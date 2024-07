Buđenje u zoru uz izlazak sunca može vam znatno poboljšati san

Dobar noćni san neophodan je za naše zdravlje. Tjeskoba, primjerice, može imati utjecaja na vaš san, a postoje i mnoge druge životne navike i stanja koja na to utječu.

Jedan često zanemaren čimbenik u postizanju kvalitetnog sna je izlaganje sunčevoj svjetlosti ujutro. Višestruke su prednosti sunčeve svjetlosti ujutro, poput poboljšanja raspoloženja i poboljšanja kvalitete sna.

Andrea Micheo, certificirana trenerica holističkog zdravlja otkrila je kako buđenje u zoru utječe na naš san.

Naš unutarnji sat

Unutarnji sat svakog čovjeka naziva se cirkadijalni ritam. To je tjelesni 24-satni ciklus spavanja i budnosti. Prirodno reagira na svjetlo i tamu, te diktira kada smo gladni, kada nam se spava i kada je vrijeme za buđenje.

SCN (ili suprahijazmatska jezgra) je područje vašeg mozga koje kontrolira vaš ciklus spavanja i budnosti. Ujutro vaše oči osjete sunčevu svjetlost, a tada SCN pokreće otpuštanje kortizola kako bi se vaše tijelo probudilo. Jutarnja sunčeva svjetlost pomaže regulirati vaš cirkadijalni ritam jer svjetlo signalizira vašem tijelu i mozgu da je vrijeme za početak dana. Kad noću padne mrak, SCN pokreće oslobađanje melatonina, što vas čini pospanima.

Young pretty happy woman laying in bed with maine Coon cat by the window during sunset with lens flare effects | Foto: 123RF

- Prije otprilike godinu dana počela sam se buditi uz ​​sunčevu svjetlost ujutro i na zalasku sunca kao sredstvo za regulaciju svog cirkadijalnog ritma - rekla je Micheo.

Naš unutarnji sat najosjetljiviji je na svjetlost tijekom tri određena doba dana:

Tijekom prvog sata nakon buđenja:

Ujutro, dok se izlažete sunčevoj svjetlosti, vaše tijelo počinje potiskivati ​​proizvodnju melatonina (hormona pospanosti).

Otprilike 2 sata prije spavanja:

Kad se vani počinje smračiti, vaš mozak prima signal da je vrijeme za opuštanje i da je vrijeme za spavanje.

GIrl lying down in bed and sleeping | Foto: Milan Ilic

Tijekom noći:

Tama nastavlja signalizirati mozgu da nas drži u snu.

Dobra stvar za vašu jutarnju rutinu bila je 30-minutna šetnja vani nakratko nakon buđenja. To je jako dobar način za dobiti dovoljno sunčeve svjetlosti koja je vašem tijelu i ritmu potrebna ujutro kako bi pravilno funkcionirali. Prema Harvard Medical School, 30 minuta je optimalno vrijeme za boravak na svjetlu.

Svakako se možete posavjetovati s liječnikom za više pojašnjenja i početak primjene terapije.