Ova pjesma ima i zanimljivu priču o nastanku. Njome su se nekad domaćini koristili kako bi gostima signalizirali da je kraj zabave i da je vrijeme da odu. Napisao ju je Frank Loesser 1944. godine kako bi pjevao sa svojom suprugom Lynn Garland na domjenku u hotelu Navarro u New Yorku. piše TheVintageNews.

Četrdesetih godina prošlog stoljeća bilo je uobičajeno da gosti na zabavama pripremaju nastupe. Od ljudi koji su imali vokalne talente obično se očekivalo da izvode pjesme.

Loesser je bio uspješan skladatelj i tekstopisac koji je napisao pjesme za razne Broadwayske mjuzikle i holivudske filmove. “Baby It's Cold Outside” trebala je biti posljednja izvedba večeri tijekom domjenka. Loesserova kći Susan ispričala je da je pjesma odmah postigla uspjeh i to na samo na zabavi njezinih roditelja, već i na drugim zabavama koje su organizirali slavni iz tog doba.

Nakon što su Lynn i Frank otišli do klavira i predstavili "Baby, It's Cold Outside" svojim prijateljima, nastupilo je oduševljenje.

- Soba se jednostavno raspala. Mislim da nitko od nas nije shvatio utjecaj onoga što su otpjevali. Morali su to činiti iznova i iznova i odmah smo postali zvijezde. Zvali su nas na sve najbolje zabave. Bila je to naša ulaznica za kavijar i tartufe. Zabave su bile koncipirane tako da su moji roditelji bili vrhunac i kraj večeri - prisjetila se Susan.

Par je nekoliko godina nastupao zajedno, a duet su redovito izvodili na zabavama do 1948., kada je Frank Loesser odlučio prodati prava na pjesmu MGM-u za film Neptunova kći.

Osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu 1948. nakon što je prikazana u filmu i od tada ju je ponovno snimilo bezbroj različitih zvijezda.

Povijesni kontekst pjesme

Ipak, danas mnogi misle da su stihovi neprimjereni, pa su 2019. John Legend i Kelly Clarkson izvodeći pjesmu promijenili tekst kako bi djelovao suzdržanije. Današnja interpretacija pjesmu prevodi da žena (miš) ne želi ostati, no muškarac (vuk) preklinje ili je prisiljava da ostane kod njega jer je vani previše hladno. Možda je općem negodovanju doprinio i dio teksta u kojem žena propitkuje što se nalazi u piću koje joj je muškarac pružio.

Zato mnogi smatraju da pjesma ne govori o sporazumnom odnosu, no pjesmu valja promatrati i u povijesnom kontekstu u kojem je nastala. Kada ju je Loesser napisao četrdesetih, neudana žena koja je prenoćila u kući svog dečka izazvala bi skandal. Ovaj strah se odražava u stihovima pjesme, posebno kada komentira reakciju svoje obitelji i osudu toga kako je provela noć. U kontekstu 1940. godine, tema pjesme govori o borbi između njegovih zahtjeva i njezinog ugleda.

Općenito, te godine ipak nisu bile desetljeće moralne čistoće. Prema Beth Bailey, autorici knjige From Front Porch to Back Seat: Courtship in Twentieth-Century America, mnogi su ratni parovi četrdesetih mislili da se možda više nikada neće vidjeti i stupali su u brak s ljudima s kojima su izgubili djevičanstvo. Kad je riječ o izlascima, pravila i očekivanja još su se razrađivali.

Gledano iz ovog aspekta, "Baby It's Cold Outside" nedvojbeno bi mogla biti ženska himna oslobođenja - žena želi ostati sa svojim dečkom, ali je zabrinuta zbog društvenih posljedica i osude s kojom bi se mogla suočiti od članova svoje obitelji. Društvene norme iz tog razdbolja očekivale su od žena da izravno odbiju nasrtaje muškaraca, bez obzira na to što su one željele. Vuk joj nudi izgovore da ostane, a ona ih željno želi čuti.

Stih u kojem se pita što je u ovom piću također se tumači kao da muškarac ubacuje nešto u ženino piće kako bi je iskoristio. Međutim, 1930-ih i 1940-ih ovaj tekst je bio šaljiv, a osnovna ideja je bila da u piću nema ničega, čak ni veće količine alkohola.

Važno je napomenuti da je tekst pjesme danas problematičan, no valja ga staviti u kontekst vremena što će pojasniti dvojbe koje proizlaze iz stihova.