesnoj rutini, a pogotovo ako ste vegetarijanac ili vegan.</p><h2>4. Ima obilje vitamina i minerala</h2><p>Jedna od zdravstvenih prednosti leće je to što je poput vrlo ukusnog multivitamina: kroz nju možete dobiti kalcij, kalij, cink i željezo, kao i obilje B vitamina.</p><h2>Kako jesti više leće (i uživati ​​u njenim prednostima)?</h2><h2>1. Zamijenite škrob s lećom</h2><p>- Zamijenite škrobne ugljikohidrate lećom, poput riže, tjestenine ili krumpira - savjetuje Hanway. Na taj način još uvijek dobivate složene ugljikohidrate, ali puno više vlakana i proteina. S druge strane, razmislite o tome kako najbolje iskoristiti leću i uživajte u mnogim zdravstvenim prednostima tjestenine od crvene leće ili drugih tjestenina na bazi leće.</p><h2>2. Šarena leća</h2><p>Svaka vrsta leće ima malo drugačiji profil proteina, vlakana i vitamina, pa da biste iskoristili sve prednosti konzumiranja leće, malo je pomiješajte. Na primjer, crna leća prepuna je snažnih antioksidanata.</p><p>- Crna leća puna je antocijana, antioksidansa koji se obično nalazi u ljubičastoj i plavoj hrani kao što su bobice i crveni kupus - kaže Hanway. Također, leće imaju i različitu teksturu - žuta i crvena leća će se vjerojatnije raspasti i izvrsne su za juhe, dok crna leća zadržava oblik i izvrsne je za hamburger.</p><h2>3. Nemojte ih prekuhati</h2><p>Hanway preporučuje da isključite štednjak nekoliko minuta ranije kada kuhate leću. Kuhajte je dvije ili tri minute manje nego što planirate, isključite toplinu, ostavite poklopac i pustite da se pomoću pare skuha do kraja, piše<a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/recipe-collections-favorites/popular-ingredients/health-benefits-of-lentils" target="_blank"> Real Simple</a>.</p>